Tử vi thứ Năm ngày 19/1/2023 của 12 con giáp: Tị - Ngọ thu tiền hái lộc lớn, kinh doanh đắt hàng; Thân - Tuất gánh họa, công việc chật vật

Với các cặp vợ chồng, bạn cần nhận ra rằng nếu không biết giữ mình mà thả trôi theo cảm xúc thì bạn rất dễ sa ngã. Hãy tự nhắc nhở bản thân trân trọng những gì mà mình đang có, không nên làm những việc quá giới hạn. May mắn, trên phương diện tài lộc, Chính Tài lại là dấu hiệu chứng tỏ bạn sẽ kiếm được một khoản rất khá từ công việc chính của mình. Đó là thành quả xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra.

Tuổi Mão

Thiên Quan nhập mệnh khuyên tuổi Mão nên cẩn thận trong công việc. Chỉ khi tuổi này chấp nhận khó khăn đang xảy ra thì mới đủ sáng suốt để giải quyết vấn đề. Các bạn nên hạn chế dính líu đến pháp luật, giấy tờ, tranh chấp trong ngày này, rất rắc rối. Tiền bạc tụt dốc vì lâm Tương Xung. Làm được bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu, đó là tuổi Mão. Một số người sẽ đau đầu vì con cái, người thân, không lo thì không có ai lo hộ, việc gì cũng tìm đến tiền của bạn.

Vận tình cảm không tốt vì Mộc Kim tương khắc. Cách dễ nhất để tự chuốc khổ vào thân là ngó nghiêng cuộc sống của người khác và so sánh với cuộc sống của mình. Bạn nên bớt lo bớt nghĩ thì tâm mới an được, suốt ngày lo hộ chuyện người khác chỉ thêm mệt thân mà thôi.

Tuổi Thìn

Kiếp Tài mang đến kha khá rắc rối cho tuổi Thìn trong đường sự nghiệp. Bạn làm việc tận tình nhưng lại bị đặt điều, vu khống thành người thiếu trách nhiệm. Kinh doanh không đắt khách, hay bị khách làm khó, dễ có mâu thuẫn trong khâu hàng hóa, nên tỉnh táo đừng để bị lừa.

Bản mệnh đón nhận nhiều tin không hay trong chuyện tiền bạc. Hãy thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, bởi tất cả là tự nội tại bản thân bạn mà ra, tiền bạc không phải là tất cả đừng quá đặt nặng. Một số người đang nợ tiền thì nên chủ động hỏi thăm người cho vay khi chưa trả được, đừng im lặng. Vận trình tình cảm được bồi đắp thêm nhờ Thổ Kim tương sinh. Bản mệnh được quý nhân soi đường chỉ lối cho những mối quan hệ phát triển gắn bó khăng khít hơn. Người nào đang có ý định muốn kết hôn thì nên bàn bạc từ bây giờ với 2 bên gia đình.

Tuổi Tị

Chính Quan phù trợ, người tuổi Tị càng vất vả, xông xáo thì thu hoạch lại càng lớn. Với người làm công ăn lương, bạn hãy xung phong nhận trách nhiệm về mình, đừng ngại rèn luyện bản thân trong những nhiệm vụ khó, bởi bạn sẽ phát triển vô cùng nhanh chóng.

Với người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bạn làm quen được với những đối tác lớn, đối phương sẽ nâng đỡ và là đòn bẩy để bạn vươn lên. Hôm nay, đồng tiền có thể chưa chảy vào túi tiền bạn ngay lập tức, song tương lai thì vô cùng hứa hẹn. Hỏa sinh Thổ, người độc thân nhanh chóng nhận thấy ai là người thực sự chân thành với mình. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, bạn hãy thử cho đối phương một cơ hội để hai bên có thể tiếp xúc, trò chuyện thường xuyên hơn.

Tuổi Ngọ

Bạn là con giáp sống có kế hoạch, cộng thêm việc được Thiên Ấn nâng đỡ nên khá khởi sắc trong con đường sự nghiệp. Bạn hiếm khi bị ăn hiếp vì tính cách cương nghị, cứng rắn hơn người. Người làm lãnh đạo thì được cấp dưới yêu quý vì bạn là người làm ăn công bằng, sòng phẳng, không lươn lẹo.

Tài vận hanh thông, khả năng được cất nhắc lên vị trí cao hoặc được giao cho trọng trách mới nên dễ có thưởng hoặc tăng lương. Nếu có gặp rắc rối tiền bạc thì bạn làm chủ tình hình và có cách giải quyết ổn thỏa nên không phải lo lắng quá. Vận tình cảm xuống dốc vì Hỏa Kim tương khắc. Hôm nay trong quá trình di chuyển thì bạn và người thân nên chú ý đề phòng gặp họa thương tổn. Hôn nhân không thuận vì có người xen vào, buông lời gièm pha khiến người trong cuộc bị ảnh hưởng.

Tuổi Mùi

Mùi có Tỷ Kiên lâm vận nên chật vật vì đường công việc. Nay không thích hợp để tiến hành khai trương, mở cửa hàng hay triển khai dự án, nội dung mới. Ai đang làm ăn xa quê nhớ cẩn thận tiểu nhân, không phải ai cũng đáng tin như bạn vẫn tưởng.

Tài lộc chưa có dấu hiệu gia tăng, bạn đừng tiêu tiền bừa bãi. Hiện tại nguồn thu nhập chính của bạn cũng khá ổn định rồi nên đừng mơ tưởng đến những công việc nhẹ mà lương cao, không có đâu, không cẩn thận còn bị mắc bẫy của quân lừa đảo. Chuyện tình cảm dần cải thiện khi tuổi Mùi biết bày tỏ tình cảm của mình với những người xung quanh nhờ Thổ sinh Kim. Người nào đã có đôi có cặp cũng chủ động hơn hẳn nên tình yêu đôi lứa cũng được hâm nóng.

Tuổi Thân

Kiếp Tài giáng họa, người tuổi Thân phải đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt của đồng nghiệp hoặc đối thủ. Đáng buồn khi đó là sự cạnh tranh thiếu lành mạnh khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức hoặc phải chịu đựng nhiều điều bất công.

Khi gặp khó khăn ở công việc hiện tại, bạn nên suy nghĩ để tìm ra ngọn nguồn vấn đề và có biện pháp để khắc phục, không nên trốn tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Chỉ có cách làm như vậy, bạn mới có thể trưởng thành và bản lĩnh hơn. Thổ sinh Kim, may mắn gia đình luôn là hậu phương vững vàng cho bản mệnh. Dù ngoài xã hội phải vất vả thế nào đi nữa, bạn cũng luôn cảm thấy thư thái khi về đến nhà. Để nhẹ nhõm hơn, hãy tâm sự những khó khăn mình gặp phải cho người thân để mọi người có thể giúp bạn nhé.

Tuổi Dậu

Được Thực Thần cứu giúp nên những bạn tuổi Dậu đang làm kinh doanh khá đắt hàng trong ngày này. Người làm công việc tự do thì hoạt bát lanh lợi, giỏi xoay xở công việc, việc gì đến tay bạn cũng được giải quyết ổn thỏa.

Hôm nay, vận trình tài lộc của tuổi Dậu khá dồi dào, đường kiếm tiền hanh thông, thuận lợi. Có những khoản bạn không hề nghĩ tới nhưng lại tự động rơi vào túi mình. Một số người may mắn hơn thì được cho tiền hoặc cho quà. Tình cảm lâm vào bế tắc do gặp Tự Hình. Tâm trạng buồn bực, không biết chia sẻ cùng ai, có tâm sự cũng không nói thành lời. Bạn hay lủi thủi một mình và không muốn người khác xen vào đời tư, thi thoảng nhìn bạn như người mất hồn.

Tuổi Tuất

Tương Hình giáng họa, người tuổi Tuất đa nghi, khó có thể tin tưởng bất cứ ai. Chính vì vậy, bạn phải cáng đáng mọi việc một mình, không nhờ ai giúp sức. Có lẽ, con đường sự nghiệp của bạn chưa có bước phát triển rõ ràng trong hôm nay. Người làm ăn kinh doanh phải bon chen, giành giật mới bảo vệ được quyền lợi của mình. Bạn dễ phải đối mặt với những đối thủ cạnh tranh lớn hoặc kẻ xấu ngầm giở trò, khiến kế hoạch của bạn không được thuận lợi.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về phía Tây Nam để gặp Hỷ thần và Tài Thần. Đây là hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Tuổi Hợi

Đường sự nghiệp có Chính Quan tương trợ nên Hợi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi đó. Người ngoài cho rằng bạn gặp may nhưng thực chất nó chính là sự cố gắng nỗ lực rất nhiều từ trước đó. Chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng bận rộn nhưng đem lại niềm vui cho bạn.

Dựa vào tử vi hàng ngày nhận thấy đường tài lộc vượng phát, có thể là do các khoản đầu tư sinh lời, ký kết được hợp đồng lớn hoặc may mắn trúng thưởng. Một số bạn đang nảy sinh ý tưởng đầu tư cho hàng hóa, hợp tác kinh doanh trong đầu, bạn vô cùng thông minh và linh hoạt. Cục diện Kim sinh Thủy đem tới sự may mắn cho con giáp này. Bạn đón nhận tin vui trong chuyện tình cảm, người đang yêu đừng để những lý do nhưng tuổi tác không hợp nhau trở thành rào cản ngăn cách hai người. Hợi có bạn bè tốt và chất lượng, tuy ít nhưng rất hiểu nhau.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm