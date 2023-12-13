Tử vi thứ Năm ngày 14/12/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi công danh đỏ rực, tiền tài như ý; Tý đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại

Thực Thần cho thấy những người làm nghề tự do có thể nhận được một mức tiền công xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt quãng thời gian vừa qua. Đây sẽ trở thành động lực để bạn tiếp tục cố gắng.

Xem tử vi thứ Năm ngày 14/12/2023 nói rằng, cục diện Tương Phá sẽ gây ra nhiều tác động xấu đối với người tuổi Tý. Vì lẽ đó, bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi bắt tay vào công việc, luôn đề phòng kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện gây trở ngại cho công việc của bạn.

Hôm nay mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng không quên dành thời gian cho gia đình. Bạn biết rằng gia đình là hậu phương vững chắc, giúp mình vững vàng trước sóng gió cuộc đời.

Dưới sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người. Bản mệnh có khả năng thuyết phục và lãnh đạo, nhờ thế mà bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công.

Tuổi Dần

Chính Tài độ mệnh, người tuổi Dần có đường tài lộc cực kỳ hanh thông trong ngày hôm nay. Người làm đầu tư kinh doanh có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, mang lại cho công ty, doanh nghiệp của mình một khoản lợi khổng lồ.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn cũng có cơ hội được thưởng nóng vì những ý kiến đóng góp trước đó đang mang lại tác động tích cực cho đơn vị. Từ giờ về sau, bạn hãy mạnh dạn và tin tưởng hơn vào khả năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Do cục diện Tương Xung tác động, người tuổi Mão tuy rất thông minh nhưng lại quá chủ quan, kiêu ngạo nên thường coi thường ý kiến của người khác, sẵn sàng gây gổ, tranh cãi với những người có quan điểm trái ngược với mình.

Thứ Năm ngày 14/12/2023, người độc thân vẫn giữ những cái nhìn khá tiêu cực về tình cảm. Bạn đóng cửa trái tim và thường cự tuyệt sự tiếp xúc đến từ những người khác giới, không cho bất cứ ai có cơ hội đến gần hơn với mình.

Tuổi Thìn

Hôm nay người tuổi Thìn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người do có Nhị Hợp phù trợ. Tuy nhiên, chính bạn lại thường cảm thấy hoang mang, mơ hồ vì chưa xác định được hướng đi cho mình, không biết phải đưa ra sự lựa chọn ra sao mới đúng.

Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay vốn là một ngày rất thích hợp để làm ăn, vì thế, bản mệnh nên mạnh dạn đưa ra quyết định bắt tay với đối tác. Đừng chần chừ, do dự quá lâu, khiến cơ hội nhanh chóng trôi qua tay.

Tuổi Tỵ

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Tỵ đang theo đuổi con đường học tập, nghiên cứu sẽ đạt được nhiều thành công. Với vốn hiểu biết sâu rộng, bạn có thể dễ dàng chinh phục được người đối diện và khẳng định được giá trị của bản thân.

Bản mệnh sẽ được lãnh đạo tin tưởng và phân công cho nhiều việc quan trọng. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, bạn không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ mà cần mở rộng tư duy, sẵn sàng tiếp thu cái mới, trải nghiệm cái mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thủy khắc Hỏa, người tuổi Ngọ có thể sẽ không gặp được nhiều điều như ý trong những mối quan hệ tình cảm. Nếu còn độc thân, dù được nhiều người săn đón đi chăng nữa, bản mệnh cần suy nghĩ kĩ càng trước khi quyết định đến với một ai đó.

Trong công việc, Thiên Quan khuyên bạn nên cẩn thận bởi kẻ tiểu nhân đang rình rập tìm cách hạ bệ bạn. Khi có mâu thuẫn nổ ra, bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói, đừng để lời nói của chính mình lại trở thành vũ khí để kẻ khác hãm hại mình.

Tuổi Mùi

Nhờ có Thiên Ấn chiếu cố, người tuổi Mùi có thể khẳng định được vị thế của mình trong các ngành nghệ thuật, khoa học, dịch vụ… Bạn có thể nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao của những người có địa vị cao.

Hãy chủ động và sáng tạo hơn để có thể mở những hướng phát triển khác biệt so với mọi người. Tuy nhiên, dù làm trên lĩnh vực nào đi nữa, bạn vẫn cần phải nhớ khác biệt khác với tách biệt, bạn nên hòa đồng với mọi người hơn.

Tuổi Thân

Sự nghiệp của bạn dần có những bước tiến thuận lợi nhờ được cấp trên trọng dụng. Nếu được phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng, bạn càng càng phải cố gắng và phát huy khả năng nhiều hơn trước.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Mãn là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, kí kết kinh doanh. Vì vậy, nếu là người làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, bạn có thể tiến hành hợp tác với những đối tác khách hàng triển vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trở nên khá nóng nảy do phải chịu tác động của Tự Hình. Trong ngày hôm nay, nếu có ai nói hoặc làm điều gì khiến bạn không vừa ý, bạn dễ dàng tranh chấp hoặc phản kháng ngay. Hãy chú ý cách hành xử nếu không muốn gây mất lòng người khác.

Bản mệnh nên nhớ rằng dù mình tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì chắc chắn, bạn vẫn chẳng phải là người đứng đầu thiên hạ. Đừng quá tự kiêu, cho rằng mình có tư cách chỉ trích người khác, bởi có thể chính bạn cũng đang mắc sai lầm mà không nhận ra đấy.

Tuổi Tuất

Do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Tuất gặp phải đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn cũng không nên có những suy nghĩ quá bi quan, tiêu cực, dù hoàn cảnh trước mắt có khó khăn thế nào đi nữa.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu bất ổn. Lúc này, bạn không nên tiếp tục dửng dưng coi như không có việc gì, bởi làm vậy sẽ khiến quan hệ giữa đôi bên càng trở nên xa cách hơn. Hãy nhanh chóng tìm cách khắc phục nhé.

Tuổi Hợi

Mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà vợ chồng ít mâu thuẫn, bất đồng, nửa kia cũng luôn cảm thấy mình được tôn trọng.

Tuy nhiên, Thương Quan lại cho thấy bạn gặp phải nhiều rắc rối trong công việc. Những khó khăn ở thời điểm hiện tại có thể khiến bạn muốn bỏ cuộc, tuy nhiên, hãy nhớ rằng rút lui chẳng bao giờ là cách giải quyết vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.