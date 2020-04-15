Tử vi thứ Năm ngày 16/4/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tiền bạc ổn định, tuổi Thân xui xẻo đủ đường

Theo tử vi mới nhất, Tý có chuyện tình cảm như ý muốn. Bạn và một nửa có nhiều thời gian nói chuyện với nhau nên ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Điều này giúp tâm trạng của bạn khá phấn chấn, đánh đâu thắng đó, công danh viên mãn hơn mong đợi.

Tử vi thứ Năm ngày 16/4/2020 của 12 con giáp có nhiều biến chuyển tích cực lẫn tiêu cực giúp bạn lường trước được một ngày xảy ra những gì với mình.

Bạn có khả năng giao tiếp tốt nên được nhiều người yêu mến, trọng dụng. Nhất là với cấp trên, bạn được mọi người yêu thương, con đường thăng tiến cũng mở rộng trước mắt. Nhưng chuyện tình cảm của bạn lại không như ý mình mong muốn. Người độc thân không tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu thường xuyên mâu thuẫn.

Sửu có một ngày vất vả vì phải chạy ngược chạy xuôi, giải quyết nhiều công việc rắc rối. Bạn bị tiểu nhân hãm hại cản đường nên vận trình không mấy thuận lợi. Ngày thứ Năm chỉ có một mình bạn đứng ra giải quyết vấn đề nên khó lòng mà suôn sẻ.

Tử vi thứ Năm ngày 16/4/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, công việc của Mão có chút khúc mắc. Bạn bị tiểu nhân chơi xấu nên không tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Thậm chí bạn còn gặp nhiều rắc rối vì làm phật lòng cấp trên, buồn lòng đồng nghiệp. Vận trình hôm nay của bạn vô cùng trì trệ, mệt mỏi đủ đường.

Tử vi thứ Năm ngày 16/4/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Năm ngày 16/4/2020 của tuổi Thìn gặp duyên lành - Ảnh minh họa: Internet

Thìn gặp được nhân duyên như ý đúng như bản thân mong đợi. Tuy nhiên công việc cũng không mấy khởi sắc. Những việc tồn đọng khiến bạn mệt mỏi, giải quyết bao nhiêu cũng không được. Thậm chí còn vướng phải nhiều điều không hay về những mối quan hệ xung quanh.

Tử vi thứ Năm ngày 16/4/2020 của tuổi Tỵ

Tài lộc của Tỵ vô cùng vượng sắc, làm một được mười công danh vô cùng rực rỡ. Những người kinh doanh buôn bán gặp được khách hàng tiềm năng, tiền đổ về như nước. Người làm công ăn lương nhận được nhiều lời đề nghị tăng lương thưởng của cấp trên.

Tử vi thứ Năm ngày 16/4/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ chuyện tình cảm, công việc ở mức ổn định không gặp quá nhiều biến cố. Bạn có mối quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể hỗ trợ cho nhau trong công việc nên mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Nói chung ngày thứ Năm của Ngọ được sao may mắn chiếu mệnh nên làm gì cũng thành công.

Tử vi thứ Năm ngày 16/4/2020 của tuổi Mùi

Mùi có vận tiền bạc ổn định, được cấp trên yêu mến nên giao cho nhiều chức vụ lớn. Bạn được khuyến khích đừng bao giờ giao du với những người không thân thiết trong thời điểm này. Vì những người đó sẽ mang lại những điềm xui xẻo khiến bạn đánh mất nhiều cơ hội thăng tiến cũng như tiền bạc.

Tử vi thứ Năm ngày 16/4/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Năm ngày 16/4/2020 của tuổi Thân gặp chuyện xui - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân làm gì cũng gặp điềm xui xẻo. Trong chuyện tình cảm, bạn bị người kia phản bội, có kẻ thứ ba chen vào khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Trong công việc, bạn bị tiểu nhân hãm hại nên vận trình vô cùng lao đao lận đận không yên.

Tử vi thứ Năm ngày 16/4/2020 của tuổi Dậu

Dậu nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nhất là người lớn tuổi. Trong công việc bạn được bảo vệ nên ít có người hãm hại, chơi xấu bạn. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn dần ổn định không xảy ra nhiều tranh cãi không đáng có.

Tử vi thứ Năm ngày 16/4/2020 của tuổi Tuất

Tuất có tính háo thắng nên muốn hơn thua với người khác cho bằng được. Tuy nhiên đây là đức tính xấu khiến bạn rước buồn phiền vào người. Nếu không biết thay đổi, sớm muộn gì bạn cũng gặp rắc rối trong công việc lẫn chuyện tình cảm.

Tử vi thứ Năm ngày 16/4/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Năm ngày 16/4/2020 của tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Hợi có đầu óc thông minh, sáng tạo nên được cấp trên trọng dụng trong thời điểm này. Bạn nên tận dụng cơ hội để phát triển lên vị trí mà mình mong muốn. Tuy nhiên đừng quá để tâm đến những lời phán xét, chê bai của người khác. Vì họ luôn muốn tìm cách chơi xấu, hạ bệ bạn chứ không có ý gì tốt lành.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm