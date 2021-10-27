Tử vi thứ Năm, 28/10/2021 của 12 con giáp: Sửu - Tỵ liền tù tì đón tin vui TÀI LỘC, Thìn - Tuất gặp vận xấu, khó tránh khỏi hao tổn hầu bao

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Năm 28/10/2021 Tý Dậu tương phá, tuổi Tý có thể gặp sự cố bất ngờ hoặc bị tiểu nhân chơi xấu. Bên cạnh đó cũng dễ gặp phải những vấn đề liên quan đến tiền bạc hoặc giấy tờ, phải mất công đi lại nhiều lần để sửa chữa lỗi sai. Vì vậy con giáp này làm gì cũng phải từ tốn, quan sát kỹ càng mới tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Tuy nhiên đây lại là thời điểm tuổi Tý sẽ được cấp trên thử thách và đánh giá khả năng làm việc. Do đó, nên cố gắng tập trung để vận dụng những kiến thức và kỹ năng để tạo ra sự đột phá, xây dựng ý tưởng độc đáo với quyết tâm cao nhất thì mới nắm được cơ hội phát triển, cải thiện vị trí cũng như thu nhập.

Tuổi Sửu

Hôm nay, tuổi Sửu hôm nay cực kì may mắn, vận trình sự nghiệp rất thuận lợi, không gặp phải trở ngại gì. Việc kinh doanh buôn bán hay triển khai ký kết hợp đồng được tiến hành suôn sẻ. Con giáp này cũng rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhưng hãy chân thành hơn một chút để đối phương cảm nhận được tình cảm của mình.

Vận trình tài lộc vô cùng khởi sắc, bên cạnh nguồn thu chính thì tuổi Sửu vẫn có những nguồn thu phụ. Tuy nhiên con giáp này cần phải quan tâm đến sức khỏe hơn, luyện tập thể dục thể thao có thể cải thiện trí nhớ, ngoài ra nó còn có tác dụng tăng cường các chức năng nhận thức của não bộ.

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng hôm nay, tuổi Dần có xu hướng trở nên bảo thủ, sống khép mình và không muốn lắng nghe bất kỳ sự góp ý hay ý kiến của ai cả. Dường như con giáp này đang làm quá mọi thứ lên, hãy để cho bản thân có cơ hội thể hiện nhưng đừng tỏ ra xem thường người khác.

Chuyện tình cảm có nguy cơ tan vỡ nhưng may mắn lại hóa giải được ở phút cuối cùng, giúp những người có duyên vẫn về lại được bên nhau. Trong khi đó người độc thân lại tìm thấy chân tình trong cơn nguy khốn. Hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có nếu không muốn tình duyên trôi đi trong chớp mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, công việc của tuổi Mão dù có vài khó khăn nhưng con giáp này đã xử lý một cách nhanh chóng, khéo léo nhất có thể. Hôm nay cũng là thời điểm để bản mệnh thể hiện tay nghề cũng như phản ứng nhanh nhạy khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Tuy nhiên vì gặp ngày Mão Dậu lục xung nên con giáp này có thể gặp vấn đề khó khăn liên quan tới chuyện tiền bạc hoặc tình cảm. Bản mệnh chớ nên xem nhẹ chuyện tiền bạc bởi đôi khi sự giàu sang không thể hiện ở những thứ mà con giáp này sở hữu, mà nó là cách thức tiếp cận với sự giàu có hay là cách quý trọng những gì mình làm ra.

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ năm 28/10/2021, tuổi Thìn có thể đón nhận những tin không mấy vui vẻ trong vận trình công danh sự nghiệp. Song con giáp này hãy tiếp tục làm việc như những gì bản thân muốn và tin tưởng vào sự thành công, gạt bỏ những ý kiến xung quanh để kiên định con đường riêng của mình.

May mắn trong ngày Thìn Dậu bán hợp, chuyện làm ăn buôn bán của con giáp này thuận lợi, thu nhập cải thiện đáng kể. Bản mệnh là người rất thông minh khi biết tận dụng các mối quan hệ để thúc đẩy chuyện làm ăn tiến triển nhanh hơn hoặc những việc mà mình đang đảm nhiệm.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, hôm nay, tuổi Tỵ trở nên khá tự tin, nhưng sự kiên nhẫn và quyết liệt một cách mù quáng, thậm chí còn liều lĩnh của con giáp này có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Bản mệnh nên kiểm soát cảm xúc tốt hơn tránh nói những lời quá khích làm tổn thương người khác.

May mắn nhờ tam hợp che chở nên công việc khá thuận lợi, có khả năng cao con giáp này sẽ ký kết được hợp đồng lớn. Thành công hiện tại cũng là nhờ thói quen sắp xếp công việc và xây dựng mối quan hệ một kế hoạch cụ thể từ trước đó. Hãy luôn tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt để đạt được hiệu suất cao nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ bắt đầu một ngày mới không mấy vui vẻ, bản mệnh nhận ra rằng người thân thiết gần gũi ngay bên cạnh lại là người muốn làm hại mình. Song hãy cố gắng tha thứ chứ đừng nên chỉ trích, nếu không thể chấp nhận con người đó hãy cứ lặng lẽ mà buông bỏ.

Để cải thiện năng suất công việc và mang hiệu quả, sự bứt phá hơn trong công việc thì con giáp này nên chia các kế hoạch theo từng khoảng thời gian nhỏ. Điều này có thể khá áp lực và khó chịu, nhưng nó sẽ giúp tuổi Ngọ bước ra khỏi vùng thoải mái và làm việc một cách thực sự.

Tuổi Mùi

Hôm nay là một ngày may mắn về đường tài lộc của tuổi Mùi đang kinh doanh. Con giáp này là người hiền lành, ôn hòa, rộng rãi hay giúp đỡ người khác nên cũng nhận được sự trợ giúp của mọi người khi cần. Những khó khăn về tài chính trước đó cũng đều được giải quyết ổn thỏa.

Chuyện tình cảm không mấy hài hòa, tuổi Mùi vào đối phương nảy sinh nhiều hiểu lầm và mâu thuẫn. Nhưng con giáp này đừng chọn cách im lặng mà hãy thẳng thắn nói chuyện với đối phương để có thể hiểu đối phương muốn gì, cần gì, không thích gì… Sự im lặng trong tình yêu vô cùng đáng sợ và có thể giết chết tình yêu một cách nhanh chóng.

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết, tuổi Thân khá thoải mái khi mọi việc đều diễn ra thuận lợi suôn sẻ, nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra cũng sẽ được quý nhân hỗ trợ, bản mệnh không phải bận tâm lo lắng quá nhiều. Mối quan hệ với người thân, bạn bè cũng khá hài hòa, tốt đẹp.

Tình hình tài chính của con giáp này cũng vô cùng hanh thông, doanh thu tăng mạnh, nguồn thu đến từ kinh doanh hoặc được thừa kế tài sản, số tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên tuổi Thân chớ nên cậy thế mà dựa dẫm, lười lao động, vì chỉ khi lao động thực sự thì bản thân mới có cơ hội phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thứ Năm 28/10/2021, tuổi Dậu vốn là người nghĩa khí, nhiệt tình giúp đỡ người khác nhưng nay lại gặp phải kẻ không biết điều khiến bản mệnh nổi giận. Mặc dù rất khó kiềm chế, nhưng hãy cố gắng đừng để tình trạng tồi tệ thêm và tốt nhất nên tránh xa những người này.

Ngày mới hôm nay tuổi Dậu gặp may mắn trong chuyện tiền bạc, đó có thể là khoản thu từ công việc phụ, được ai đó trả nợ hoặc trúng thưởng. Nhưng số tiền này không đủ lớn để thỏa mãn sự phóng khoáng, đừng vì muốn thể hiện mà tiêu tiền không tiếc tay, nếu không cân nhắc kỹ thậm chí còn phải bù thêm tiền.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thể gặp phải những vấn đề tiêu cực, vì vậy cần mạnh mẽ và tỉnh táo. Nhìn chung đây là ngày nhiều chuyện không hay. Nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết, bản mệnh đừng quá lo lắng, bình tĩnh thì mới có hướng xử lý tốt nhất.

Vì cục diện Dậu Tuất tương hại nên con giáp này còn gặp khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ. Đôi khi vì không kiềm chế được cảm xúc của mình nên bản mệnh có xu hướng giải tỏa nỗi buồn bực không đúng chỗ, khiến tình cảm gia đình rạn nứt, đôi lứa mâu thuẫn. Người ta vẫn nói giận quá mất khôn và không nên đưa ra quyết định trong lúc nóng giận.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm này, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Hợi rất thuận lợi, kết quả này là nhờ sự siêng năng, chăm chỉ, cố gắng hết sức mình và tinh thần trách nhiệm của con giáp này. Song đôi khi bản mệnh có phần bảo thủ, cứng nhắc nên cần học cách xử lý vấn đề linh hoạt hơn.

Trong cuộc sống hàng ngày con giáp này nên quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh mình như bạn bè, những người mình yêu thương.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.