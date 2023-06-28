Tử vi Thứ Năm ngày 28/06/2023: Thần Tài săn đón, 3 con giáp hưởng lộc vô biên, làm ăn tấn tới, tiền bạc phủ phê, giàu có bất ngờ.

Tâm linh - Tử vi 28/06/2023 10:06

Thứ năm (28/06), 3 con giáp dễ dàng có được cơ hội kiếm tiền, tài khoản tăng liên tục không có dấu hiệu ngừng.

Tuổi Sửu  

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông. Thiên Ấn nâng đỡ giúp cho người tuổi này khẳng định được năng lực cùng với bản lĩnh bản thân. Những thành tựu mà bản mệnh đạt được là minh chứng rõ ràng nhất. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc khá bất ổn. Dù nguồn thu nhập có chiều hướng tăng cao, song vì không có kế hoạch chi tiêu cụ thể nên con giáp này có thể đối mặt với áp lực tài chính. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Ngũ hành Thổ khắc Thuỷ cho biết, bạn cần phải quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Sự bận rộn có thể làm cho những người yêu nhau không còn quá nhiều thời gian dành cho gia đình. 

Tử vi Thứ Năm ngày 28/06/2023: Thần Tài săn đón, 3 con giáp hưởng lộc vô biên, làm ăn tấn tới, tiền bạc phủ phê, giàu có bất ngờ. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ gặp Thiên Tài nên sẽ có lợi cho những người làm kế toán, xổ số, tài chính, tuy có lộc khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc nếu cứ khoe khoang về thành tích của mình. Khuyên Ngọ đừng đứng núi này trông núi nọ, ham công lớn, cứ làm tốt việc của mình là quá đủ rồi.

Tính cách cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều do lâm vào Tương Hại cục. Bạn nên hiểu, không ai là quá bận, vấn đề ở đây là bạn là "sự ưu tiên" hay là "sự lựa chọn", đừng dại khờ theo đuổi người không tôn trọng mình nữa. 

Đường tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ Hỏa sinh Thổ. Bạn luôn có thói quen bỏ riêng một phần thu nhập cho tiết kiệm, không bao giờ lo hết sạch tiền. Người khác bảo bạn keo kiệt cứ mặc kệ họ, thiên hạ không nuôi được mình ngày nào thì mọi lời phê phán đều là vô nghĩa.

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân tuổi Mùi khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện. Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của tuổi Mùi. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, tuổi Mùi hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình. Đường tài lộc của tuổi Mùi hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Tử vi Thứ Năm ngày 28/06/2023: Thần Tài săn đón, 3 con giáp hưởng lộc vô biên, làm ăn tấn tới, tiền bạc phủ phê, giàu có bất ngờ. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

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