Tử vi thứ năm ngày 18/8/2022 của 12 con giáp: Tý – Sửu có vận trình tài lộc vượng sắc, Ngọ - Hợi có đường đào hoa nở rộ dễ va vào ‘định mệnh’

Trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy có thể xảy ra mâu thuẫn trong ngày vì có nhiều quan điểm không trùng hợp. Bạn không nên khăng khăng với ý kiến của mình mà cần phải mở lòng ra để sẵn sàng lắng nghe những điều người ấy nói.

Đường tài lộc của người tuổi Tý vô cùng vượng sắc. Bản mệnh không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Những người theo nghiệp kinh doanh có thể nhận được những khoản lợi nhuận đáng ngưỡng mộ khi đơn hàng về tới tấp.

Tuổi Sửu

Tin không vui cho vận trình tài lộc của người tuổi Sửu trong hôm nay. Bản mệnh có điềm báo dễ tổn hao tiền bạc lắm đó. Có thể hung tinh chiếu mệnh khiến cho con giáp này trở nên mụ mị đầu óc, chẳng còn đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định sáng suốt trong tình huống hiện nay.

Với những ai vừa mới bắt tay vào kinh doanh, con đường phía trước còn khá mông lung và nhiều chông gai, nhưng đừng vì thế mà chùn bước. Hãy mạnh dạn làm điều mình muốn, có thất bại cũng không hối hận bởi lẽ bạn đã dám làm dám chịu. Những trải nghiệm quý giá đó sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt và thu được khoản lợi xứng đáng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần chớ nên quá mức tự tin trong hôm nay nếu không muốn gặp rắc rối. Không phủ nhận bạn có năng lực và tầm nhìn xa trông rộng nhưng lại quá ngạo mạn nên không kiểm soát thái độ, chẳng biết kiêng dè bất cứ ai dễ gây mất lòng người khác.

Những rối ren trong công việc khiến tinh thần của con giáp này bị ảnh hưởng không ít. Bạn trở nên nóng nảy và dễ gắt gỏng hơn thường ngày. Điều này dẫn đến những khúc mắc trong tình cảm đôi lứa. Việc thiếu thời gian tâm sự, chia sẻ là nguyên nhân chính khiến khoảng cách 2 bạn ngày càng xa nhau. Nếu đã biết nguyên nhân thì tìm cách hóa giải nhanh nhé.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được cát tinh trợ mệnh nên tài lộc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình. Nguồn thu này khá lớn, bản mệnh nên tính kế đầu tư để tài lộc sinh sôi nảy nở nhiều thêm nữa.

Đường tình duyên của người tuổi này hôm nay không được tốt. Bản mệnh khó mà lờ đi một vài vấn đề đang tồn tại trong gia đình mình. Nếu vợ chồng có điều gì bất mãn với nhau thì cần thể hiện quan điểm rõ ràng, không nên giấu trong lòng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn được nhiều điều may mắn cát lành. Công việc không còn nhiều khó khăn và thử thách như trước khi mà con giáp này đã biết cách để nắm bắt được trọng tâm, tập trung vào phát huy điểm mạnh của mình nhằm nâng cao hiệu suất.

Thêm một điểm sáng nữa trong ngày này của tuổi Thìn đến từ chuyện tình cảm. Con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, dù là nam hay nữ. Bạn hiểu rằng việc duy trì một gia đình hạnh phúc là trách nhiệm và nghĩa vụ của cả hai vợ chồng, chứ không phụ thuộc vào bên nào nhiều hơn cả.

Tuổi Tỵ

Vận trình của người tuổi Tỵ khá bấp bênh. Mặc dù bạn vẫn chăm chỉ như thường ngày nhưng khó tránh sai sót xảy ra. Công việc phát sinh nhiều rắc rối khiến bản mệnh phải mang việc về nhà và phải lao tâm khổ tứ để giải quyết.

Tâm trạng trong ngày cũng có nhiều bất ổn, người tuổi này có thể đánh mất bình tĩnh, sẵn sàng to tiếng với mọi người dù nguyên nhân chẳng có gì to tát. Những suy nghĩ tiêu cực có thể khiến bạn vô tình làm những việc đắc tội với kẻ tiểu nhân. Bạn cần cẩn thận vì có thể sẽ có người giở trò sau lưng mình.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà. Đừng quên rằng hôm nay Hỷ thần nằm ở hướng Nam nhé.

Trong khi đó, bạn cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc, nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả. Người làm kinh doanh trở nên bận rộn hơn khi có nhiều đơn hàng về, phải tất bật ngược xuôi từ sáng tới tối, bù lại thì lợi nhuận tăng cao gấp bội.

Tuổi Mùi

Ngày hôm nay, người tuổi Mùi dễ gặp phải trục trặc trong công việc khi hung tinh bủa vây. Tâm trạng chán nản khiến con giáp này càng trở nên trì trệ hơn trong công việc, khiến cho kế hoạch bạn đã dự định mấp mé ranh giới thất bại, bạn nên tham khảo ý kiến từ đồng nghiệp, có thể họ sẽ cho bạn phương án thích hợp.

Công việc không như ý gây ức chế tinh thần sẽ không có lợi cho chuyện tình cảm của những chú Dê. Bản mệnh thường mang những chuyện không như ý ngoài xã hội về nhà và to tiếng với nửa kia. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình.

Tuổi Thân

Điềm báo có cạnh tranh, thị phi xảy ra với người tuổi Thân trong hôm nay. Bản mệnh có thể bị kẻ tiểu nhân quấy phá, vì ganh tị với tài năng và thành công của bạn mà buông lời gièm pha. Kẻ xấu trong bóng tối, bạn ở ngoài ánh sáng, nên hành sự phải hết sức thận trọng.

Chuyện tình cảm hôn nhân của bản mệnh xảy ra nhiều mâu thuẫn, các cuộc tranh cãi nổ ra liên miên. Dù bạn không muốn chuyện này xảy ra nhưng chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Đôi bên không chịu nhường nhịn nhau nên càng nói lại càng mâu thuẫn, hiểu lầm cứ thế lớn dần khó hóa giải.

Tuổi Dậu

Vận trình công việc ngày hôm nay của người tuổi Dậu. Bạn được cát tinh soi chiếu nên phát huy được sự linh hoạt, khôn khéo, sáng suốt hơn mọi ngày. Nhân lúc này bạn nên tập trung công việc liên quan tới sáng tạo hay lập kế hoạch cho tuần mới để làm việc hiệu quả hơn.

Trong chuyện tình cảm, hôm nay bản mệnh nên tâm sự những điều chất chứa trong lòng với nửa kia của mình để hai người cùng thảo luận tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Việc chia sẻ cũng sẽ kéo gần khoảng cách giữa hai bạn. Hơn nữa, nhiều người cùng nghĩ thì vấn đề sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn nhiều.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất đón nhiều tin vui về tài chính, việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Bạn tạo dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, từ đó cơ hội cứ thế tìm đến khi có quý nhân giúp đỡ. Con giáp này nhận được những cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng rất béo bở, hứa hẹn mang về lợi nhuận khả quan không chỉ cho bản thân mà còn cả doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc có thể là nguyên nhân khiến gia đình lục đục, vợ chồng to tiếng vì những vấn đề liên quan đến tiền bạc hoặc con cái. Dù đây là vấn đề thường nhật, vụn vặt, nhưng nếu coi thường không chịu xử lý triệt để, lâu ngày sẽ dần phức tạp và dẫn đến rạn nứt tình cảm.

Tuổi Hợi

Được quý nhân che chở, đường tình duyên của tuổi Hợi vô cùng lý tưởng, tinh thần bạn nhờ vậy cũng trở nên vui vẻ và tích cực ra mặt. Vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn cho nhau, cùng nhau chia sẻ để vượt qua giai đoạn khó khăn. Đôi lứa dành cho nhau sự quan tâm chăm sóc ngọt ngào, mối quan hệ bền vững.

Người độc thân có thể sẽ tìm thấy tình yêu của mình khi đào hoa nở rộ cho dù bạn cố từ chối. Khi tình yêu đã gõ cửa thì dù có trốn tránh cũng không thể thoát khỏi lưới tình đâu. Đừng vì những chuyện trong quá khứ mà tự đẩy mình ra khỏi hạnh phúc nữa nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!