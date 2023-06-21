Tử vi thứ Năm ngày 22/6/2023 của 12 con giáp: Mão - Tuất thông minh mưu lược, công việc thuận buồm xuôi gió, Thân - Hợi vướng thị phi, xui xẻo trăm bề

Tâm linh - Tử vi 21/06/2023 06:24

Tử vi ngày mới, thứ Năm 22/6/2023 của 12 con giáp cho biết, Mão - Tuất thông minh mưu lược, công việc thuận lợi, Thân - Hợi vướng thị phi với đồng nghiệp. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Tuổi Tý

Xem tử vi thứ Năm 22/6/2023 của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý có năng suất làm việc cao hơn hẳn nhờ có sự giúp sức của Tam Hợp. Khó khăn không hề làm bạn chùn bước, thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng cảm thấy hăng hái và quyết tâm hơn.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau nên luôn cùng thảo luận mọi vấn đề trong nhà. Tình cảm bền chặt giúp hai người có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng nhiều khi bạn dễ hài lòng với thực tại nên không muốn cố gắng. Tuy nhiên, nếu cứ giậm chân tại chỗ thì tức là bạn đang lãng phí tài năng của mình đấy.

May mắn, những người còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin thể hiện bản thân rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn. Có thể người mà bạn luôn chờ đợi đã chuẩn bị xuất hiện trước mắt bạn rồi.

Tuổi Dần

Dần Thân Tương Xung, người tuổi Dần sẽ phải làm việc vô cùng vất vả một mình. Cho dù xung quanh không có ai chủ động giúp đỡ bạn đi nữa, bạn cũng chớ than thân trách phận. Hãy tự nhắc nhở bản thân rằng muốn phát triển thì con người phải vượt qua thử thách.

Để tăng hiệu quả làm việc, một khi đã bắt tay vào công việc gì, bản mệnh không nên xao nhãng nghĩ đến những chuyện khác, hoặc làm nhanh chóng cho xong việc.

Tử vi thứ Năm ngày 22/6/2023 của 12 con giáp: Mão - Tuất thông minh mưu lược, công việc thuận buồm xuôi gió, Thân - Hợi vướng thị phi, xui xẻo trăm bề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Tài chiếu mệnh giúp người tuổi Mão có tình hình tài chính ổn định trong ngày hôm nay. Cho dù công việc hiện tại của bạn có mức lương cao hay thấp thì chỉ cần bạn chi tiêu hợp lý sẽ không sợ không có của ăn của để.

Một số người làm công ăn lương hoặc làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá tương sức với công sức lao động đã bỏ ra. Bạn có thể dùng khoản tiền này để tiến hành đầu tư hoặc cho vào quỹ tiết kiệm.

Tuổi Thìn

Nhờ có Tam Hợp giúp sức mà người tuổi Thìn bắt tay vào làm việc gì cũng tương đối thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, khiến cấp trên coi trọng và tin tưởng.

Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế. Dường như bạn không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Hãy cởi mở với mọi người hơn bởi trao đổi ý kiến cũng là cách hữu hiệu giúp bạn nhận ra thiếu sót của bản thân để khắc phục.

Tuổi Tỵ

Nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ rất thông minh, nhanh trí nên sẽ nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ vấn đề. Đồng thời, bạn cũng là người khiêm tốn, chịu khó thu ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ gia đình của bạn mệnh không mấy êm ấm. Vợ chồng bạn có thể chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng. Những lúc thế này, điều cần nhất là hai người hãy bình tĩnh ngồi lại và trò chuyện với nhau.

Tử vi thứ Năm ngày 22/6/2023 của 12 con giáp: Mão - Tuất thông minh mưu lược, công việc thuận buồm xuôi gió, Thân - Hợi vướng thị phi, xui xẻo trăm bề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ dường như đang dành quá nhiều thời gian cho công việc nên dần bỏ bê gia đình. Bạn cần biết rằng dù tiền bạc quan trọng thật đấy nhưng không thể nào đánh đổi bằng tình thân được.

Chính Quan nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Ngọ đang có những bước phát triển tích cực. Bạn khẳng định được mình là người có tinh thần trách nhiệm cao nên thường được giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Tuổi Mùi

Chính Ấn là dấu hiệu tốt cho người tuổi Mùi đi theo con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay. Bạn có thể tìm được cơ hội để thể hiện bản thân, khiến người khác khâm phục và tin tưởng. Tiếp tục cố gắng, bạn sẽ càng ngày càng có một địa vị vững chắc.

Nếu đứng ở vị thế lãnh đạo, bạn thường nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Muốn đơn vị phát triển nhanh chóng hơn, bạn nên đưa ra những kế hoạch tham vọng hơn cho cả tập thể cố gắng, đừng mãi dừng chân ở những kế hoạch an toàn.

Tuổi Thân

Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Thân dễ vướng vào chuyện tranh chấp, thị phi với đồng nghiệp. Những lúc như vậy, bạn chớ nên hành xử nóng nảy bốc đồng, tránh đổ thêm dầu vào lửa, khiến “chuyện bé xé ra to”.

Một số người quá tự tin vào khả năng của mình nên thành ra kiêu ngạo, không muốn hợp tác với ai, thậm chí tự cô lập bản thân. Bạn nên biết rằng mình không phải là người vạn năng, và có những việc muốn hoàn thành thì sức một người là không đủ.

Tử vi thứ Năm ngày 22/6/2023 của 12 con giáp: Mão - Tuất thông minh mưu lược, công việc thuận buồm xuôi gió, Thân - Hợi vướng thị phi, xui xẻo trăm bề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự che chở của Tam Hội. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh, đồng thời cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực mới.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân. Bạn có thể học hỏi được nhiều điều có giá trị từ người ấy, giúp ích cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để nhờ người ấy giải đáp những điều mình còn chưa rõ.

Tuổi Tuất

Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Tuất luôn là người đi tiên phong trong quá trình giải quyết công việc. Với đầu óc thông minh và mưu lược, bạn thường xuyên đưa ra những phương pháp mới độc đáo không hề trùng lặp với bất cứ ai.

Tuy nhiên, trước khi phát ngôn điều gì, bạn cần chú ý hơn đến cảm xúc của người đối diện. Không phải bao giờ nói thẳng, nói thật cũng là hay. Nếu biết cách diễn đạt uyển chuyển, bạn sẽ còn đạt được hiệu quả ngoài mong đợi.

Tuổi Hợi

Tương Hại giáng họa khiến người tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối, thậm chí thị phi. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, tuy nhiên bạn càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì lại càng dễ rơi vào bẫy.

Trong chuyện tình cảm, nửa kia chính là một chỗ dựa tinh thần rất vững vàng cho bạn. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy chứ không nên giấu trong lòng. Biết đâu nếu hai người cùng suy nghĩ thì sẽ tìm ra một giải pháp thích hợp?

Tử vi thứ Năm ngày 22/6/2023 của 12 con giáp: Mão - Tuất thông minh mưu lược, công việc thuận buồm xuôi gió, Thân - Hợi vướng thị phi, xui xẻo trăm bề - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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