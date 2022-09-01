Tử vi thứ năm ngày 1/9/2022 của 12 con giáp: Sửu – Ngọ được quý nhân nâng đỡ trong công việc, Sửu – Mão nhận tín hiệu vui từ ‘nửa kia’

Dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần hết sức giữ bình tĩnh, bởi nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra. Bạn nên tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết của nó.

Người tuổi Tý có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường.

Thủy khắc Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn bởi hai bên thường xuyên có những ý kiến trái ngược nhau. Đôi bên đều nên học cách lắng nghe, không nên giữ mãi những quan điểm cố hữu của mình.

Tuổi Sửu

Hôm nay Thực Thần phù trợ, người tuổi Sửu làm ăn khá thuận lợi. Người làm kinh doanh, buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Hãy tin tưởng vào bản thân và tiếp tục dấn bước.

Bản mệnh là người có tính cách ôn hòa và rộng rãi, và đó là lý do chính giúp bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người. Bạn có thể tận dụng được điểm mạnh của mình để mở rộng các mối quan hệ, tạo bước đệm cho mai sau.

Hỏa sinh Thổ cho thấy người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Nếu có căng thẳng hay áp lực, bạn chớ nên giữ trong lòng mà nên tâm sự và thảo luận cùng người ấy, hai người sẽ cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ phải phụ trách nhiều nội dung công việc nặng nhọc. Bạn nên giữ tinh thần lạc quan, tích cực để có thể giải quyết mọi việc nhanh chóng hơn, chớ nên than thân trách phận hoặc tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh.

Cần nhớ, dù công việc có nhiều đến mấy, bạn cũng chớ nên sốt ruột, làm việc cẩu thả cho xong, bởi nếu làm không cẩn thận, bạn sẽ rất dễ mắc sai sót và tốn thêm nhiều thời gian và công sức để khắc phục. Thậm chí, bạn còn có thể gây thêm phiền phức cho tập thể.

Tuổi Mão

Mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Cho dù có bất đồng quan điểm với nhau, các thành viên trong nhà vẫn luôn có thể bình tĩnh thảo luận để tìm ra tiếng nói chung.

Nửa kia của bạn là một người rất thấu hiểu và tâm lý. Nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và cảm nhận của bạn mà không cần bạn phải cất lời. Bạn hãy trân trọng tình cảm mà hai người đang có và tiếp tục vun đắp mỗi ngày.

Thiên Ấn cho thấy bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều bạn bè và đồng nghiệp, vì vậy đừng sợ khi phải đối diện với khó khăn. Bản mệnh có thể coi đó là cơ hội khẳng định giá trị của bản thân, từ đó đặt những nền móng ngày một vững chắc hơn cho sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Hôm nay Thương Quan ngáng trở, người tuổi Thìn sẽ phải đối diện với nhiều tình huống căng thẳng trong ngày hôm nay. Bạn không nên đầu hàng số phận một cách quá nhanh chóng, để biến cố đánh gục mình. Hãy cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ những thất bại vừa trải qua.

Bên cạnh đó, bản mệnh vốn là một người thông minh, hoạt bát và tài hoa, song đôi khi, chính vì vậy mà bạn thành ra hiếu thắng hoặc tùy tiện, lúc nào cũng thích làm việc theo cảm hứng. Đừng để sự thiếu trách nhiệm của mình gây rắc rối cho mọi người xung quanh.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới Kiếp Tài gây rối, người tuổi Tỵ có thể sẽ phải vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi giữa bạn bè hoặc đồng nghiệp. Có thể những mối quan hệ bạn xây dựng quá mức phức tạp, đây là thời điểm thích hợp để nhận ra người tốt kẻ xấu.

Bạn vốn là người thẳng thắn và bộc trực, song khi đối diện với khó khăn, bạn không nên quá nhanh nhảu, thực hiện những hành động không đúng mực. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi hành động để không khiến chuyện bé xé ra to.

Hỏa vượng nhắc nhở con giáp chớ nên giữ những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng. Nếu có gì không hài lòng, bạn nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình để có phương hướng tháo gỡ hoặc được giải tỏa phần nào.

Tuổi Ngọ

Hôm nay công việc của người tuổi Ngọ tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn chỉ cần hết mình vì công việc thì sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí gặt hái được thành quả bất ngờ vượt xa mong đợi.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày thứ 5. Quý nhân sẽ là người chỉ ra cho bạn những con đường phù hợp trong tương lai và khắc phục các vấn đề ở hiện tại.

Nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày này, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc Đông để gặp Tài Thần. Hai hướng đi này sẽ giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ những mặt tính cách nổi bật. Con giáp này nên dành cơ hội cho những người thực lòng với mình, chớ nên khép lòng mình mãi.

Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất giúp bạn vượt qua sóng gió.

Trên phương diện tài lộc, do có Thực Thần chiếu mệnh nên người làm nghề tự do có thể nhận được thành quả lao động xứng đáng với công sức bỏ ra. Bạn hãy tiếp tục hơn nữa để tiến ngày càng gần tới cái đích mình đã đặt ra.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng lại càng được dịp phát huy điểm mạnh của mình.

Trong cuộc sống, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn và báo đáp lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội đó để gây tổn hại cho bạn. Vì vậy, tốt nhất bạn nên có lòng đề phòng với mọi người.

Hỏa khắc Kim, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất, bạn nên khéo léo tìm cách tạm dừng cuộc nói chuyện để tránh việc đôi bên vô tình nói lời tổn thương lẫn nhau.

Tuổi Dậu

Hôm nay có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và có thể trở thành người dẫn dắt, giúp tập thể vượt qua những khó khăn trước mắt. Bạn xứng đáng được giữ một vị trí cao hơn.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý thói quen nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn của mình. Dù là lãnh đạo thì khi phê bình cấp dưới, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn, đừng cố tình làm tổn thương người khác.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá thuận hòa, có thể là vì bạn và con cái hoặc cha mẹ của mình vẫn chưa thực sự thấu hiểu nhau. Hãy dành thời gian để bình tĩnh trò chuyện giải tỏa khúc mắc, đồng thời học cách lắng nghe đối phương.

Tuổi Tuất

Mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và người lớn trong nhà rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của những người đi trước và lắng nghe để cải thiện điểm yếu của mình.

Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Dù có đi làm vất vả thì khi về nhà, bạn cũng luôn chủ động giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc gia đình. Nhờ vậy, bầu không khí gia đình bạn luôn đầm ấm, thuận hòa, các thành viên gắn bó với nhau.

Thương Quan cho thấy bản mệnh không nên quá hiếu thắng trong mọi việc. Bạn có thể cố gắng hết sức để đạt được thành công, tuy nhiên không nên sử dụng mọi thủ đoạn có thể để đạt được điều gì đó. Hành động đó vốn không được ai đánh giá cao.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Đừng nên "múa rìu qua mắt thợ" và tự đẩy mình vào tình huống khó xử nữa.

Người trẻ tuổi dù có tham vọng muốn chứng minh bản thân thì trước hết, bạn vẫn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên đốt cháy giai đoạn vì muốn thấy ngay kết quả. Hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể và cố gắng không ngừng.

Bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn cảm thấy bất mãn vì nửa kia không hiểu được ý muốn của mình, nhưng vấn đề có thể nằm ở việc bạn chưa truyền đạt mong muốn một cách rõ ràng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!