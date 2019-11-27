Tử vi thứ Năm ngày 28/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu nợ chất chồng, tuổi Thìn tin vui ngập nhà

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có tay hái lộc. Lợi nhuận đầu tư vào những công việc tay trái đều thành công vang dội, được nhiều người yêu mến. Ngày thứ Năm, công việc của bạn khá bận rộn. Chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều rắc rối. Cả hai dành ít thời gian cho nhau nên tình cảm nhạt dần.

Tử vi thứ Năm ngày 28/11/2019 của 12 con giáp kẻ lao đao, người tươi cười vì nhận lộc trời ban. Tuy nhiên cũng phải chú ý đến những kẻ tiểu nhân đang rình rập, hãm hại.

Những nỗ lực của bạn không mang đến kết quả như ý. Vì vậy mà bạn cố gắng bao nhiêu cũng bị tiểu nhân cướp mất. Ngày thứ Năm, Dần nên lựa bạn mà chơi. Đừng kết giao với người lạ trong thời điểm này để tránh việc bị lợi dụng, mất cả tình lẫn tiền.

Tâm trạng của Sửu tuột dốc, sức khỏe sa sút. Bạn có nhiều việc phải lo, tài chính gặp nhiều khó khăn. Điều này khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Ăn không ngon, ngủ không yên nên ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Lời khuyên cho Sửu là tạm gác công việc sang một bên, lo cho bản thân trước. Khi có sức khỏe, bạn mới thành công trong mọi việc.

Tử vi thứ Năm ngày 28/11/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão có dấu hiệu hao tài tốn của. Vì vậy nên cẩn thận trong việc đầu tư, mua bán để không rước họa cho mình. Đặc biệt ngày thứ Năm, đừng cho ai vay mượn. Bởi tiền của bạn sẽ không cánh mà bay, thậm chí còn đánh mất đi những mối quan hệ thân thiết.

Tử vi thứ Năm ngày 28/11/2019 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Năm ngày 28/11/2019 của tuổi Thìn tình duyên viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Thìn có tin vui về đường tình duyên. Bạn có thể nhận những món quà bất ngờ, hoặc những lời tỏ tình từ người khác giới. Điều này giúp tinh thần của bạn vô cùng hưng phấn. Người độc thân có cơ hội thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau nên tình yêu ngày càng nồng thắm.

Tử vi thứ Năm ngày 28/11/2019 của tuổi Tỵ

Tỵ có tinh thần lạc quan nên được nhiều người yêu mến. Điều này giúp cho công việc, những dự án trong tương lai của bạn ngày một hanh thông, thuận lợi. Nhất là về phương diện tình cảm. Dù có cãi nhau lớn đến mấy, những cặp đôi cũng có cơ hội làm hòa nhanh chóng.

Tử vi thứ Năm ngày 28/11/2019 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Năm ngày 28/11/2019 của tuổi Ngọ có nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, công việc của Ngọ lên như diều gặp gió. Những khó khăn ngày trước đã qua đi, bây giờ bạn chỉ ngồi không hưởng lộc trời ban. Điều này giúp bạn nhận được nhiều lời khen, tiền bạc từ nhiều nguồn đổ về. Hãy nắm bắt cơ hội này để thể hiện hết những khả năng của mình.

Tử vi thứ Năm ngày 28/11/2019 của tuổi Mùi

Chuyện tình cảm của bạn có dấu hiệu xích mích, rạn nứt. Nếu không dành thời gian bù đắp, sớm muộn gì mối quan hệ cũng đổ vỡ. Còn không sẽ có người thứ ba chen ngang khiến cả hai mâu thuẫn lớn đến mức không nhìn mặt nhau. Thế nên Mùi hãy khôn khéo xử lý vấn đề này một cách êm xuôi nhất.

Tử vi thứ Năm ngày 28/11/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Năm ngày 28/11/2019 của tuổi Thân gặp gỡ nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Thân có nhiều tin vui trong ngày. Không chỉ về tiền bạc và chuyện tình cảm cũng có nhiều điều đáng chú ý. Cuộc sống của bạn có thêm nhiều màu sắc, phong phú hơn nhờ có cơ hội gặp gỡ nhiều người. Người độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm được người lý tưởng cho mình.

Tử vi thứ Năm ngày 28/11/2019 của tuổi Dậu

Dậu mạnh mẽ vì vậy mà những vấn đề khó khăn đều do bạn tự mình giải quyết. Điều này giúp bạn gây ấn tượng trong mắt cấp trên. Không những vậy bạn còn được trọng dụng, có thể leo lên vị trí cao mà bản thân mong muốn bấy lâu nay.

Tử vi thứ Năm ngày 28/11/2019 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Năm ngày 28/11/2019 của tuổi Tuất mất cơ hội lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có quá nhiều lo lắng và do dự. Vì vậy bạn thường đánh mất nhiều cơ hội kiếm tiền lớn của mình. Nếu cứ do dự, bạn sẽ không có cơ hội làm giàu hay giữ chức vụ cao. Về phương diện tài lộc, thu nhập của bạn ở mức trung bình. Không có dấu hiệu tăng lên cũng không có dấu hiệu giảm xuống.

Tử vi thứ Năm ngày 28/11/2019 của tuổi Hợi

Hợi có nguy cơ rơi vào tình trạng trầm cảm. Vì áp lực công việc quá nhiều khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Không có ai chia sẻ, điều này còn làm bạn cảm thấy cô đơn hơn. Lời khuyên cho Hợi là đừng ôm đồm việc của người khác. Chuyện của ai người nấy làm, đừng chen vào chuyện thiên hạ mà thiệt thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm