Tử vi thứ Năm ngày 14/5/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão tha hồ hốt tiền, tuổi Dậu dính phải họa đen đủi

Theo tử vi mới nhất, Tý gặp khá nhiều chuyện buồn lẫn vui trong một ngày. Công việc của bạn thuận lợi nhưng chuyện tình cảm thì lại rối ren. Bạn và người ấy thường xuyên bất đồng quan điểm. Mối quan hệ của bạn có nhiều khúc mắc nếu không giải quyết được sẽ có thể đường ai nấy đi.

Tử vi thứ Năm ngày 14/5/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày xảy ra với mình những gì để tìm cách đề phòng.

Bạn có nhiều suy nghĩ tiêu cực nên ảnh hưởng đến công việc. Những dự án cấp trên giao cho bạn không hoàn thành đúng hẹn nên bị khiển trách, giảm lương thưởng. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng không có nhiều khởi sắc, thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Sửu cẩn thận tiểu nhân hãm hại, đánh mất nhiều cơ hội tiến thân. Bạn gặp khá nhiều khó khăn vì một mình giải quyết công việc mà không ai giúp đỡ. Ngày thứ Năm, trước khi làm gì cũng phải suy nghĩ tính toán thấu đáo, đừng vội vàng mà hại thân.

Tử vi thứ Năm ngày 14/5/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, chuyện tình cảm của Mão đẹp đẽ, thăng hoa sau những chuỗi ngày chiến tranh lạnh. Công việc của bạn cũng gặp khá nhiều khởi sắc, tiền đổ về tiêu xài không hết. Thậm chí bạn còn được đồng nghiệp ngưỡng mộ yêu mến vì sự tài hoa của mình.

Tử vi thứ Năm ngày 14/5/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Năm ngày 14/5/2020 của tuổi Thìn gặp được người như ý - Ảnh minh họa: Internet

Thìn có duyên gặp được người như ý, chuyện tình duyên được viên mãn. Tuy nhiên công việc của bạn gặp khá nhiều trục trặc, bị tiểu nhân hãm hại. Có nhiều việc tồn đọng khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, áp lực vì không thể nào giải quyết hết được.

Tử vi thứ Năm ngày 14/5/2020 của tuổi Tỵ

Tài lộc của Tỵ có nhiều điềm báo suôn sẻ hanh thông, bạn có thể thanh toán hết những khoản nợ trước đây. Những người kinh doanh nhận được khá nhiều tin vui về tiền bạc. Người làm công ăn lương được cấp trên khen thưởng, đồng nghiệp yêu mến vì đạt được nhiều thành tựu lớn.

Tử vi thứ Năm ngày 14/5/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ có nhiều hành động và lời nói làm tổn thương người khác. Bạn không chỉ bị bạn bè xa lánh mà còn khiến nhiều người không dám đến gần vì tính cách thẳng thắn của mình. Ngọ nên thay đổi tính cách này để không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết.

Tử vi thứ Năm ngày 14/5/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Năm ngày 14/5/2020 của tuổi Mùi được tín nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Mùi đau đầu vì được cấp trên giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Bạn được tín nhiệm nhưng lại không tự tin, điều này khiến bạn có thể đánh mất cơ hội thăng tiến của mình. Về phương diện tình cảm, Mùi nên dành thời gian để trò chuyện lắng nghe đối phương nhiều hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 14/5/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân gặp nhiều chuyện buồn vui lẫn lộn. Trong chuyện tình cảm, bạn bị cắm sừng nhưng bản thân lại không biết. Trong công việc, bạn bị đồng nghiệp thân thiết nhất chơi xấu nhưng lại không nhận ra. Điều này khiến vận trình của bạn gặp nhiều khó khăn, vô cùng lận đận.

Tử vi thứ Năm ngày 14/5/2020 của tuổi Dậu

Dậu vướng phải họa thị phi, rước nhiều việc xui xẻo, đen đủi vào người. Trong công việc bạn bị tiểu nhân chơi xấu. Trong chuyện tình cảm, Dậu không được vui vẻ, thường xuyên tranh cãi với người kia. Bạn lo chuyện bao đồng nên rước về không ít họa khiến mối quan hệ dần lạnh nhạt.

Tử vi thứ Năm ngày 14/5/2020 của tuổi Tuất

Tuất có tính hiếu thắng nên thường đánh mất bình tĩnh khi gặp vấn đề khó khăn nào đó. Trong công việc, bạn bị tiểu nhân hại nên thường xuyên nóng giận vô cớ. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn vô cùng nhạt nhẽo, gặp nhiều chuyện không vui.

Tử vi thứ Năm ngày 14/5/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Năm ngày 14/5/2020 của tuổi Hợi chăm chỉ - Ảnh minh họa: Internet

Hợi là con giáp chăm chỉ nên đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến. Bạn muốn tiền có tiền, muốn tình có tình trong ngày thứ Năm. Vì vậy hãy tha hồ tận hưởng cuộc sống của mình mà không còn vướng bận hay lo toan bất cứ việc gì. Tuy nhiên nên thận trọng trong giao tiếp, đừng để bất cứ ai tìm thấy điểm yếu của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm