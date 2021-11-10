Tử vi thứ Năm ngày 11/11/2021 của 12 con giáp: Tý - Dần mạnh dạn đầu tư, quý nhân hỗ trợ, Thìn - Dậu cố chấp, công danh đi xuống

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, Tam Hợp giúp người tuổi Tý có một ngày thuận lợi. Bản mệnh chỉ cần giữ vững quyết tâm, không chùn bước trước khó khăn, thử thách thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Người làm kinh tế cũng có thể đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh chính xác trong ngày hôm nay. Hơn thế, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và mở rộng quan hệ với một vài đối tác đáng tin cậy, giúp ích cho tương lai.

Dưới sự ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Sửu cần chuẩn bị tinh thần đối diện với những điều không như ý. Trong sự nghiệp, những việc tưởng thuận lợi bỗng bất ngờ gặp trục trặc, song bạn chớ nên vội chán nản và thất vọng.

Chính Quan cho thấy bạn là một người có trách nhiệm trong công việc vì thế mà bạn sẽ sớm khẳng định được giá trị của bản thân mình và thăng tiến xa hơn trong tương lai. Hãy cố gắng trong mọi việc mình làm nhé.

Tuổi Dần

Thực Thần ghé thăm, hôm nay là một ngày tài chính dồi dào đối với người tuổi Dần, đặc biệt với những ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra suốt bấy lâu nay, thậm chí còn được thưởng thêm.

Tuy nhiên, một số người làm đầu tư, kinh doanh nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn khi đưa ra quyết định, chớ nên chần chừ hoặc nhút nhát vì cho rằng mình sẽ phải chịu thất bại. Cơ hội một khi đã bỏ lỡ thì rất khó có thể quay trở lại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách trơn tru nhờ có Tam Hội giúp sức. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn vì bạn biết rằng mình chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Trong ngày hôm nay, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Nếu có điều gì còn băn khoăn, bạn cũng nên chia sẻ ngay để kịp thời tháo gỡ.

Tuổi Thìn

Do phải chịu tác động của cục diện Tự Hình, người tuổi Thìn trở nên cực kỳ cố chấp. Bạn chẳng muốn hợp tác với bất cứ ai vì nghĩ rằng người ta sẽ mang đến rắc rối cho mình.

Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác tránh bắt tay vào làm việc chung với bạn, dù bạn có đạt được thành tích cao đi chăng nữa. Bạn có nhận thấy rằng mình đang tự tách ra khỏi tập thể không?

Tuổi Tỵ

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Tỵ có cơ hội phát tài nhờ nghề phụ hoặc nhờ may mắn của mình. Dù số tiền mà bạn có được đủ để bạn tiêu xài một cách thoải mái trong một khoảng thời gian ngắn nhưng tốt nhất là bạn chớ nên quá phung phí.

Trong quá trình chi tiêu, bạn chớ nên dành tiền vô ích cho những thứ xa hoa, phù phiếm. Hãy dùng tiền cho những việc hữu ích hơn, ví dụ như chăm sóc gia đình, phát triển bản thân…, rồi bạn sẽ thu lại khoản lời lãi gấp bội trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp là nhờ bản tính nhiệt tình, cởi mở và phóng khoáng của mình. Bạn tin tưởng rằng cho dù khó khăn có xảy đến, mình sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của nhiều người.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, đôi bên luôn biết cách cư xử không bao giờ nặng lời với nhau. Cứ duy trì được tình cảm như hiện giờ, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời.

Tuổi Mùi

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Mùi phát triển tốt trong sự nghiệp, cho dù bạn làm trong bất cứ ngành nghề nào. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, bạn nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao và trọng dụng từ cấp trên cũng như sự tin tưởng của đồng nghiệp.

Những người đối mặt với các kỳ thi cử cũng có thể đạt được thành tích lý tưởng trong ngày hôm nay. Hãy tin tưởng hơn vào chính mình, điều người khác làm được thì bạn cũng sẽ làm được, thậm chí bạn còn làm rất tốt nữa cơ.

Tuổi Thân

Tam Hợp phù trợ người tuổi Thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả, nhờ thế, bạn cũng cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý, bạn hoàn toàn có cơ hội được biểu dương.

Những ai cần tham gia thi cử gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Bạn có thể đạt được điểm số cao, miễn là bạn chỉ cần ôn luyện kĩ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi, đồng thời không chủ quan, lơ là.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là khi nghĩ tới những việc khó dự đoán trước trong tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, Nhị Hợp khuyên bạn hãy hỏi ý kiến của những người đi trước mà bạn tin tưởng.

Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến nhờ có cách đối nhân xử thế hợp lý. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời biết giữ khoảng cách với những kẻ có ý đồ xấu.

Tuổi Tuất

Cục diện Tương Xung khiến người tuổi Tuất vướng phải nhiều vấn đề trong công việc. Hôm nay, nếu bạn là người mắc khuyết điểm, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm chứ không nên sợ hãi tìm cách đùn đẩy cho người khác.

Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh kí kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay, nếu không sẽ dễ bị thất thoát. Người muốn làm giàu không thể nóng vội nhất thời.

Tuổi Hợi

Thổ khắc Thủy, người tuổi Hợi còn độc thân cần phải chú ý đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh. Bạn nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp, không nên buông thả bản thân, vì một phút lơ là mà gây ảnh hưởng danh tiếng.

Tỷ Kiên cho thấy bạn còn dễ vướng phải những mâu thuẫn, tranh chấp trong công việc với đồng nghiệp. Mọi việc đều có thể giải quyết êm thấm, cốt là mọi người đều phải giữ bình tĩnh, không nói nặng lời với đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.