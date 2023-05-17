Tử vi thứ Năm ngày 18/5: 3 con giáp hứa hẹn GIÀU CÓ rực rỡ, đường tài lộc THỊNH VƯỢNG, gặt hái nhiều thành tích đáng nể

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 21:34

Thứ Năm ngày 18/5 này, dự đoán 3 con giáp dưới đây sớm trở thành đại gia nắm trong tay bạc tỷ, dễ thành công và gặt hái may mắn trong sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Bước sang ngày 18/5, tuổi Thìn tiếp tục được sao tốt chiếu mệnh, năm ngoái tuổi Thìn làm gì hầu như cũng thành công, giành được thành tựu đáng kể và có thể biến thời điểm này trở thành một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của họ.

Mạnh mẽ, độc lập và đầy tham vọng, tuổi Thìn được cho là sẽ gặp nhiều thuận lợi về đường tài vận trong ngày 18/5. Họ được khuyên là nên xây dựng tốt mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên thì sẽ càng thành công hơn nữa.

Tử vi học có nói, ngày 18/5, tuổi Thìn nếu biết nắm bắt cơ hội thì sẽ có thể tiếp tục kiếm được những khoản tiền lớn, giúp họ đã giàu lại thêm giàu, cuộc sống ngày càng viên mãn, sung túc hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 18/5: 3 con giáp hứa hẹn GIÀU CÓ rực rỡ, đường tài lộc THỊNH VƯỢNG, gặt hái nhiều thành tích đáng nể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn cần cù, chịu khó, luôn tìm tỏi những điều mới, phát hiện ra những hướng đi mới để phát triển sự nghiệp, cải thiện cuộc sống. Con giáp này còn có tính cầu toàn, luôn cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất, luôn yêu cầu mọi việc phải thật hoàn hảo.

Thời điểm ngày 18/5, tuổi Sửu sẽ có những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Ngoài ra, con giáp này còn được quý nhân dẫn đường chỉ lối nên làm một thu mười, nguồn thu nhập dồi dào, tài chính ngày một vững chắc.

Tử vi thứ Năm ngày 18/5: 3 con giáp hứa hẹn GIÀU CÓ rực rỡ, đường tài lộc THỊNH VƯỢNG, gặt hái nhiều thành tích đáng nể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi tí thường có tính tỉ mỉ, cẩn thận, cầu toàn, đôi khi là khó tính. Tuy nhiên, họ luôn được đánh giá là nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, tận tâm, chăm chỉ và trách nhiệm.

Con giáp này cũng được đánh giá là chu đáo, dễ cảm thông, thấu hiểu, họ được mọi người quý trọng và yêu mến.

Người tuổi tí có nhiều cơ hội thăng tiến hơn những con giáp khác khác. Ngày 18/5, người sinh năm Tý thoát khỏi vận đen, những khó khăn, vận hạn của Tam tai và Thái Tuế phần nào được cuốn đi.

Người làm kinh doanh sẽ được cấp thêm nguồn vốn. Trong khi người làm công ăn lương thì công việc dần khởi sắc, đạt được thành tựu như mong đợi.

Trong khi đó, những người làm nông nghiệp thì sức khỏe dồi dào, cây trồng ra hoa kết trái xum xuê.

Tử vi thứ Năm ngày 18/5: 3 con giáp hứa hẹn GIÀU CÓ rực rỡ, đường tài lộc THỊNH VƯỢNG, gặt hái nhiều thành tích đáng nể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'