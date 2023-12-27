Tử vi thứ Năm ngày 28/12/2023 của 12 con giáp: Mão - Ngọ thăng quan tiến chức, tiền của bạt ngàn, Tý - Tuất tổn thương tình cảm, công danh tụt dốc

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng không được êm ả. Hai bạn có thể tranh cãi vì những hiểu lầm nhỏ nhặt. Những chuyện thị phi vây quanh khiến cho con giáp này mệt mỏi khi phải giải thích hết lần này đến lần khác, tình cảm cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng phần nào.

Xem tử vi thứ Năm ngày 28/12/2023 , người tuổi Tý có thể gặp không ít rủi ro và tai ương trong ngày này. Dù đã cố gắng thận trọng hết mức có thể song bạn vẫn không thể tránh khỏi bị những lời gièm pha, cản trở của tiểu nhân khiến công việc gặp nhiều khó khăn, tiến độ chậm đáng kể.

Bù lại, Thực Thần mang đến cho bản mệnh cơ hội kiếm tiền khả quan. Người làm về buôn bán biết nắm bắt đúng thời cơ kinh doanh nên tiền thu về không ngớt, đầu tư đâu trúng đó. Cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy mà bạn đếm tiền cũng mỏi tay.

Thứ Năm ngày 28/12/2023 không phải là một ngày may mắn với người tuổi Sửu. Trong ngày có thể xảy ra ra các cuộc tranh cãi với đồng nghiệp, vợ chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em…

Tuổi Dần

Nhờ có Chính Ấn che chở, vận trình công việc thuận lợi chính là điểm sáng trong thứ Năm ngày 28/12/2023 của người tuổi Dần. Bạn tìm thấy nhiều niềm vui trong công việc và không ngừng cống hiến hết mình.

Tinh thần làm việc hăng say giúp cho con giáp này càng ngày càng đến gần hơn với mục tiêu của mình. Đồng thời, bản mệnh cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, ghi điểm với cấp trên và giành thêm điểm để xét tăng lương thăng chức trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chuyện tình cảm của người tuổi Mão hôm nay tiến triển hết sức thuận lợi, đặc biệt là với người độc thân sẽ có thêm cơ hội tìm được một nửa yêu thương trong các mối quan hệ xã hội. Ngày này có Thiên Ấn xuất hiện, bản mệnh có thể phải đối mặt với không ít thách thức trong công việc.

Dù chặng đường đang đi có không ít khó khăn, vất vả nhưng bạn hãy động viên bản thân nhìn vào tương lai phía trước để cố gắng và nỗ lực hơn. Chẳng ai ngồi không lại được hưởng lợi, những nỗ lực của bạn đều được cấp trên nhìn nhận đó.

Tuổi Thìn

Thương Quan độ mệnh nhắc nhở người tuổi Thìn cần nhanh chóng chấn chỉnh thái độ thiếu tập trung, lơ đãng trong mọi việc nếu không muốn bản thân vướng phải những rắc rối không đâu. Nếu ngay đến chính bạn cũng không biết mình đang làm gì thì chắc chắn sẽ mãi giậm chân tại chỗ mà thôi.

Bên cạnh đó, dù chỉ một vài sơ suất nhỏ cũng có thể khiến bạn bị đánh giá thấp về cả quá trình mà mình đã đi qua. Càng trong thời điểm quan trọng, con giáp này càng cần phải tập trung trí lực và nỗ lực tối đa.

Tuổi Tỵ

Hôm nay, Kiếp Tài cản trở rất nhiều đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Tỵ. Việc đầu tư công sức vào những mối quan hệ không hiệu quả khiến bạn gặp rắc rối vì không thể nào làm việc yên ổn. Liên tục có kẻ quấy phá, làm hư hỏng nếu không thì cũng nhờ vả và “ăn cắp” thời gian của bạn.

Bù lại, cục diện Tam Hội lại là tin mừng với chuyện tình cảm của con giáp này. Các cặp đôi ngày càng thấy mức độ gắn bó của mình với đối phương khăng khít hơn, khó có điều gì có thể ngăn cách hai bạn lúc này. Tuy nhiên, đừng lúc nào cũng nhìn đời qua lăng kính màu hồng kẻo sẽ bị thực tại kéo ngã rất đau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tỷ Kiên mang đến cho con giáp này tinh thần phấn chấn thoải mái giúp cho bản mệnh phát huy hết sức mình. Dù có khó khăn trước mắt cũng không khiến cho bạn chùn bước mà ngược lại còn mang tới kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Bằng chính năng lực của mình, người tuổi Ngọ đã giành lấy cơ hội để thăng tiến trong thời gian tới. Sự linh hoạt trong cách ứng biến của bản mệnh gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên và bản mệnh được trao cho thêm nhiều trọng trách để tiếp tục thể hiện sức mình.

Tuổi Mùi

Thực Thần trao cho người tuổi Mùi cơ hội phát tài phát lộc, nhất là với người làm ăn kinh doanh. Việc buôn bán thuận lợi vô cùng, bản mệnh có thể sẽ được quý nhân trợ giúp và gặp được đối tác làm ăn thích hợp, hợp tác với nhau trên nền tảng cùng có lợi.

Thứ Năm ngày 28/12/2023 có thể nói là ngày vô cùng may mắn nếu bạn thực hiện kế hoạch thuyết phục khách hàng đầu tư, hợp tác, kí kết hợp đồng, bàn bạc điều kiện làm ăn. Sự kết hợp của chân thành thẳng thắn, tự tin trầm ổn và khả năng ăn nói tài tình, trình bày thông minh sẽ giúp con giáp này giành được kết quả mà mình mong muốn.

Tuổi Thân

Nhờ có Chính Tài trợ mệnh trong thứ 5 này, bản mệnh không còn quá lo lắng vì vấn đề tiền bạc. Thu nhập của con giáp này vẫn đang ở mức ổn định, không chi tiêu hoang phí thì không có vấn đề gì lớn.

Ngũ hành tương sinh mang tới tâm trạng vui tươi, phấn khởi lại có dịp nâng cao thu nhập như thế nên bạn cũng khá rộng rãi trong chi tiêu cũng như đối nhân xử thế. Đối đãi với bạn bè, người thân, người thương đều rất thoáng, tặng quà mua đồ hay chiêu đãi vui chơi ăn uống đều chẳng cần suy nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Tài nhập mệnh hỗ trợ cho người tuổi Dậu rất nhiều để hoàn thành những mục tiêu doanh thu, dự án đầu tư trong ngày hôm nay. Người làm kinh doanh sẽ được nhiều người giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan. Nếu nắm bắt được cơ hội này thì bản mệnh sẽ đạt được bước tiến xa hơn nhiều.

Tình cảm lứa đôi dạt dào cảm xúc, thăng hoa đủ đường. Bạn nghĩ chỉ cần ở bên người đó thì bao nhiêu khó khăn của mình đều sẽ tiêu tan. Cuối ngày hãy dành thời gian nghỉ ngơi, hẹn hò cùng nửa kia, tự thưởng cho mình giây phút thư giãn, cùng chia sẻ về một ngày dài cũng như động viên nhau cố gắng lên nhé.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể phải đối mặt với tổn thương tình cảm trong ngày hôm nay. Những nỗi bất an trong lòng càng khiến suy nghĩ rằng mình đã cho đi nhiều nhưng khi nhận lại thì chẳng được bao nhiêu trong bạn rõ ràng hơn bao giờ hết.

Thương Quan ngáng trở, bản mệnh để cho bản thân bị nhiều chuyện cá nhân ngoài lề làm ảnh hưởng nên không đủ tập trung vào công việc chính của mình. Bạn cần phân biệt rõ việc công và việc tư để mọi thứ không bị lẫn lộn cũng như tác động xấu đến nhau.

Tuổi Hợi

Trong thứ Năm ngày 28/12/2023, người tuổi Hợi đón nhiều niềm vui bất ngờ. Con giáp này có một ngày tiền đầy túi mà tình cũng đầy tim, chẳng có gì phải lo lắng muộn phiền. Cũng trong hôm nay, bạn dễ dàng được quý nhân dìu dắt và chỉ hướng để tìm ra phương pháp đúng đắn nhất. Công việc hiện tại tuy chưa thể nói là thăng hoa khởi sắc trọn vẹn nhưng cũng dần dần có được chỗ đứng riêng, tạo dựng được uy tín cá nhân.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.