Ngày thứ Năm của Tý có phần thuận lợi hơn. Những áp lực trong công việc cũng nhanh chóng qua đi. Ngày hôm nay, bạn có nhiều tin vui đổ về, tâm trạng vui tươi nên làm gì cũng thành công ngoài mong đợi. Tuy nhiên nên thận trọng với những người thân thiết của mình. Cẩn thận lời ăn tiếng nói để tiểu nhân không có cơ hội hãm hại bạn.

Vận trình của bạn vô cùng vượng phát về mặt tiền bạc. Bạn được cấp trên ưu ái, cho cơ hội đảm nhiệm vai trò mới. Sửu có đủ khả năng để đối mặt với những khó khăn và hoàn thành tốt vai trò của mình. Đồng thời bạn cũng được nhiều người yêu mến, giúp sức.

Tuổi Dần

Vận trình của Dần không mấy thuận lợi, làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau. Những dự định của bạn không có cơ hội hoàn thành. Ngày hôm nay, bạn đơn phương độc mã chiến đấu nên gặp khá nhiều khó khăn và không thể giải quyết hết.

Tuổi Mão

Mão có tâm trạng không tốt trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay, tâm trạng của bạn không tốt, thường xuyên gặp nhiều tác động bên ngoài. Vì vậy mà bạn mất tập trung làm ảnh hưởng đến công việc cũng như những kế hoạch của bản thân. Nói chung Mão nên bình tĩnh, đừng nóng giận vô cớ kẻo đánh mất những mối quan hệ tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Thìn gặp nhiều chuyện không mấy vui vẻ trong hôm nay. Có tiểu nhân rình rập hãm hại nên cuộc sống của bạn gặp khá nhiều biến cố. Thìn nên tập trung vào công việc, đừng nghĩ đến chuyện yêu đương. Bởi hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện tình cảm.

Tuổi Tỵ

Tỵ nhận được nhiều lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, Tỵ nhận được quả lớn trong hôm nay. Bạn nên mua vé số hoặc đầu tư vào lĩnh vực nhà đất để thu về nguồn lợi khủng. Tuy nhiên Tỵ đừng quá tin tưởng vào người khác mà thiệt thân. Bởi có rất nhiều người đang ganh tỵ, tìm mọi cách để hãm hại bạn.

Tuổi Ngọ

Ngọ gặp khá nhiều áp lực trong công việc khiến tinh thần của bạn sa sút trầm trọng. Ngày hôm nay, Ngọ vô cùng cô đơn vì không ai bên cạnh. Bạn không có nhiều bạn để tâm sự khi khó khăn. Vì vậy mà tâm trạng của bạn ngày càng tệ hại hơn. Tuy nhiên hãy dành thời gian cho gia đình để giải tỏa những áp lực trong lòng.

Tuổi Mùi

Mùi bỗng trở thành đại gia tâm trạng vô cùng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới, Mùi có tâm trạng vô cùng tốt. Ngủ một đêm thức dậy, bạn bỗng hóa thành đại gia, tiền tiêu không hết. Có thể dùng để đầu tư vào nhà đất, bất động sản để cuộc sống về già an nhàn, sung túc hơn.

Tuổi Thân

Thân gặp khá nhiều chuyện rắc rối trong ngày hôm nay. Những mối quan hệ xung quanh bạn đều trở mặt. Khi bạn gặp khó khăn, họ đều quay lưng, từ chối giúp đỡ. Vì vậy mà bạn vô cùng thất vọng, không có tâm trạng làm bất cứ việc gì.

Tuổi Dậu

Dậu có sự nghiệp vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Dậu vô cùng thuận lợi, muốn gì được nấy, sự nghiệp hanh thông. Bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người nên mọi sự vô cùng khởi sắc. Đó là cơ hội tốt cho công việc của bạn sau này, chẳng sợ bị tiểu nhân hay ai ganh ghét cản đường.

Tuổi Tuất

Tuất gặp khá nhiều chuyện không vui, làm việc gì cũng đổ vỡ, không hanh thông. Vì vậy Tuất nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Đừng giận quá mất khôn, đánh mất những mối quan hệ xung quanh. Và có thể người thân cận sẽ trở mặt từ bạn thành thù, hãm hại con đường công danh của bạn.

Tuổi Hợi

Hợi hao tiền trong ngày hôm nay vì vướng vào trò đỏ đen, mua sắm. Vì vậy hãy lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, đừng tiêu xài hoang phí, ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân. Hợi nên biết cách tiết kiệm để cuộc sống sau này an nhàn, có của ăn của để không lo thiếu hụt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm