Tử vi thứ Năm ngày 24/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn làm ăn thua lỗ, tuổi Mão tài vận tăng vọt

Theo tử vi 12 con giáp, Tý giải quyết được những công việc khó nhằn, được cấp trên khen ngợi hết lời. Bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, giữ chức vụ cao trong thời điểm này. Trong ngày, bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi, dành cho gia đình nên tinh thần phấn chấn, vui vẻ hơn rất nhiều.

Tử vi thứ Năm ngày 24/12/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách giải quyết.

Dần nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng kiêu ngạo ảnh hưởng đến việc bản thân được giao trong ngày. Trong công việc, bạn nên nghe lời cấp trên, vì có thể bạn sẽ vướng phải nhiều rắc rối không đáng có. Những việc được giao đều không hoàn thành tốt, điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng tệ.

Sửu được cấp trên khen ngợi vì những ý tưởng sáng tạo, táo bạo. Điều này giúp tinh thần của bạn vô cùng tốt, làm một hưởng mười, tha hồ tận hưởng những thành quả mà bản thân đạt được. Những dự định của bạn cũng được thực hiện suôn sẻ, không còn gặp bất cứ trở ngại nào.

Tử vi thứ Năm ngày 24/12/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Năm ngày 24/12/2020 của tuổi Mão được khen ngợi - Ảnh minh họa: Internet

Mão nhận được nhiều lời khen, động viên nên làm gì cũng thành công vang dội. Điều này giúp bạn có thêm nhiều động lực phấn đấu trong công việc. Bên cạnh đó bạn cũng có nhiều cơ hội thể hiện tài năng, được cấp trên trọng dụng, dành niềm tin hết mực.

Tử vi thứ Năm ngày 24/12/2020 của tuổi Thìn

Thìn là con giáp xui xẻo, đầu tư vào đâu là thua đậm ở đó. Bạn làm ăn thua lỗ, tiền bạc đều không hanh thông phải vay mượn khắp nơi. Trong công việc, bạn bị cấp trên khiển trách, cố gắng bao nhiêu cũng không được công nhận tài năng. Điều này khiến tinh thần của bạn sa sút, sức khỏe cũng tuột dốc không phanh.

Tử vi thứ Năm ngày 24/12/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn lớn trong thời điểm này. Điều này đòi hỏi bạn phải bình tĩnh, kiên cường mới vượt qua được giai đoạn mệt mỏi này. Tuy nhiên hãy yên tâm vì khi vượt qua được, bạn sẽ không còn sợ bất cứ ai cản đường.

Tử vi thứ Năm ngày 24/12/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Năm ngày 24/12/2020 của tuổi Ngọ tinh thần thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ có nhiều thời gian dành cho gia đình, bản thân nên tinh thần thoải mái hơn. Trong công việc, bạn cũng thực hiện được nhiều dự định mình đã ấp ủ. Cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn, hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện hết khả năng tiềm ẩn bao nhiêu lâu nay.

Tử vi thứ Năm ngày 24/12/2020 của tuổi Mùi

Mùi nên tận dụng cơ hội tốt đến với mình để gặt hái được nhiều thành tựu lớn. Trong ngày, bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức. Hãy ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để có tinh thần hoàn thành những công việc được giao một cách xuất sắc nhất.

Tử vi thứ Năm ngày 24/12/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân được quý nhân theo sau nâng đỡ nên tình tiền đều viên mãn. Không chỉ kiếm được số tiền khủng mà bạn còn may mắn thoát ế trong thời điểm này. Những người độc thân tìm được ý trung nhân, duyên lành như ý. Những người có gia đình, vợ chồng không còn bất cứ mâu thuẫn nào gay gắt.

Tử vi thứ Năm ngày 24/12/2020 của tuổi Dậu

Chuyện tiền bạc của Dậu có nhiều biến động khôn lường, tiền bạc lúc tăng lúc giảm. Những dự án bạn thực hiện trong thời điểm này đều mang lại thành công nhất định. Việc được giao đều hoàn thành tốt khiến cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 24/12/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Năm ngày 24/12/2020 của tuổi Tuất nên quan tâm sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Tuất nên quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức mà mang bệnh vào người. Làm gì cũng phải dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ để không mắc những bệnh vặt. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nên mở lòng đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình.

Tử vi thứ Năm ngày 24/12/2020 của tuổi Hợi

Hợi có công việc khá ổn định, chuyện tiền bạc không phải lo nghĩ nhiều. Những việc bạn làm đều được công nhận, tài năng tiềm ẩn có cơ hội thể hiện hết sức. Nói chung hãy tận dụng cơ hội này để làm việc, kiếm tiền chuẩn bị cho những dự án riêng sắp tới.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm