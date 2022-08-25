Tử vi thứ năm ngày 25/8/2022 của 12 con giáp: Tý – Ngọ có lộc lá bất ngờ từ Thần Tài, Mão – Hợi nên quan tâm gia đình nhiều hơn

Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng không mấy yên ấm. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau. Hai người cần trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa nếu thật lòng muốn tháo gỡ khúc mắc.

Người tuổi Tý sẽ phải va vấp khá nhiều và khó có thể đạt được thành công như mong muốn. Đặc biệt, người làm ăn cần cẩn thận trong lĩnh vực thu chi, nếu không dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc. Còn với người làm công ăn lương, bạn có thể cảm thấy thất vọng, thậm chí muốn bỏ cuộc khi đối mặt với đủ loại rắc rối. Hãy suy nghĩ tích cực hơn, bởi khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống, và nó sẽ giúp bạn ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Tuổi Sửu

Chính Ấn hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu người tuổi Sửu vẫn giữ vững tinh thần làm việc chăm chỉ như hiện giờ. Bạn là người có tài, vì thế, hãy biết phát huy điểm mạnh và đưa ra những mục tiêu phù hợp với khả năng của mình. Còn nếu bạn đã luôn nỗ lực không ngừng trong công việc thì nhiều khả năng, bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí xứng đáng hơn hoặc nhận được lời khích lệ của cấp trên.

Ngoài ra, để phát triển nhanh chóng và ổn định hơn, Thổ vượng nhắc nhở bản mệnh hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng mãi hạn chế bản thân trong những điều mình đã biết. Dù là lãnh đạo hay nhân viên, bạn cũng nên khiêm tốn thiếp thu góp ý của mọi người.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cần phải dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Công việc quá bận rộn khiến bạn trở nên thờ ơ với những người luôn chờ đợi mình ở nhà. Bạn tưởng rằng mình đang cố gắng giúp mọi người có một cuộc sống dư dả hơn, song bạn lại không nhận ra rằng tình cảm giữa các thành viên dần trở nên lạnh nhạt.

Ở môi trường làm việc, bản mệnh khó được lòng người khác bởi cái tính cao ngạo và cố chấp, thích làm theo ý mình. Hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp, có thể bạn sẽ tìm thấy những ý kiến hay giúp giải quyết vấn đề còn tồn đọng.

Tuổi Mão

Nhị Hợp tác động là nguyên nhân khiến người tuổi Mão trở nên rất sĩ diện. Bản mệnh thường hay tìm cách che giấu những điều mình chưa rõ hoặc trốn tránh trách nhiệm ở những công việc khó vì không muốn bị người khác chê cười. Tuy nhiên, bạn có biết nếu cứ tiếp tục giữ tình trạng này, bạn không những gây thêm nhiều rắc rối cho tập thể mà còn khiến bản thân dần thụt lùi. Điều bạn cần làm ngay bây giờ là dũng cảm đối diện với điểm yếu của mình, có như vậy mới tìm ra hướng khắc phục.

Bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Cách biệt thế hệ khiến đôi bên có những cái nhìn khác nhau về nhiều vấn đề và khó có thể thấu hiểu nhau, nhưng càng như vậy, đôi bên lại càng nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương.

Tuổi Thìn

Tương Xung khiến cho công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại bất ngờ, những việc tưởng chừng thuận lợi bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Nguyên nhân rắc rối có thể xuất phát từ chính sự kiêu ngạo, không biết lắng nghe của bản mệnh. Nếu là người làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để bạn lựa chọn đầu tư. Bản mệnh hãy bình tĩnh lắng nghe, chờ đợi cơ hội và tiếp thu lời khuyên của người khác, chớ nên cả tin hoặc tham lam, vội vàng nghe theo lời rủ rê của những kẻ không đáng tin cậy.

Bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Bạn nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức cũng như hạn chế ăn nhiều đồ cay, nóng, nhiều dầu mỡ.

Tuổi Tỵ

Thiên Quan gây rối, để tránh vướng phải những vụ tranh chấp, thị phi, người tuổi Tỵ cần phải kiềm chế bản tính nóng nảy, dễ bị kích động của mình. Bạn không nên để những việc này gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Nếu giữa bạn và lãnh đạo có bất cứ bất đồng gì thì bạn cũng không nên có cách cư xử quá gay gắt, bởi dù có thắng hay thua trong cuộc tranh luận thì chưa chắc bạn đã nhận được lợi ích. Tốt nhất hãy chờ một thời điểm khác khi đôi bên đều có thể bình tĩnh trao đổi.

Trong gia đình, con giáp này là một người dịu dàng và biết quan tâm, săn sóc các thành viên, sẵn sàng giúp đỡ mọi người nếu có ai đó gặp khó khăn. Những hành động nhỏ nhặt của bạn cũng giúp gắn kết tình cảm giữa mọi người.

​​​​​​​Tuổi Ngọ

Tam Hợp giúp người tuổi Ngọ luôn cảm thấy nhiệt tình và hăng hái khi bắt tay vào công việc. Dù nhiệm vụ được giao có khó khăn đến đâu, bản mệnh cũng sẵn sàng thực hiện ngay chứ không hề có ý định thoái thác hay đùn đẩy cho người khác. Bạn biết rằng thách thức là cơ hội để mình thể hiện bản lĩnh. Tuy nhiên, khi đứng trước những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, cẩn trọng hơn nữa, đặc biệt nếu như bạn là người có vị thế cao. Chớ nên quá độc đoán, gạt đi những quan điểm của cấp dưới và mọi người xung quanh, đến lúc lâm vào rắc rối thì khó lòng tháo gỡ.

Mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn. Bạn vô cùng tin tưởng vào nửa kia của mình.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá, cho rằng mình có thể tự mình giải quyết tất cả mọi vấn đề. Bản mệnh thường chọn cách bỏ ngoài tai ý kiến của người khác vì cho rằng sự giúp đỡ của người khác là không cần thiết.

Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn lại thường không nhìn nhận chính xác thực tế và không lường trước được những gì mình sẽ vấp phải. Đó chính là lý do khiến bạn thường xuyên trở nên loay hoay, bối rối không biết phải giải quyết sự cố như thế nào.

​​​​​​​Tuổi Thân

Có tin mừng cho chuyện tình cảm của người tuổi Thân trong ngày này. Sau nhiều mâu thuẫn, tranh cãi thì cuối cùng hai người cũng giải quyết được ngọn nguồn vấn đề. Sau mỗi lần như thế này, bạn và người ấy lại càng thấu hiểu nhau hơn. Ngoài ra, con giáp này còn là một người cha, người mẹ rất quan tâm đến con cái của mình. Bạn thường xuyên trò chuyện để có thể trở thành một người bạn thân thiết và gần gũi của con, chứ không phải là một người cha người mẹ chỉ biết yêu cầu và ra lệnh.

Bạn sẽ gặp phải một vài rắc rối trong sự nghiệp đấy. Khi mâu thuẫn với đồng nghiệp nổ ra, bạn cần hết sức bình tĩnh chứ chớ vội nóng nảy, khiến tình hình càng thêm căng thẳng, không giải quyết được việc gì.

​​​​​​​Tuổi Dậu

Nhờ có Tam Hội trợ giúp nên người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi khi phát triển các mối quan hệ xã hội. Nếu may mắn, bạn có thể tìm được người đồng chí hướng trong ngày thứ 5 và đôi bên có thể hợp sức cùng phát triển. Công việc của người làm công ăn lương có những chuyển biến tích cực. Bạn không ngại ngần nhận những trách nhiệm khó khăn ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ, thoái thác. Lãnh đạo hẳn đang đánh giá bạn rất cao và cân nhắc cho bạn cơ hội thăng quan tiến chức.

Bản mệnh luôn rất tự hào về gia đình mình bởi các thành viên luôn thấu hiểu nhau. Để có thể được như vậy, gia đình bạn đã thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, kể cả trong những chuyện khó giãi bày nhất.

Tuổi Tuất

Nhờ có Thiên Ấn chiếu cố, người tuổi Tuất có thể khẳng định được vị thế của mình trong cách ngành nghệ thuật, khoa học, dịch vụ… Bạn có thể nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị cao

Hãy chủ động và sáng tạo hơn để có thể mở những hướng phát triển khác biệt so với mọi người. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào đi nữa, bạn vẫn cần phải nhớ khác biệt khác với tách biệt, bạn nên hòa đồng với mọi người hơn, chớ nhốt mình trong thế giới riêng.

​​​​​​​Tuổi Hợi

Các mối quan hệ xã hội của người tuổi Hợi dễ gặp phải trục trặc trong ngày thứ 5. Những mâu thuẫn, bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện dễ rơi vào bế tắc mà bạn không thể giải quyết ngay lập tức được. Trong gia đình, bạn thích làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Hãy biết đặt mình vào vị trí của người khác, đừng ích kỷ coi việc mọi người chiều theo ý mình là hiển nhiên nếu không muốn tổn thương những người thân thiết nhất.

Người làm nghề tự do có cơ hội phát tài vào ngày hôm nay. Bạn đã làm việc không mệt mỏi suốt thời gian qua và đây chính là lúc bạn được tận hưởng thành quả của mình. Hãy cố gắng tiếp tục phát huy trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!