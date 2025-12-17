Tử vi thứ Năm 18/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Bên cạnh đó, ngũ hành Thủy Hỏa xung khắc dự báo tuổi Tý dễ gặp rắc rối liên quan tới tiền bạc nếu không thì sẽ mất kiểm soát và gây ra một số việc không hay. Để tránh được những phiền toái thì con giáp này nên cẩn trọng với túi tiền, học cách giữ bình tình cũng như tránh xa các chất kích thích.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hay phàn nàn, than thở nhưng việc này sẽ không mang lại bất cứ tác dụng nào. Thế nên thay vì kể lể và mình cũng như mọi người mệt mỏi, con giáp này hãy im lặng tập trung tìm ra hướng giải quyết thì hơn.

Đường tài lộc của tuổi Sửu vượng phát. Người làm công ăn lương nếu chăm chỉ làm thêm bên ngoài cũng sẽ gia tăng được nguồn tài chính cho mình, đủ để con giáp này chi tiêu thoải mái. Người kinh doanh có thể mở rộng kinh doanh, tìm được đối tác tin cậy.

Vận tình tình cảm khá tốt đẹp, nếu còn độc thân, bản mệnh sẽ có cơ hội tìm hiểu kĩ càng hơn về người mà mình đang rung động. Tình yêu đôi lứa cũng có bước tiến rõ rệt trong mối quan hệ giữa hai người. Bạn và người ấy cũng tìm được sự hòa hợp trong tâm hồn và quan điểm trong cuộc sống với một nửa của mình.

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần diễn ra trôi chảy, bạn nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bạn còn nhận được tin vui về tiền bạc, vận may hoặc con giáp này được ai đó hỗ trợ trong chuyện kinh doanh, đầu tư làm ăn... Do đó, con giáp này không nên chỉ nhờ dựa mà nên kết hợp khéo léo với tài năng, năng lực của mình thì mọi thứ sẽ thêm phần thuận buồm xuôi gió.

Về phương diện tình cảm, con giáp này có gia đình hậu thuẫn, ủng hộ và động viên cũng như đưa ra những lời khuyên hữu ích nên có thể giải quyết được khá nhiều khó khăn trong công việc cũng như các mối quan hệ xã giao. Bản mệnh nên chia sẻ nhiều hơn để giải tỏa áp lực và học hỏi thêm kinh nghiệm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể cảm thấy buồn phiền vì bị phản bội hoặc bị người khác chơi xấu. Người mà bạn từng tin tưởng lại quay ra lạnh nhạt và nói xấu bạn. Nếu cảm thấy buồn hay muốn khóc thì hãy cứ khóc, đừng trốn tránh bởi điều đó sẽ làm bạn trưởng thành hơn sau những vấp ngã.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của tuổi Mão dễ gặp phải trục trặc do những cãi vã, bất đồng quan điểm của đôi bên. Thế sự vô thường, chẳng ai lường trước tương lai sẽ ra sao, hôm qua còn yêu nhau say đắm nhưng hôm nay lại nhìn nhau lạnh lùng như hai người xa lạ.



Người tuổi Mão có thể cảm thấy buồn phiền vì bị phản bội hoặc bị người khác chơi xấu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường tài lộc của tuổi Thìn khá tốt trong hôm nay. Thu nhập của con giáp này được ổn định nên hôm nay nỗi lo về tiền bạc bị đẩy lùi. Bản mệnh hoàn toàn có thể chi tiêu theo ý mình, không cần phải suy tính hay cân đo đong đếm quá nhiều nữa.

Tuy nhiên trong ngày mới hôm nay, tuổi Thìn đối mặt với việc dễ bị lừa gạt về tình cảm. Con giáp này tự tin và nghĩ rằng mình đủ sáng suốt để biết cách nhìn người, không bị những lời mật ngọt làm cho mờ mắt thế nhưng cuối cùng vẫn phải rơi vào hoàn cảnh đau thương.

Tuổi Tỵ

Hôm nay tam hợp cục hanh thông vận trình, tình duyên thuận lợi, rất tốt để ngỏ lời tỏ tình, cầu hôn, kết hôn, tính chuyện hỉ. Người độc thân cũng chẳng cần vội vì đào hoa đưa đẩy, đối tượng tốt để bạn lựa chọn đang tới rồi đấy, chuẩn bị sẵn sàng, tinh thần hăng hái lên nào.

Thứ sáu, công việc không được lợi nhiều từ tam hợp, chủ yếu là bình an trôi chảy, không có sóng gió, cũng là điều đáng mừng. Bạn nên tập trung thời gian và sức lực để học tập, bồi dưỡng kiến thức bởi có sao Ngọc Đường khá sáng, những điều này sẽ cần thiết cho sự nghiệp của bạn trong tương lai.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cố gắng hết mình trong công việc để có thể đem lại những thứ tốt đẹp nhất cho người mà mình yêu thương. Con giáp này cũng nhận được những tín hiệu tốt trên con đường công danh sự nghiệp. Đặc biệt, bản lĩnh cùng những trải nghiệm quá khứ sẽ giúp con giáp này vượt qua được những nỗi âu lo thường trực trong lòng.

Con giáp này cũng sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào bên gia đình. Đây chính là nơi yêu thương bắt đầu và không bao giờ kết thúc, điều đó hoàn toàn đúng với con giáp này. Bản mệnh coi trọng gia đình và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cho hạnh phúc ấy.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có được vận may tài lộc cực lớn. Bao nhiêu may mắn về tiền bạc dường như đều dành hết cho con giáp này và có thể kiếm được số tiền không thể tin được. Bản mệnh hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội trước mắt và đừng ngần ngại lăn xả.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm cũng có sự thăng cấp bất ngờ khi Thiên Hỷ báo tin mừng, việc hỉ rất rõ ràng. Với người đang yêu thì khả năng tiến tới chuyện trăm năm rất cao còn người độc thân dễ dàng được người thân giới thiệu cho đối tượng phù hợp, vừa gặp đã ưng, rất nhanh cũng có tiến triển.



Người tuổi Mùi sẽ có được vận may tài lộc cực lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có điềm báo mâu thuẫn với người khác. Các mối quan hệ xã giao ở nơi làm việc, học tập hay ngay tại khu vực sinh sống có chuyển biến theo hướng khó khăn hơn, mặc dù Thực Thần giúp đỡ, bạn đối phó không tệ nhưng vẫn cần tích cực và chủ động để không bị thiệt thòi.

Bên cạnh đó, sức khoẻ là mối lo đáng kể khi mà tuổi Thân sinh hoạt kém điều độ lại thêm thời tiết lạnh hơn, Kim vượng khiến phổi khô háo, dễ mắc bệnh hô hấp. Những căn bệnh này tuy không nặng nhưng lại dai dẳng và dễ biến chứng thành mãn tính nên đừng chủ quan lơ là nhé.

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu ngày càng khởi sắc, bạn có tài kiếm tiền, những người làm kinh doanh buôn bán có lộc phú quý do Thiên Tài mang lại. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn của bạn, từ sáng tới tối luôn chân luôn tay, chăm chỉ sẽ được đền đáp, bạn bỏ công tới lúc gặt hái rồi.

Vận tình tình cảm tiến triển êm đẹp, yên bình. Tuy không phải là một cá nhân hoàn hảo nhưng tuổi Mùi luôn tự tin mình có thể tìm được một nửa phù hợp với bản thân, không sợ phải chịu cảnh cô đơn, lẻ loi. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng giúp con giáp này tăng nhân duyên cho mình.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể gặp chuyện không may trong công việc. Con giáp này đang phải đối mặt với nhiều thị phi do tiểu nhân đặt điều nói xấu, không những ảnh hưởng tới uy tín cá nhân mà công việc còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Mọi người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với bản mệnh.

Bù lại, cục diện tam hợp mang lại mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Tuất. Những lo lắng của người độc thân được giải tỏa khi đã hiểu ra một số vấn đề cần tập trung và không còn thiếu niềm tin như trước đây. Một số cặp đôi thậm chí có thể xem đây là ngày gặp gỡ gia đình hai bên khi có điều kiện đủ thuận lợi.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nhìn bề ngoài vui vẻ thong dong nhưng trong lòng rất ngột ngạt, suy nghĩ quá nhiều khiến cho mọi chuyện phức tạp lên. Bạn cần phải tìm cách cân bằng cuộc sống, giải toả áp lực và nghĩ thoáng ra, đừng tự làm khổ mình nữa, mọi chuyện đều có cách giải quyết, không cần vội vàng.

Với các mối quan hệ xung quanh. Bạn ra ngoài gặp quý nhân, về nhà gặp người hiền đức nhưng bạn đừng quên Thất Sát ở sau lưng, không hiếm tiểu nhân đâu. Vì thế phải tỉnh táo, phân biệt rõ ai là bạn ai là thù, ai là người nên tiếp xúc ai là người cần tránh xa để bảo vệ bản thân, tránh bị hãm hại mà thua thiệt.



Người tuổi Hợi nhìn bề ngoài vui vẻ thong dong nhưng trong lòng rất ngột ngạt, suy nghĩ quá nhiều khiến cho mọi chuyện phức tạp lên - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.