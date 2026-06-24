Tử vi thứ Năm 25/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão đối mặt với họa phá tài, tiền bạc đội nón ra đi

Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm của con giáp này và nửa kia cũng chẳng được yên ấm. Người ấy có thể hiểu lầm bạn về một vấn đề nào đó, nhưng dù bạn có giải thích thế nào, dường như đối phương cũng không chịu lắng nghe. Dù tình cảm gửi trao nhưng đối phương không trân trọng, không biết rằng bạn đã phải hy sinh rất nhiều để có được ngày bên nhau như hôm nay.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cảnh báo những hung hiểm mà người tuổi Tý có thể phải đối mặt trong ngày bị cục diện Tương Xung án ngữ. Thái độ nóng nảy của bạn trong ngày này có thể rất dễ làm mất lòng người khác hoặc rước họa vào thân, khiến mọi người xa lánh. Do đó, bạn nên điều chỉnh lại trạng thái và kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn trong mọi cuộc tranh luận.

Hôm nay Tam Hợp hỗ trợ đẩy nhanh phát triển tình cảm giữa những người tuổi Sửu và một nửa của mình. Do đó, con giáp này hứa hẹn nhiều cặp đôi quyết định về chung một nhà trong thời gian này. Bạn cũng mong bản thân sẽ ổn định sớm để còn có người đồng lòng với mình xây dựng cuộc sống tương lai. Gia đạo ấm êm nên khéo theo đó là sự nghiệp khởi sắc hơn cả mong đợi.

Bên cạnh đó, Thiên Tài dự báo một ngày người tuổi Sửu không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền nong, bạn có thể an tâm lên kế hoạch cho cuộc sống mà không bị vấn đề tiền bạc cản đường. Ngoài ra, ngũ hành tương sinh cho thấy tinh thần của bạn khá tỉnh táo, có thể sau một đêm ngủ ngon bạn đang có cảm giác hồi sức. Nhờ đó mà cơ thể bạn luôn tràn đầy năng lượng, có thể xử lý rất nhiều việc cùng một lúc.

Tuổi Dần

Trong hôm nay, người tuổi Dần sẽ được thần phật phù hộ, may mắn không thể ngăn cản. Vận thế thăng tiến, tương lai vô hạn, mưa thuận gió hòa, khả năng cao nhất sẽ giành được giải thưởng lớn, nhất định sẽ có một sự nghiệp thành công trong năm nay, chúc may mắn. Đồng thời, bạn sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, tích cực để có thể đóng góp ý kiến mang đến sự xây dựng và đóng góp ý kiến cho tập thể.

Vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình.

Tuổi Mão

Hôm nay, người tuổi Mão có thể phải đối mặt với họa phá tài. Do vậy, con giáp này nên tìm hiểu rõ tình hình trước khi tiến hành kinh doanh hay đầu tư. Bởi vì càng những hạng mục tiềm ẩn rủi ro lại càng phải cẩn thận, đừng tham cái lợi trước mắt. Đồng thời, bạn còn cần phải thận trọng từng lời ăn tiếng nói để không vướng phải thị phi. Để tránh khỏi những xung đột không đáng có, tốt hơn hết, bản mệnh học cách kiềm chế bản thân, không cần phải hơn thua với bất cứ ai, việc mình mình làm, chuyện thiên hạ để thiên hạ tự lo.

Hôm nay mặt tình cảm của bạn cũng chịu ảnh hưởng từ cục diện Mộc khắc Kim nên khá mệt mỏi. Gia đình có lục đục ngầm mà những bạn đang xa nhà không hề hay biết. Đây là lúc bạn nên tìm đến bạn thân để xin lời khuyên cho những vấn đề bạn đang gặp phải trong cuộc sống.



Hôm nay, người tuổi Mão có thể phải đối mặt với họa phá tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có điềm báo tài vận đang đi lên, lợi nhuận thu về đầy khả quan. Con giáp này làm ăn phát đạt, tiền đổ về nhà nhiều như nước. Bản mệnh nếu theo nghiệp kinh doanh sẽ càng dễ bề khởi phát, đây cũng là thời điểm tốt có thể khai trương phát tài. Nhân lúc tài khí đang vượng, con giáp này cần có kế hoạch chi tiêu tài chính phù hợp để duy trì phúc lộc hiện tại.

Mộc sinh xuất cho Hỏa, chuyện tình cảm giữa các cặp đôi lại không được tốt như vậy. Đôi bên để cái tôi của mình ở nơi quá cao, một khi lòng tự ái bị đụng đến thì không gì có thể làm cho nó được xoa dịu. Chỉ vì những suy nghĩ ích kỉ, bạn và người ấy có thể đánh mất nhau vì những lý do chẳng xứng đáng chút nào.

Tuổi Tỵ

Hôm nay, Kiếp Tài nhắc nhở cho con giáp tuổi Tỵ nên biết rằng thực tế trước mắt có thể không phải là sự thật duy nhất. Vậy nên, bạn hãy dành thời gian để xem xét và điều tra thông tin, thay vì vội vàng tin tưởng vào một điều gì đó mà bạn chưa thực sự chắc chắn. Một điều nữa cần phải lưu ý là ảnh hưởng của Thái Tuế hung tinh, bản mệnh cần cẩn thận hơn trong khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, nếu không dễ gặp phải tai nạn ngoài ý muốn.

Chuyện tình cảm khởi sắc vào đầu tuần, nhưng đến hôm nay lại có nhiều trục trặc. Bạn và người ấy dễ mâu thuẫn vì những quan điểm trái ngược. Có lẽ hai người đều cần hạ cái tôi xuống để có thể thỏa hiệp với đối phương, kết thúc tình trạng chiến tranh lạnh. Với người độc thân, bạn thường tìm cách lảng tránh sự quan tâm của người khác. Bạn cảm thấy rằng yêu đương chính là một gánh nặng, khiến mình vừa tốn công sức vừa tốn thời gian.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn nghiêm túc, tỉ mỉ và luôn nỗ lực trong công việc. Con giáp này làm việc gì cũng hiệu quả và nhanh nhạy với thị trường. Ở hiền gặp lành, cuộc sống của con giáp này thường gặp nhiều điều tốt lành, có của ăn của để. Đặc biệt, thu nhập của con giáp này tăng vọt giúp Mùi tích lũy được nhiều tiền cho những dự định tương lai.

Tử vi dự báo Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ, chuyện tình cảm cũng ngọt ngào hơn. Đường tình duyên của bạn khá tốt đẹp nhờ có tương hợp. Những giông gió của cuộc đời không làm cho Ngọ và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.

Tuổi Mùi

Hôm nay Lục Hợp khiến cho người tuổi Mùi trở nên dễ tính hơn, bạn đang muốn lấy lòng, muốn mọi người yêu mến mình. Đồng thời, bạn sẽ được thần tài trợ giúp, quý nhân phù trợ. Của cải lên cao, cuộc sống sung túc, quý nhân thì siêu may mắn, gặp sóng gió bất ngờ, nên chuẩn bị máy tính tiền.

Ngoài ra, Chính Tài đại diện cho tài lộc của con giáp này trở nên thịnh vượng, rực rỡ hơn cũng một phần là bạn được nhiều người nâng đỡ, giúp sức. Do đó, bạn sẽ có nhiều thành tích tốt trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Bạn không phải là người chỉ theo đuổi tốc độ mà thích gặt hái những thành công một cách chắc chắn. Đặc biệt, trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì con giáp này có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.



Hôm nay Lục Hợp khiến cho người tuổi Mùi trở nên dễ tính hơn, bạn đang muốn lấy lòng, muốn mọi người yêu mến mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ phải đón nhận những điều không mong muốn trong sự nghiệp trong hôm nay. Để hạn chế ảnh hưởng của các hung tinh, bạn cần hạn chế tính cách nóng nảy, nghĩ gì nói nấy dễ gây mất lòng người khác của mình. Chuyện tiền bạc cũng chưa có nhiều dấu hiệu phát triển đáng kể, chỉ có đầu tuần là một vài người làm nghề tự do có thể nhận được khoản tiền lương, tiền lãi từ các mối hợp tác.

Phương diện tình cảm cũng không thực sự bình ổn khi mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện giữa hai người. Cả bạn và người ấy đều quá cứng đầu, không ai chịu nhường ai nên quan hệ dễ rơi vào chiến tranh lạnh. Các bạn độc thân có lẽ vẫn chưa thực sự muốn bước ra khỏi thế giới riêng nên bạn thường từ chối những lời mời làm quen mà chẳng hề suy nghĩ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới trong hôm nay. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ, chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên. Tài vận của người tuổi Dậu cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng, nên bạn có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên.

Hỏa sinh Thổ, quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới rất tốt đẹp. Nếu còn độc thân, bạn chẳng thiếu những đối tượng theo đuổi. Bạn nên nghiêm túc với chuyện tình cảm và lắng nghe trái tim mình để có thể phát triển được mối quan hệ bền vững.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ kiếm được tiền chục triệu trước cuối tháng và được quý nhân giúp đỡ rất nhiều, thậm chí có người còn bất ngờ có sự trợ giúp đắc lực. Các sao quý nhân may mắn vô tận, tài lộc vượng phát, đường kiếm tiền suôn sẻ không bị cản trở, tiền bạc ngày càng nhiều, tài lộc gấp bội.

Tuy nhiên, xét về tình duyên, hôm nay không phải là một năm suôn sẻ đối với các quý nam quý nữ tuổi Tuất. Đối với những người đã lập gia đình cần đề phòng cãi vã giữa vợ chồng. Còn đối với những người chưa yên bề gia thất thì cũng không gặp được nhiều may mắn trong tình cảm.

Tuổi Hợi

Trong công việc, hôm nay, người tuổi Hợi sẽ phải đưa ra những lựa chọn khá khó khăn và chắc chắn bạn không được phép phạm phải bất kì một sai lầm nào. Ngoài ra, bản mệnh còn phải đề phòng kẻ tiểu nhân do hung tinh Thiên Cẩu mang lại. Đối phương có thể cảm thấy ngứa mắt vì những gì mà bạn đã gặt hái được. Vì vậy, bạn chớ nên tin người quá mức, làm gì cũng cần phải hết sức cẩn thận, tránh chủ quan lơ là.

Ở phương diện tình cảm, các cặp đôi có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ kẻ thứ 3 chen chân vào giữa mối quan hệ. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa nhau chính là cơ hội tuyệt vời để kẻ khác có cớ chiếm đoạt hạnh phúc của bạn. Người còn độc thân có tình cảm đơn phương trong vô vọng, trao đi nhưng không được đáp lại. Trạng thái tinh thần của bạn vì thế cũng sa sút vô cùng. Hãy suy nghĩ thoáng hơn để không tự dằn vặt bản thân.



Trong công việc, hôm nay, người tuổi Hợi sẽ phải đưa ra những lựa chọn khá khó khăn và chắc chắn bạn không được phép phạm phải bất kì một sai lầm nào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.