Tử vi thứ Năm ngày 2/11: 3 con giáp làm 1 hưởng 10, phú quý phát tài, phúc trạch an khang, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đón nhận lộc lá ngập lối chân đi, sự nghiệp sáng chói trong ngày 2/11.

Tuổi Mùi

Trong ngày 2/11, vận thế của người tuổi Mùi khởi sắc bừng bừng, cuộc sống luôn gặp may mắn. Có thể nói rằng đây là một năm may mắn vô cùng thuận lợi của con giáp này.

Từ thời điểm này lộc quý nhân của con giáp này rất vượng, sẽ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người. Công việc suôn sẻ nên thu nhập tăng cao. Ngoài ra, bạn bè cũng chính là quý nhân đem lại những cơ hội phát tài, giúp người tuổi Mùi có thêm vô số các khoản thu kếch xù trong thời gian tới.

Tử vi thứ Năm ngày 2/11: 3 con giáp làm 1 hưởng 10, phú quý phát tài, phúc trạch an khang, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi sống chân thành, tốt bụng. Họ đối xử rất tốt với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cũng bởi vậy mà họ dễ gặp được quý nhân, có cuộc sống hạnh phúc về lâu về dài.

Con giáp tuổi này bề ngoài yếu đuối nhưng thực chất họ mạnh mẽ nhiều hơn tưởng tượng. Khi gặp khó khăn, con giáp này thường không sợ hãi, cũng không chịu lùi bước. Khi đã quyết tâm, họ sẽ kiên trì đến khi hoàn thành mục tiêu.

Trong ngày 2/11, con giáp tuổi Hợi được sao may mắn phù hộ. Vận may của họ lý tưởng hơn trước rất nhiều. Ở nơi công sở, họ tuân theo nguyên tắc, giải quyết mọi chuyện nhanh chóng, hiệu quả. Họ được cấp trên tin tưởng, trao cho nhiệm vụ, trọng trách mới.

Về phương diện đầu tư và quản lý tài chính, con giáp tuổi Hợi thu được lợi lộc nhờ nghiên cứu kỹ càng và một chút may mắn. Làm việc chăm chỉ, phát huy hết điểm mạnh, đón đầu cơ hội, con giáp này sẽ có cơ hội tỏa sáng.

Tử vi thứ Năm ngày 2/11: 3 con giáp làm 1 hưởng 10, phú quý phát tài, phúc trạch an khang, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong giai đoạn trước, người tuổi Tuất có thể đã gặp nhiều chông chênh và vất vả. Ngày 2/11 sẽ là thời điểm để họ tạm biệt vận hạn trước kia và bắt đầu đón nhận những khởi sắc mới trong con đường tài vận, sự nghiệp.

Các dấu hiệu bắt đầu cho thấy sự thuận buồm xuôi gió trong mọi việc. Con giáp này cũng dễ được quý nhân giúp đỡ, nhờ thế mà tài lộc liên tục vào túi. Sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh sẽ giúp các kế hoạch và dự định của con giáp này nhanh chóng được hoàn thành một cách suôn sẻ, dễ dàng hơn.

Trong giai đoạn tới đây, người tuổi Tuất dễ nhận được nhiều may mắn, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Đây cũng là con giáp thường có thói quen lên kế hoạch chỉnh chu và kỹ lưỡng, do đó, khi thời vận tới, không còn bị vận hạn cản trở, họ có thể nhanh chóng bắt tay thực hiện. Nhờ vậy, các kết quả họ nhận được đều khá tốt, thậm chí rực rỡ hơn so với dự tính ban đầu.

Khi tận dụng tốt, nắm bắt thiên thời địa lợi nhân hòa, việc kinh doanh của người tuổi Tuất sẽ gặp dịp phát tài, phát lộc, ngày càng hanh thông, gặp được đối tác đáng tin cậy để hợp tác lâu dài.

Chính vì thế, những người đã có sẵn kế hoạch trong tay thì đừng chần chừ để rồi đánh mất cơ hội, đánh mất lợi thế sẵn có của mình. Đây chính là một trong những thời điểm tốt nhất để người tuổi Tuất có thể làm ăn buôn bán thuận lợi, thăng tiến hơn trong sự nghiệp.

Có điều, con giáp này đừng chủ quan mà ôm đồm quá nhiều việc, bắt cơ thể làm việc quá sức. Dù ai cũng mong muốn được thành công, song mọi việc đều cần phải có một quá trình chứ không thể đạt được trong một sớm một chiều.

Tử vi thứ Năm ngày 2/11: 3 con giáp làm 1 hưởng 10, phú quý phát tài, phúc trạch an khang, may túi ba gang mang ra mà nhận bạc vàng tứ phương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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