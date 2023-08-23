Tử vi thứ Năm ngày 24/8: 3 con giáp tha hồ ngồi rung đùi hưởng lộc, tài vận hồng phát, tiền đổ về két như nước sông Đà

Tâm linh - Tử vi 23/08/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong ngày 24/8 hưởng nhiều phúc đức trời ban, phúc khí ngập tràn.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng thường có số hưởng không chỉ vận may tới tấp mà còn gặp rất nhiều thuận lợi trong cuộc sống do được thần linh phù hộ, bề trên nâng đỡ. Do được cát tinh phù hộ nên những người tuổi Thìn trong ngày 24/8 làm bất cứ công việc gì cũng đều nhận được tin vui, vận may liên tiếp kéo đến.

Người tuổi Thìn hãy cố gắng nỗ lực và cố gắng hết sức, tập trung làm tốt công việc kế hoạch của mình thành công sẽ đến với bạn một cách ưu ái nhất. Không chỉ vậy, ngũ hành của người tuổi Thìn thuộc Thổ nên vận thế của con giáp này khoảng thời gian tới cực kỳ tốt.

Thời điểm này, người tuổi Thìn hãy dốc hết sức lực của mình để hoàn thành mọi việc bằng hết sức tâm huyết nhe chắc chắn kết quả đạt được sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Con giáp này sẽ có cơ thăng quan tiến chức, tiền lương tăng lên theo cấp số nhân trong ngày 24/8.

Tử vi thứ Năm ngày 24/8: 3 con giáp tha hồ ngồi rung đùi hưởng lộc, tài vận hồng phát, tiền đổ về két như nước sông Đà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nổi tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền nên người cầm tinh con dê dường như không chịu lùi bước trước mọi khó khăn. Người tuổi Mùi cũng không chấp nhận một cuộc sống nghèo khó và không cho phép người khác coi thường mình.

Vì vậy, bản mệnh luôn không ngừng nỗ lực vươn lên để có được cuộc sống giàu sang, sung túc. Thế nhưng con giáp này lại không thích phô trương, thường sống rất giản dị, không điệu đà, và trưng diện nên tiền trong túi lúc nào cũng đầy ắp.

Với tính tình phóng khoáng, trung trực nên người tuổi Mùi rất dễ chiếm được cảm tình của đối tác làm ăn và vì thế cơ hội ký được hợp đồng làm ăn, thu nhiều lợi nhuận cứ thế tăng lên.

Đặc biệt, trong ngày 24/8, bản mệnh chắc chắn sẽ còn giàu lên một cách bất ngờ, tiền vào “ào ào như thác đổ”, trở thành đại gia là chuyện “một sớm, một chiều”.

Tử vi thứ Năm ngày 24/8: 3 con giáp tha hồ ngồi rung đùi hưởng lộc, tài vận hồng phát, tiền đổ về két như nước sông Đà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ được biết đến với tính cách cởi mở, dễ gần. Đa phần họ đều là người nghiêm túc, có chí tiến thủ trong công việc. Người tuổi này kiếm được nhiều tiền, lại biết quản lý tài chính nên cuộc sống về sau của họ khá nhàn nhã, có của ăn của để.

Tài vận của người tuổi Tỵ trong thời gian trước đây không được tốt. Dù đã nỗ lực nhưng họ không gặp may, công việc gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Trong ngày 24/8, con giáp này có thể rũ bỏ vận xui, tài vận cũng tăng lên thấy rõ.

Trong thời điểm này, sự nghiệp của họ thăng hoa thấy rõ. Được cấp trên tin tưởng, giao phó cho nhiệm vụ quan trọng, con giáp này dốc lòng dốc sức vì công việc, từ đó vững bước trên con đường thành công.

Người làm ăn buôn bán được Thần Tài ban lộc nên buôn may bán đắt, đơn hàng chốt ầm ầm, tiền chảy ào ào về túi. Người cầu xin nhân duyên, con cái cũng được thỏa nguyện, cuộc sống từ đó hạnh phúc viên mãn hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 24/8: 3 con giáp tha hồ ngồi rung đùi hưởng lộc, tài vận hồng phát, tiền đổ về két như nước sông Đà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Quý Nhân soi đường cho 3 con giáp vào đúng 20 giờ ngày 23/8: Hoan hỷ đón nhận nhiều tin vui, vùng vẫy trong biển tiền

Quý Nhân soi đường cho 3 con giáp vào đúng 20 giờ ngày 23/8: Hoan hỷ đón nhận nhiều tin vui, vùng vẫy trong biển tiền

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tình tiền đỏ rực, công danh bay cao, của cải vượng phát vào đúng 20 giờ ngày 23/8.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 23/8 tu vi ngay 24/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 46 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay