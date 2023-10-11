Tử vi thứ Năm ngày 12/10/2023 của 12 con giáp: Mão tiền - tình khởi sắc, Tỵ có cao nhân chỉ điểm, Sửu bị ‘ném đá giấu tay’

Cũng nhờ các mối quan hệ tốt đẹp, nền tảng tài chính của bạn đã được cải thiện vững chãi, lộc lá vì thế cũng liên tục kéo đến từ nay đến cuối tuần. Đường tình duyên của những chú Chuột càng ngày càng tươi sáng, đào hoa nở rộ. Đối với những cặp đôi đang yêu nhau sẽ ngày càng mặn nồng hơn còn những người độc thân hãy mạnh dạn tham dự những bữa tiệc, biết đâu sẽ gặp được ý trung nhân đấy.

Theo tử vi thứ Năm ngày 12/10/2023 , người tuổi Tý có nhiều cơ hội gặp quý nhân, đi tới đâu cũng được giúp đỡ hết mình, gặp chuyện gì khó khăn là lập tức có người ra tay hỗ trợ, không cần phải quá bôn ba vất vả. Bởi thế, bạn nên xem trọng và gìn giữ những mối quan hệ quý giá đang có và đừng quên giúp đỡ lại họ khi có dịp.

Người tuổi Sửu đang rủng rỉnh tiền bạc vì được Chính Tài phù trợ. Bạn liên tiếp nhận được tin vui về lương thưởng, bổng lộc… Vốn là người biết lo xa, Sửu nghĩ ngay đến việc sẽ lập một quỹ tiết kiệm nhằm giữ gìn và sinh lời số tiền này. Được đấy, ý tưởng này cũng không tệ đâu!

Con giáp này cần phải lưu ý nhiều hơn đến các mối quan hệ trong chuyện làm ăn để tránh bị kẻ xấu “ném đá giấu tay”. Hôm nay, bạn cũng cần cẩn trọng hơn trong công việc dù chỉ là những nhiệm vụ nhỏ nhất để tránh được những sai sót không đáng có.

Tuổi Dần

Những người làm kinh doanh có thể phát tài trong ngày thứ Năm ngày 12/10/2023, nhưng trước khi quyết định việc gì, khuyên bạn vẫn nên giữ thái độ thận trọng, đừng dễ dàng nghe theo lời mách bảo của bất kì ai đó, đặc biệt là những người hay mâu thuẫn với ý kiến của bạn.

Bên cạnh đó, bản mệnh cần chú ý chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt là những người mắc bệnh về gan. Bạn nên dành nhiều thời gian để thăm khám sức khỏe định kì, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh để giữ được tinh thần ổn định. Tử vi ngày mới cho thấy chỉ cần Dần giữ được một sức khỏe “mãnh hổ”, phần trăm bạn thành công trong sự nghiệp là rất lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ đón chào ngày mới với một tinh thần cực kì lạc quan, vui vẻ. Điều này đã lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Đây cũng chính là lí do con giáp này được lòng cả sếp lẫn đồng nghiệp. Cùng với đó, công việc hanh thông trong hôm nay cũng chính là lí do khiến Mão tự tin mà đảm đương thêm nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn.

Về vận trình tình cảm, con giáp này cũng được thần Tình Yêu bao bọc. Nửa kia của bạn là người tâm lý, biết quan tâm đến cảm xúc của bạn. Vậy nên, bạn luôn có được một chỗ dựa vững chắc để yên tâm làm việc. Nếu hôm nay đối phương ngỏ ý muốn mời bạn về giới thiệu với gia đình thì cũng đừng ngần ngại mà đồng ý ngay nhé!

Tuổi Thìn

Những rắc rối trong công việc mà người tuổi Thìn có thể phải đối mặt trong hôm nay xuất phát từ thái độ chểnh mảng từ lâu của bạn. Hơn nữa, con giáp này thường xuyên đặt mình ở vị trí trung tâm và cho rằng những điều mình suy nghĩ là đúng mà không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người. Điều này thật tệ hại trong con đường sự nghiệp của bạn!

Đặc biệt, Thìn nên chuẩn bị tâm lí sẵn sàng vì hôm nay bạn sẽ có được một cuộc hẹn tình cờ nhưng mang nhân duyên lâu dài. Vốn dĩ bản tính cẩn thận, hay đa nghi nên con giáp này sợ phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhất là với những người đã từng đổ vỡ trong tình yêu, hôn nhân. Nhưng bạn đừng lo nghĩ nhiều quá, Thìn nên kết hợp cả con tim và lí trí để đưa ra quyết định hoàn hảo nhất.

Tuổi Tỵ

Dự đoán thứ Năm ngày 12/10/2023, cơ hội kiếm tiền đang nằm trọn trong lòng bàn tay của người tuổi Tỵ, quan trọng là bạn tận dụng những cơ hội mình đang có tốt đến đâu mà thôi. Hãy tập trung vào mục tiêu mình đã đặt ra, đừng phí hoài tài năng của mình cho những việc không đáng. Theo tử vi hàng ngày, trong hôm nay, bạn còn được các cao nhân chỉ điểm, mở đường để kiếm ra được rất nhiều tiền từ đây đến cuối tuần.

Về phương diện tình cảm, những người đã lập gia đình sẽ có một ngày bình yên bên vợ chồng, con cái. Nửa kia luôn quan tâm và thấu hiểu khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong ngày. Trong khi đó, đào hoa của người độc thân khá vượng, nhờ thế bạn dễ dàng gây được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, một số người đầu tư, kinh doanh có lợi và nhanh chóng có được kết quả đáng nể khiến người khác ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chớ nên vì tham lam mà nghĩ tới việc làm giàu từ cách làm ăn phi pháp, bạn sẽ sớm phải hối hận.

Không những phát tài phát lộc, Ngọ còn hạnh phúc với vận đào hoa của mình. Đối với tình cảm lứa đôi, mọi thứ sẽ thắm thiết mãi không rời. Người kia cứ hỏi đến chuyện cưới xin nhưng dường như bạn còn e dè thì phải? Đừng “kén cá chọn canh quá” kẻo lại mất “mối ngon”! Còn với vợ chồng, mâu thuẫn cũ sẽ được giải quyết gọn gàng trong hôm nay, khiến hai bạn lại càng trân quý tình cảm của nhau nhiều hơn nữa.

Tuổi Mùi

Những kẻ ghen ghét đang ngấm ngầm tìm cách phá hoại những gì bạn đang có, những lời thị phi thất thiệt được tung ra nhằm hạ thấp uy tín của bản mệnh đối với công việc bạn đang làm. Điều Mùi cần làm là luôn phải giữ bình tĩnh vì chỉ cần bạn sơ hở hoặc tỏ ra rối trí, tiểu nhân sẽ đắc chí và mạnh dạn hại bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 12/10/2023 cho thấy sự cá tính, mạnh mẽ của bạn đã khiến ai đó “phải lòng” bạn mất rồi. Trong hôm nay, con giáp này sẽ có bất ngờ nho nhỏ về đường tình duyên. Điều này sẽ khiến bạn vui cả ngày không ngớt. Ngược lại, các cặp vợ chồng nên nhường nhịn nhau trong lời ăn tiếng nói, tránh mâu thuẫn xảy ra từ việc cái tôi quá lớn.

Tuổi Thân

Với người tuổi Thân, vận trình ngày thứ 5 này của bạn khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ cũng như tiếp xúc với nhiều người có lợi cho công việc trong tương lai của mình. Đặc biệt, nếu có mục tiêu phấn đấu, bạn sẽ cảm thấy tự tin và phấn chấn hơn nhiều.

Các mối quan hệ tình cảm của bạn cũng tiến triển hài hòa trong hôm nay. Người có gia đình đạt được những bước tình cảm thăng hoa. Hai người đã cùng nhau vượt qua những thách thức trong cuộc sống hôn nhân và trân trọng nhau hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi Dậu bàn chuyện làm ăn hay ký kết hợp đồng. Bạn là người nói lời giữ lời, nói được làm được, tạo dựng được uy tín trong lòng mọi người nên không gặp mấy khó khăn để hai bên đạt được sự thống nhất, hợp tác tốt đẹp. Đặc biệt hơn, năm Tân Sửu là năm tam hợp của con giáp này, nên "càng có cớ" để con giáp này rất dễ thu về tài lộc từ công việc.

Đường tình duyên của con giáp này đang có những tín hiệu đáng mừng. Các bạn độc thân hãy mở lòng mình và đón nhận hạnh phúc mới, đừng nhốt mình mãi trong quá khứ. Bạn xứng đáng được hạnh phúc, vì thế hãy cho mình thêm cơ hội.

Tuổi Tuất

Thu nhập của con giáp này hôm nay chủ yếu đến từ công việc phụ chứ không phải công việc chính. Tuy việc làm tay trái có nhiều khi khiến bạn khá mệt mỏi nhưng bù lại thành quả thu về cũng không làm bạn thất vọng chút nào.

Vận trình tình cảm hôm nay của Tuất có vẻ trục trặc, cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi mà nguyên nhân chủ yếu là bạn và người ấy không có nhiều thời gian dành cho nhau. Thế nhưng đây thực sự không phải là lí do chính đáng khiến các cặp đôi cứ mãi xung đột như vậy. Thỉnh thoảng, bạn nên dành thời gian để tạo những bất ngờ nho nhỏ cho nửa kia, điều ấy sẽ rất quan trọng trong việc hâm nóng tình cảm cả hai.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đang trong tình trạng căng thẳng vì quá nhiều áp lực công việc dồn dập. Tuy nhiên, bản mệnh có sự kiên định và quyết tâm cao độ, không để mình bị gục ngã mà vẫn cố gắng hết sức để vượt qua trở ngại và đạt đến mục tiêu đã định. Đây cũng là dịp tốt để bạn “ghi điểm” trong mắt lãnh đạo đấy.

Ngũ hành xung khắc khiến mối quan hệ tình cảm của bản mệnh kém sắc. Đôi lứa thường xuyên tranh cãi kịch liệt chỉ để khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Tổn thương khiến cho cả hai người đều không muốn hàn gắn, nguy cơ tan vỡ đến rất gần nếu bạn không kịp thời sửa chữa.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo