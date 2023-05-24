Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 25/5/2023 hôm nay, tuổi Dậu biết làm cách nào để gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh và đặc biệt là lãnh đạo. Chính vì vậy, con giáp này phát triển rất thuận lợi. Người đang ứng tuyển cũng sẽ tìm được công việc ưng ý.

Đôi khi, tuổi Dậu sợ rằng mình không phải một nửa hoàn hảo với đối phương, nhưng rồi bản mệnh tự nhận ra nếu đôi bên muốn ở bên nhau lâu dài, hai người đều cần phải tìm cách dung hòa với nhau.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dậu và nửa kia đang sống trong những ngày tháng ngọt ngào. Con giáp này cứ thoải mái làm những điều mình muốn, người ấy sẽ chẳng ghét bỏ bản mệnh vì đã sống đúng con người thật của mình.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần này, người tuổi Ngọ làm kinh tế có cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và thuận lợi bằng chính khả năng của mình, chỉ cần biết nắm bắt là có thể thu tiền bạc về tay.

Đáng mừng hơn, con giáp phát tài tuần này còn có nhân duyên khá vượng nhờ được cát tinh đưa đường dẫn lối. Các mối quan hệ diễn ra tốt đẹp, nhờ vậy mà việc hợp tác làm ăn hay kết giao cũng diễn ra suôn sẻ hơn hẳn.

Nếu biết tận dụng cơ hội lần này, bạn có thể dễ dàng kiếm về những mối làm ăn khá hời, hứa hẹn lợi nhuận không nhỏ.

Với người làm công ăn lương, may mắn đang đứng về phía bạn. Bạn có thể vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến bước tới mục tiêu đã định.

Nhìn chung tuần này bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công, có cơ hội được cấp trên thưởng nóng, thậm chí là được cất nhắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thực chất người tuổi Thân có trái tim vô cùng yếu đối. Cho dù là cuộc sống hay trong công việc, người tuổi Thân cũng thường suy nghĩ nhiều, thường gặp phải những chuyện rắc rối khó có thể giải quyết được.

Có nhiều khi người tuổi Thân sẽ cố gắng giải quyết mọi việc bằng chính sức của mình. Bản mệnh muốn mình trở thành một người độc lộc, vì thế mà Thân ít khi chủ động nhờ vả người khác giúp đỡ mình. Thế nhưng điều này sẽ khiến Thân cảm thấy rất mệt mỏi.

Về mặt tinh thần, người tuổi Thân không muốn mình là một người cô đơn. Vì vậy bản mệnh sẽ rất chăm chỉ kết bạn, hi vọng có thể tìm được một người thực sự hiểu mình, một người lắng nghe mình và có thể đưa cho mình phương hướng giải quyết mọi chuyện.

Một khi đã tìm được người như vậy, người tuổi Thân sẽ vô cùng thận trọng người đó và không bao giờ nghĩ đến việc phản bội.

Nhờ cảm nhận được tình cảm của người tuổi Thân mà những người xung quanh sẽ luôn yêu quý bản mệnh, sẵn sàng là quý nhân trợ giúp mỗi khi Thân gặp khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm