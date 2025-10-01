Tử vi thứ Năm 2/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên ổn định. Nhưng nếu không hâm nóng kịp thời thì mối quan hệ của hai người sẽ rơi vào giai đoạn trầm lắng. Người độc thân cần mạnh dạn, chủ động hơn thì mới có thể tìm thấy được tình yêu đích thực.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý khá tự tin với khả năng kiếm tiền của mình, song không vì thế mà tiêu xài hoang phí vào những việc không cần thiết. Nhờ số tiền kiếm được từ nhiều công việc khác nhau cùng với phần tích lũy trong khoảng thời gian dài nên con giáp này có thể cải thiện chất lượng cuộc sống đáng kể.

Công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông, thuận lợi. Ngoài tính cách chăm chỉ thì người tuổi này còn nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong công việc. Mặc kệ người khác ghen tỵ với những thành tựu mà bạn đạt được, bạn chỉ muốn tập trung vào công việc của mình.

Về vận trình tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Trong ngày hôm nay, bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra không có gì khó khăn. Người tuổi này nhận ra đây là thời điểm thích hợp để phát huy tối đa khả năng thuyết phục người khác. Đó chính là cơ hội cho những người làm nghề kinh doanh, buôn bán. Con giáp này chẳng cần phải lo tới việc làm sao để cải thiện nguồn thu nhập cá nhân khi nhận được sự hậu thuẫn về mặt kinh tế từ gia đình.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên hanh thông và vượng sắc. Theo tử vi, tình cảm vợ chồng được hâm nóng cảm xúc kịp thời nên mang đến cho bạn và nửa kia những cung bậc cảm xúc tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ trở nên không như ý muốn. Mặc dù có đủ tự tin và sự chăm chỉ nhưng con giáp này vẫn không thể đạt được mục tiêu đã đặt ra. Có lẽ vì bản mệnh thiếu đi tầm nhìn chiến lược cũng như tư duy khác biệt để có thể giúp mình nổi bật. Để ổn định lại nguồn thu nhập, bản mệnh nên chủ động tìm kiếm các cơ hội kiếm tiền khác.

Chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ có chút xáo trộn. Người độc thân dễ tạo được thiện cảm và ấn tượng với những người xung quanh nhờ tính cách hòa đồng, thân thiện. Riêng các cặp vợ chồng lại đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh vì không ai chịu nhường nhịn ai.



Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ trở nên không như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra thuận lợi. Những nỗ lực và công sức của người tuổi này bỏ ra trong suốt thời gian qua dần được đền đáp một cách xứng đáng. Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì thế mà “ngủ quên trên chiến thắng”.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ chuyển biến tích cực. Người có đôi cảm thấy thật hạnh phúc vì đã tìm được người bạn đời lúc nào cũng quan tâm, yêu thương và chiều chuộng mình. Riêng người độc thân vẫn thoải mái với cuộc sống một mình như hiện tại.

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của người tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra êm đẹp và trôi chảy. Người tuổi này sẽ nhanh đạt được những bước tiến xa hơn nữa trên con đường phát triển sự nghiệp. Đó là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh trong thời qua.

Bên cjanh đó, tài lộc của con giáp này cũng sẽ gia tăng đáng kể. Nguồn thu nhập từ công việc chính khá khẩm nên vấn đề “cơm áo gạo tiền” không còn là nỗi lo của con giáp này như trước. Qua đó, bạn có thể chi tiêu thoải mái hơn cho bản thân.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra trôi chảy dễ dàng trong hôm nay. Công việc khó tránh khỏi lúc khó khăn, nhưng con giáp này có niềm tin to lớn vào việc chỉ cần kiên trì thì thách thức nào cũng chinh phục được. Có một vài người dễ tỏ ra đắc ý khi đạt được chút tiếng vang trong bước đường công danh.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Đây chính là cơ hội tốt để người độc thân bày tỏ tình cảm với người mình thích. Đôi lứa yêu nhau thì có khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ bên nhau.

Tuổi Mùi

Tài lộc của người tuổi Mùi sẽ cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa. Do đó, bạn cần nắm bắt những cơ hội hiếm có này để giữ lộc Thần Tài trong tay nhằm có cái tết dư dả, ấm no, tránh tiêu xài phung phí. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, bạn có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc.

Bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.



Tài lộc của người tuổi Mùi sẽ cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ liên tục nảy sinh trở ngại và đặt ra nhiều thách thức với một người luôn tỏ ra bảo thủ như con giáp này. Người tuổi này cần phải thay đổi phương thức làm việc thì mới mong nâng cao được hiệu quả làm việc

Hơn nữa, vận trình tình cảm của bạn cũng không mấy vui vẻ. Bản mệnh cho mình cái quyền được trút bỏ mọi bực tức, cảm xúc tiêu cực lên người kia. Đối phương cảm thấy không được tôn trọng trong tình yêu này và có thể đi tới quyết định đường ai nấy đi bất cứ lúc nào.

Tuổi Dậu

Ngưi tuổi Dậu sẽ được cát tinh che chở, về cơ bản thì công việc diễn ra rất thuận lợi. Bạn có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình. Đặc biệt, người làm kinh doanh càng trở nên tất bật với các đơn hàng, lợi nhuận tăng hơn nhiều lần so với khoảng thời gian trước đó.

Ngoài ra, bạn còn gặt hái nhiều may mắn trong chuyện tình duyên. Người độc thân nên nhờ người xung quanh giới thiệu đối tượng cho mình, bạn có thể sẽ thoát kiếp cô đơn lẻ bóng ngay lập tức. Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. Bạn với nửa kia có sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về những điều mình suy nghĩ.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất suôn sẻ, kèm thêo tài lộc trên đà đi lên. Con giáp này nhanh chóng nâng cao chất lượng cuộc sống bản thân nhờ sự nhạy bén, khéo léo trong quá trình kinh doanh, làm ăn. Thiên Tài xuất hiện mang đến cho con giáp này một khoản lương thưởng tương xứng với những gì bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua.

Tình cảm của bạn thì trở nên tươi sáng vui vẻ. Sự thân thiện giúp bản mệnh độc thân dễ dàng tạo được cảm tình với những người xung quanh. Những người đã lập gia đình cũng hài lòng với hạnh phúc mà mình đang trải qua.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đang được quý nhân soi đường chỉ lối nên sớm tìm ra hướng đi đúng đắn cho công việc của mình. Tam Hội nâng đỡ giúp cho những người tuổi này gặp nhiều may mắn trong quá trình làm việc. Theo đó, một số người sẽ tìm thấy được người chung chí hướng với mình, từ đó có thể kết hợp và phát triển trong nhiều kế hoạch khác nhau.

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên vượng sắc. Đối với bạn, gia đình cần phải trò chuyện thường xuyên thì mới có sự thấu hiểu lẫn nhau. Đồng thời, đó cũng là cách để cách thành viên giảm đi sự hiểu lầm.



Người tuổi Hợi đang được quý nhân soi đường chỉ lối nên sớm tìm ra hướng đi đúng đắn cho công việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết tử vi hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.