Tử vi thứ Năm ngày 17/8/2023 của 12 con giáp: Mùi - Tuất đón trăm điều lành, vạn điều bình an, Tỵ - Ngọ căng thẳng bủa vây, chặn đứng TÀI LỘC

Ngày này không hề tốt cho những người đang mang bệnh trong người. Những ngày này bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, hãy bỏ mặc mọi thứ ra khỏi đầu để bạn chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngon lành.

Xem tử vi thứ Năm ngày 17/8/2023 của 12 con giáp, đây sẽ là một ngày khá bận rộn của con giáp tuổi Tý khi bạn phải liên tục xử lý các rắc rối xảy ra dưới sức ép của Thương Quan, bạn phải nhắc nhở bản thân nỗ lực tập trung vào công việc. Thay vì cảm thấy lo lắng hay áp lực thì cứ nhất là nên phân ra xem việc nào phải làm luôn, việc nào có thể chờ đợi thêm.

Người tuổi Sửu giỏi xử lý mối quan hệ với người xung quanh, hôm nay cũng là ngày rất phù hợp cho một buồi gặp gỡ, tụ tập bạn bè, người thân của mình để gia tăng sự kết nối tình cảm với mọi người.

Chính Ấn giúp cho tuổi Sửu dễ gây ấn tượng với mọi người trong ngày hôm nay nhờ sự nhanh nhạy, khéo léo của mình. Bạn hiểu ý rất nhanh và thực hiện công việc xuất sắc hơn người ta kỳ vọng.

Tuổi Dần

Thiên Tài hỗ trợ cho con giáp tuổi Dần được tiếp cận những nguồn thông tin đáng giá, mang tới cơ may cải thiện tài chính của mình trong tương lai không xa. Vì thế, hãy kiên trì thực hiện theo kế hoạch cho dù sẽ có lúc bạn chán nản khi đối mặt với khó khăn.

Thứ Năm ngày 17/8/2023 mang tới tin vui liên quan tới tiền bạc, có thể chỉ là một dấu hiệu nhỏ thôi nhưng cũng là lúc để bạn tìm được hướng đi phù hợp cho mình. Nếu đang hoang mang, bạn nên lắng nghe và thử làm theo những người có kinh nghiệm bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay con giáp tuổi Mão dễ phạm lỗi với người lớn tuổi, do đó nên để ý hơn tới các ăn nói của mình trong ngày này. Dù bạn đã có chút thành công nhưng đừng tỏ thái độ xem thường người khác vì việc đó không làm bạn khá lên chút nào đâu mà còn dễ bị gièm pha.

Chính Tài chỉ dẫn giúp con giáp tuổi Mão dễ tìm được cơ hội mới để gia tăng tiền bạc. Khi có tiền, bạn muốn hiện thực hóa một số kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, thế nhưng đừng chi quá nhiều tiền cho những điều viển vông bạn nhé, hãy tính tới sự khả thi của nó.

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thìn hôm nay khá suôn sẻ. Đôi bên dành cho nhau sự quan tâm và yêu thương, sự thấu hiểu và cảm thông mà không phải ai cũng có được.

Thiên Ấn khơi gợi tình yêu nghệ thuật trong lòng con giáp tuổi Thìn, đó có thể là về âm nhạc, về những bức vẽ, điệu nhảy,… dù là gì nó cũng mang lại cho bạn nguồn năng lượng khá dồi dào.

Tuổi Tỵ

Thiên Quan dự báo đây là ngày của những căng thẳng, những xét nét, cãi vã, mâu thuẫn khiến con giáp tuổi Tỵ cảm thấy đuối sức. Cách giải quyết tốt nhất chính là có thể kiểm soát cảm xúc của mình và nói năng dễ nghe hơn. Đừng cố bảo vệ quan điểm riêng và làm tổn thương người khác nhé.

Ngũ hành xung khắc khiến bản mệnh dễ bị lạc lối trong các quyết định liên quan đến tiền nong trong ngày này. Nếu thấy rõ những lỗ hổng kiến thức liên quan tới tiền thì bạn nên thử dành thời gian để trang bị sự hiểu biết tối thiểu để hạn chế được những rắc rối tìm đến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nóng vội của tuổi Ngọ có thể là tác nhân gây ra mâu thuẫn trong tập thể. Bạn nên hiểu rõ vai trò, vị trí của mình để biết điều gì nên nói, điều gì nên không để tránh khơi gợi cảm xúc tiêu cực trong lòng người khác.

Kim – Hỏa xung khắc khiến bản mệnh dễ bị lạc lối trong các quyết định liên quan đến tiền nong trong ngày này. Nếu thấy rõ những lỗ hổng kiến thức liên quan tới tiền thì bạn nên thử dành thời gian để trang bị sự hiểu biết tối thiểu để hạn chế được những rắc rối tìm đến.

Tuổi Mùi

Nhờ Chính Ấn mà con giáp tuổi Mùi hào hứng thay đổi môi trường làm việc hoặc bắt đầu công việc sau những chuỗi ngày nghỉ. Tuy nhiên nên có sự quan sát và nghiền ngẫm thật kỹ khi dấn thân vào môi trường mới, bởi vì càng tiếp thu và có thêm vốn hiểu biết thì bạn càng có những lợi thế nhất định đấy. Chớ nên vội vàng và hấp tấp nhé.

Mối quan hệ của bạn với mọi người và thậm chí là với một nửa của mình hôm nay không khả quan. Có thể chỉ vì một lời nói gây tổn thương mà người ấy không còn muốn liên lạc với bạn nữa, nếu là bạn sai thì nên xuống nước để nói lời xin lỗi bạn nhé.

Tuổi Thân

Nhiều vấn đề xảy ra ngày hôm nay dưới sức ảnh hưởng của Tỷ Kiên có thể khiến người tuổi Thân dễ đánh mất sự bình tĩnh của mình và hành xử một cách rất nóng nảy và bực dọc, thậm chí nói những câu không dễ nghe một chút nào với những người xung quanh. Nếu bạn có thể kiểm soát được cảm xúc thì mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều đấy.

Về mặt tài chính, bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại, có thể ai đó chỉ ra cho bạn thấy lỗ hổng của mình và bạn tập trung sửa chữa để cải thiện. Không những thế, nhiều người còn may mắn được cho thêm tiền trong hôm nay nữa đấy nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu nên bình tĩnh lại khi có ai đó làm hỏng việc của bạn. Có thể bạn tức giận vì thái độ của họ nhưng đừng vì những kẻ đó mà khiến bản thân phải phạm sai lầm, hãy hít thở sâu để tâm mình dần lắng lại.

Kiếp Tài khiến tuổi Dậu lúc này có thể ngập chìm trong những cảm xúc quá khứ nhiều hơn là hiện tại. Mặt tích cực của điều này là bạn có thể thông qua đó nhận ra sai lầm của chính mình và khắc phục những lỗi đó, và rồi hướng tới những giá trị tích cực hơn của đời sống.

Tuổi Tuất

Đây dường như là một ngày tuyệt vời trong công việc của tuổi Tuất khi có Thiên Ấn che chở, khi mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của bạn, khiến bạn càng có thêm động lực để làm việc và thể hiện năng lượng của bản thân.

Dù bạn có nội lực nhưng rất cần sự hậu thuẫn của người khác, đặc biệt là người có ý nghĩa đối với bạn. Điều tuyệt vời chính là bạn còn có sự khuyến khích và đánh giá cao của những người xung quanh nữa.

Tuổi Hợi

Đây là ngày mà tuổi Hợi cần phải sẵn sàng cho sự tăng tốc, bởi vì những thay đổi sẽ tìm đến và cho bạn những giây phút đáng hài lòng khi có Thực Thần hậu thuẫn. Chẳng phải bạn đang rất trông đợi hơi thở mới cho đời sống của mình hay sao, vậy thì còn chần chờ gì nữa chứ.

Sức khỏe là một trong những vấn đề bản mệnh cần phải lưu tâm trong thời gian này. Với ai đang ốm bệnh thì nên duy trì việc uống thuốc đầy đủ. Ngoài ra, một giấc ngủ ngủ sẽ giúp cho tinh thần bạn tốt hơn rất nhiều đó.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm