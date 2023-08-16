Tử vi thứ Năm ngày 17/8: 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, công việc xuôi thuận, ước gì cũng thành, tiền nhiều như lá rụng mùa thu

Tâm linh - Tử vi 16/08/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong ngày 17/8 trời thương ưu ái, ra đường gặp may mắn liên tục, tiền bạc đầy nhà.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng như cuộc sống sẽ có thêm những điểm sáng mới, những chú Hổ đừng bỏ lỡ thời cơ trong ngày 17/8

Bản thân con giáp này là người có cá tính mạnh, đôi khi vì sĩ diện mà từ chối sự giúp đỡ của quý nhân, cũng có thể vì sự cứng nhắc trong cách đối nhân xử thế mà khiến cho quý nhân phật lòng, vô tình đánh mất cơ hội quý giá trong đời.

Bản mệnh hãy nhớ kĩ những điều này để không đánh mất những điều đáng quý trong thời điểm này, đâu phải ai cũng có được sự tương trợ của quý nhân, có tiềm năng phát triển tốt đến như vậy.

Muốn lội ngược dòng thành công thì tuổi Dần hãy cố gắng để làm tốt nhất những gì mình đang làm, tạo ấn tượng tốt với quý nhân, có thêm nhiều thành công mới trong thời gian tới.

Tử vi thứ Năm ngày 17/8: 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, công việc xuôi thuận, ước gì cũng thành, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình của người tuổi Sửu trong ngày 17/8 thăng hoa, chạm đỉnh, muốn gì được nấy. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng nên có nhiều cơ hội thăng tiến, vươn lên vị trí cao như bản thân mong đợi, tiền bạc vì thế cũng đổ về ầm ầm.

Khoảng thời gian này bạn cũng phải đối mặt với nhiều thử thách, tuy nhiên đừng nản lòng, hãy cố gắng hoàn thành tốt những việc được giao. Chỉ cần làm được vậy, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều bài học kinh nghiệm xương máu, kèm với lời khen tâng bốc ngút trời của cấp trên, đồng nghiệp.

Tử vi thứ Năm ngày 17/8: 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, công việc xuôi thuận, ước gì cũng thành, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bản chất của người tuổi Tý luôn thông minh, lanh lợi và họ cũng rất có tài kinh doanh. Họ là người hay nghĩ, biết nghĩ, lại giỏi đối nhân xử thế nên duy trì được những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Cơ hội gặp được quý nhân hỗ trợ nhờ thế mà tăng cao hơn so với người khác.

Trong ngày 17/8, người tuổi Tý đó nhiều vận may trông thấy. Cát tinh trợ giúp cho những quyết định và kế hoạch của họ trở nên suôn sẻ hơn, giúp sự nghiệp bay nhanh, thăng quan tiến chức.

Sự nghiệp bước vào guồng quay tiến tới thì thu nhập hay tài lộc đều không thể “ngồi yên”. Duy trì một tinh thần lạc quan sẽ giúp bản mệnh thu hút thêm nhiều may mắn, từ đó có được cơ hội làm ăn, kinh doanh tốt hơn, gia tăng thu nhập.

Tử vi thứ Năm ngày 17/8: 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, công việc xuôi thuận, ước gì cũng thành, tiền nhiều như lá rụng mùa thu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bề trên ban phúc ban phần, 3 con giáp tha hồ hốt bạc vào đúng 17 giờ ngày 16/8: Xòe tay hứng tiền, ngân khố dư dả, gia đạo hạnh phúc ấm êm

Bề trên ban phúc ban phần, 3 con giáp tha hồ hốt bạc vào đúng 17 giờ ngày 16/8: Xòe tay hứng tiền, ngân khố dư dả, gia đạo hạnh phúc ấm êm

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vào đúng 17 giờ ngày 16/8 công thành danh toại, chính thức hết khổ, giàu sang bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 16/8 tu vi ngay 17/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 50 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 56 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người