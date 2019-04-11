Tử vi thứ Năm ngày 11/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dậu thăng hoa trong sự nghiệp, tuổi Hợi có quý nhân phù trợ

Cảm xúc của bạn trong ngày không được ổn định. Bạn cần làm chủ và kiểm soát cảm xúc của mình hơn.

Sự nghiệp công danh của người tuổi Tý trong ngày mới khá tốt. Bạn được cấp trên và quý nhân liên tiếp giúp đỡ.

Các mối quan hệ trong ngày của người tuổi Sửu khá vững vàng, giúp bạn khá nhiều trong làm ăn.

Trong lời ăn tiếng nói, bạn đừng vì tâm trạng bất ổn mà gây thị phi, dễ làm mất lòng người khác.

Dù vậy, khi tình cảm và tài chính ổn định, bạn cũng đừng nên quá tự kiêu.

Công việc trong ngày có vẻ khá căng thẳng, bạn nên giữ cân bằng, đừng để bản thân quá mỏi mệt.

Tuổi Dần

Trong ngày mới, người tuổi Dần có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, người tuổi Dần có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

Tình cảm ổn định, giữa cả hai đã có sự tin tưởng và thấu hiểu.

Với những cố gắng làm việc không ngừng nghỉ, bạn được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng.

Tuổi Mão

May mắn tìm đến người tuổi Mão trong ngày mới. Những ai làm kinh doanh có thể tìm được nhiều nguồn lợi khả quan. Nhưng cũng nên cẩn thận đối thủ hay tiểu nhân xung quanh.

Vận trình khá tốt, ngày mới của người tuổi Mão thăng hoa trong công việc.

Tuổi Thìn

Để phát triển sự nghiệp trong ngày mới, người tuổi Thìn cần ổn định lại tâm lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ và củng cố những mối quan hệ xã giao. Khi bạn tinh tế để ý những sự khác biệt thì sẽ tìm được cách hòa hợp hơn.

Dù công việc sẽ có chút khó khăn nhưng bạn nên thận trọng, tránh gây lỗi sai lớn.

Về tài chính, bạn nên chi tiêu vừa phải, tránh hao hụt.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ làm kinh doanh khá thuận lợi trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ làm kinh doanh khá thuận lợi trong ngày mới. Dù vậy, đừng vì tâm trạng bất an mà tiêu tiền quá tay, dễ hao tài.

Vận trình tình cảm ổn định, bạn có thể nghĩ đến bước tiến mới cho tình duyên của mình.

Tuổi Ngọ

Trong ngày mới, dù người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp nhưng hãy cẩn thận xem xét có phù hợp với mình không. Đừng để tiền bạc, lợi ích trước mắt làm mờ đi óc xem xét của bản thân.

Tâm trạng vui vẻ, năng động của bạn sẽ duy trì một ngày mới khá vui vẻ và hào hứng.

Tuổi Mùi

Ngày mới, tuổi Mùi có nhiều chuyến công tác có lợi. Dù bận rộn là vậy nhưng bạn đừng quên duy trì tình cảm với nửa kia, tránh mâu thuẫn không đáng có.

Tài lộc của bạn được dự đoán sẽ phủ phê trong ngày mới.

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân trong ngày mới khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người tuổi Thân trong ngày mới khá thuận lợi. Bạn chỉ cần làm tốt phần việc của mình.

Vận trình tình cảm ổn định, nếu chủ động hơn bạn sẽ tìm được những điều từ lâu mong muốn. Người độc thân tuy có vận đào hoa nhưng hãy cân nhắc lựa chọn.

Tuổi Dậu

Ngày mới là cơ hội cực kì tốt để người tuổi Dậu thăng hoa trong công việc. Bạn sẽ được bạn bè và quý nhân giúp đỡ hết mình.

Làm việc chăm chỉ, tâm trạng phấn khởi sẽ giúp ngày mới của người tuổi Dậu càng tốt đẹp.

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày mới có vẻ không ổn định. Bạn dễ bị tiểu nhân quấy phá.

Trong tình cảm, bạn cần lắng nghe đối phương nhiều hơn, đừng để ý thị phi.

Về tài chính, bạn nên cẩn thận hơn, tránh kinh tế giảm sút, hao hụt.

Tuổi Hợi

Trong ngày mới, người tuổi Hợi được quý nhân phù trợ, tài chính thăng hoa, công việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, người tuổi Hợi được quý nhân phù trợ, tài chính thăng hoa, công việc thuận lợi.

Chuyện tình cảm cũng rất viên mãn, cả hai đã hòa hợp với nhau hơn.

Tài lộc từ những nguồn thu phụ của bạn khá dồi dào.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.