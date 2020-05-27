Tử vi thứ Năm ngày 28/5/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần kẹt tiền phải vay mượn, tuổi Dậu vận may kéo đến

Theo tử vi 12 con giáp, Tý nhận được khá nhiều lời khen của cấp trên. Bạn đánh bay tiểu nhân hãm hại, cản đường mình nên sẽ không sợ mất điểm trong mắt mọi người như trước đây. Bên cạnh đó, bạn có cơ hội học hỏi kinh nghiệm để trở thành lãnh đạo trong thời gian sắp tới.

Tử vi thứ Năm ngày 28/5/2020 của 12 con giáp có thể lường trước được hết những chuyện xảy ra trong ngày giúp bản mệnh thoát khỏi chuyện xấu, họa thị phi.

Dần nên để tâm đến những vấn đề liên quan tiền bạc. Bạn phải nghe lời khuyên của gia đình để không đầu tư sai cách vào lĩnh vực nào đó. Gia đình sẽ giúp bạn nhận ra đâu là điều xấu tốt để đầu tư thích hợp. Đừng nghe lời bạn bè mà tiền mất tật mang, thậm chí còn mất luôn mối quan hệ thân thiết.

Sửu có nhiều cơ hội kiếm tiền. Bên cạnh đó bạn cũng tiêu tiền khá đỉnh, vì vậy không thể tránh khỏi bị thiếu hụt phải vay mượn khắp nơi. Trong ngày, bạn sẽ khá bận rộn vì phải chạy dự án của cấp trên giao cho. Lời khuyên cho Sửu, bạn nên tập trung để không gặp phải nhiều rắc rối.

Tử vi thứ Năm ngày 28/5/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, chuyện tình của Mão trong ngày không gặp nhiều khởi sắc. Bạn và người ấy thường xuyên cãi cã, mâu thuẫn vì những điều nhỏ nhặt. Điều này khiến bạn vô cùng mệt mỏi, buồn phiền. Thậm chí còn không tập trung làm việc khiến cấp trên khiển trách, đánh giá không tốt về năng lực của bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 28/5/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Năm ngày 28/5/2020 của tuổi Thìn thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Thìn trong ngày thăng tiến không ngừng. Bạn chỉ cần ngồi không cũng có tiền đổ về tiêu xài không hết. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại không như ý. Mối quan hệ của bạn gặp nhiều chuyện buồn phiền, thường xuyên cãi nhau nên có thể đường ai nấy đi trong thời gian sắp tới.

Tử vi thứ Năm ngày 28/5/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ đón nhận nhiều cơ hội kiếm tiền vì vậy bạn chỉ cần ngồi không đếm tiền. Vận trình của Tỵ trong ngày khá suôn sẻ, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình không sợ bất cứ điều gì. Tuy nhiên bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn. Hãy thận trọng vì có nhiều người muốn lừa gạt bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 28/5/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ vướng vào vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt nên bạn vô cùng mệt mỏi. Trong công việc, bạn bị người khác chèn ép quá mức. Trong chuyện tình cảm, người kia không thấu hiểu nên bạn cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này, sớm muộn gì bạn cũng gặp nhiều rắc rối, buồn phiền không yên.

Tử vi thứ Năm ngày 28/5/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Năm ngày 28/5/2020 của tuổi Mùi tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi bị tiểu nhân hãm hại cản đường nên vận trình khá lao đao. Trong công việc, bạn khá chỉn chu nhưng lại không gặp may mắn. Bạn không được cấp trên công nhận, đồng nghiệp cũng không có cái nhìn tốt về bạn. Thế nên hãy thận trọng trong ngày hôm nay.

Tử vi thứ Năm ngày 28/5/2020 của tuổi Thân

Bạn gặp khá nhiều chuyện may mắn trong ngày. Nửa ngày đầu nhận được tin tăng lương thưởng. Nửa ngày sau nhận được tin vui về đường tình cảm. Mối quan hệ của bạn có nhiều khởi sắc, cả hai yêu thương nhau không gì tách rời được.

Tử vi thứ Năm ngày 28/5/2020 của tuổi Dậu

Vận may của Dậu kéo đến ào ào khiến bạn không kịp trở tay. Dậu nên nhắc nhở bản thân cẩn trọng trong chuyện làm ăn cùng bạn bè. Tuy bạn may mắn nhưng cũng không tránh khỏi những kẻ đâm sau lưng. Tốt nhất là nên thận trọng để không rước họa vào thân.

Tử vi thứ Năm ngày 28/5/2020 của tuổi Tuất

Tuất chủ động tìm kiếm nhiều cơ hội kiếm tiền cho mình. Bạn không chỉ được cấp trên khen ngợi mà còn làm cho đồng nghiệp lóa mắt ghen tỵ. Ngày thứ Năm, bạn trở thành con giáp đại gia sở hữu khối tài sản khủng nhất từ trước đến nay.

Tử vi thứ Năm ngày 28/5/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Năm ngày 28/5/2020 của tuổi Hợi được quý nhân chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Hợi được quý nhân soi đường dẫn lối nên vận tiền tài sẽ vô cùng vượng sắc. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng nhận được khá nhiều điều tốt đẹp. Người độc thân nhanh chóng thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên tình cảm thăng hoa.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm