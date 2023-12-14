Tử vi thứ Năm ngày 14/12: 3 con giáp cầu gì được nấy, tiền bạc tứ phương bay hết vào túi, sự nghiệp hưng thịnh và phát đạt

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vạn sự như ý, đón phúc vào nhà trong ngày 14/12.

Tuổi Dần

Những người sinh ra thuộc con giáp này chân thành với mọi người, làm việc chu đáo, bản tính hiền lành, thoạt nhìn là người vợ, người mẹ tốt. Họ đối xử tốt với người khác cũng rất được lòng mọi người, và sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục tiêu, ngôi sao may mắn ở trên cao, đặc biệt có liên quan đến tiền bạc. 

Trong ngày 14/12, người tuổi Dần có vận khí vượng, sự nghiệp phát triển thuận lợi. Họ rất thông minh và có khả năng lãnh đạo phi thường, đồng thời tuổi Dần thích quyền lực và muốn được mọi người ngưỡng mộ và rất giỏi nắm bắt cơ hội. Trong vận hạn họ nhất định sẽ vượt qua khó khăn, tạo nên những rạng rỡ mới trong sự nghiệp và cuộc sống. Đồng thời họ cũng có biệt tài, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấu được mưu đồ của đối phương, vì thế tránh được tai họa do tiểu nhân gây ra.

Tử vi thứ Năm ngày 14/12: 3 con giáp cầu gì được nấy, tiền bạc tứ phương bay hết vào túi, sự nghiệp hưng thịnh và phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những chú heo thuộc con giáp này từ nhỏ đã thích hưởng thụ bản thân, thậm chí còn ham chơi, quyết liệt nhưng khi đã nghiêm túc thì nhất định sẽ dốc hết sức lực, rất có chí tiến thủ, vận trình công việc hanh thông, lại còn gặp những sao may mắn vào tuổi trung niên khiến họ gặp nhiều may mắn.

Chuyện làm ăn tiến triển suôn sẻ đặc biệt trong ngày 14/12. Chính Tài cho thấy, bạn sẽ được nhận một khoản lương thưởng với công sức đã bỏ ra. Trong khi đó, Thiên Tài giúp bản mệnh phát tài bất ngờ hoặc nhận được tiền ủng hộ của người thân thiết.

Thời gian này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu, công sức của bạn sẽ chẳng bao giờ là uổng phí. Vì thế, bạn chớ nên ngại những vất vả, gian khổ nhất thời, kể cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi.

Tử vi thứ Năm ngày 14/12: 3 con giáp cầu gì được nấy, tiền bạc tứ phương bay hết vào túi, sự nghiệp hưng thịnh và phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người sinh con giáp này sẽ có những bước phát triển tốt hơn trong sự nghiệp. Trong ngày 14/12, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo trong mọi mặt công việc, đồng thời họ cũng làm việc chăm chỉ, dám vượt lên vì thế có thể vượt qua thất bại. 

Trong thời điểm này, Dậu được Thiên Ấn giúp đỡ, sự nghiệp của Dậu có những bước tiến bất ngờ. Sự quyết tâm của bản mệnh đã giúp bạn gặt hái được mục tiêu đề ra. Nhắc nhở bạn tuần này cần hạn chế chi tiêu, tiết kiệm tiền bạc là một cách giúp bạn vượt qua khó khăn.

Vận trình tình cảm cũng êm ấm, hạnh phúc khi hai bạn thấu hiểu nhau nhiều hơn. Sức khỏe cúng có dấu hiệu phát triển tốt, những người đang bị ốm sẽ nhanh chóng phục hồi. Tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ để bảo toàn trọn vẹn sức khỏe.

Tử vi thứ Năm ngày 14/12: 3 con giáp cầu gì được nấy, tiền bạc tứ phương bay hết vào túi, sự nghiệp hưng thịnh và phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vinh sủng tận trời, 3 con giáp quét sạch mây mù chắn lối nửa cuối tháng 12/2023: Tài khí sáng chói, may túi ba gang đựng tiền, tơ hồng trao tay

Vinh sủng tận trời, 3 con giáp quét sạch mây mù chắn lối nửa cuối tháng 12/2023: Tài khí sáng chói, may túi ba gang đựng tiền, tơ hồng trao tay

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tài vận hanh thông, tiền tài cải thiện rõ rệt trong nửa cuối tháng 12/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 14/12 tu vi ngay 15/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 11 giờ 40 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 11 giờ 43 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 45 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 3 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 48 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng