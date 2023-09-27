Tử vi thứ Năm ngày 28/9: 3 con giáp hút sạch may mắn tứ phương, tình duyên đỏ thắm như son, mã đáo thành công, hóa thành đại gia giàu nhất vùng

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phát tài gấp bội, đổi đời đổi vận trong ngày 28/9.

Tuổi Mùi 

Ngày 28/9 là thời gian may mắn về đường tài lộc của tuổi Mùi đang kinh doanh. Con giáp này là người hiền lành, ôn hòa, rộng rãi hay giúp đỡ người khác nên cũng nhận được sự trợ giúp của mọi người khi cần. Những khó khăn về tài chính trước đó cũng đều được giải quyết ổn thỏa.

Chẳng những thế, con giáp may mắn còn bất ngờ được quý nhân tương trợ hết mình nên mọi dự định đã đề ra trước đó đều thuận buồm xuôi gió, đem lại không ít niềm vui cho bản mệnh.

Tử vi thứ Năm ngày 28/9: 3 con giáp hút sạch may mắn tứ phương, tình duyên đỏ thắm như son, mã đáo thành công, hóa thành đại gia giàu nhất vùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày 28/9 con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu đang cực kỳ thuận lợi. Cụ thể, công việc của họ sắp tới có nhiều chuyển biến tốt dần lên. Cụ thể công việc được sếp công nhận thực lực, nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh nên từ đó mở ra cơ hội thăng quan tiến chức.

Quý nhân xuất hiện mang tới cho bản mệnh khá nhiều cơ hội làm giàu, nhưng cũng đừng để lợi ích che mờ mắt. Đặc biệt là không nên nghe lời bất kỳ ai để lựa chọn quyết định. Hãy tự mình đánh giá và đưa là sự lựa chọn đúng đắn nhất mà bản thân cho rằng là điều nên làm. 

Tử vi thứ Năm ngày 28/9: 3 con giáp hút sạch may mắn tứ phương, tình duyên đỏ thắm như son, mã đáo thành công, hóa thành đại gia giàu nhất vùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Trong ngày 28/9, người tuổi Mão sẽ tiếp tục giàu có sung túc, tài lộc liên tục đổ về, giàu có chỉ trong một đêm, dự kiến sẽ thoát khỏi cảnh độc thân. Trong thời gian này những người thuộc con giáp Mão sẽ bắt đầu đón Thần Tài vào nhà, những người thuộc tuổi Mão có một kho bạc rộng mở sẽ có số tiền tiết kiệm tăng đột biến và vận may bất ngờ, rất có thể họ sẽ trở nên giàu có chỉ sau một đêm.

Trong thời gian trước Mão đã gặp nhiều khó khăn trắc trở nhưng sắp tới đây mọi thứ sẽ khổ tận cam lai, khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua. Đặc biệt trong thời điểm này, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chỉ cần giữ vững tâm thế cố gắng và nỗ lực thì trong ngày 28/9 tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội làm giàu. Cụ thể, sự nghiệp của tuổi Mão sẽ thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào.

Tử vi thứ Năm ngày 28/9: 3 con giáp hút sạch may mắn tứ phương, tình duyên đỏ thắm như son, mã đáo thành công, hóa thành đại gia giàu nhất vùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư ngày 27/9: 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, song hỷ lâm môn, sự nghiệp thăng tiến, được Thần Tài cưng như trứng

Tử vi thứ Tư ngày 27/9: 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, song hỷ lâm môn, sự nghiệp thăng tiến, được Thần Tài cưng như trứng

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bị tiền vàng bám lấy chẳng buông, giàu có ngút ngàn trong ngày 27/9.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 27/9 tu vi ngay 28/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi