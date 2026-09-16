Tử vi thứ Năm 17/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 16/09/2026 06:15

Tử vi ngày mới, thứ Năm 17/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ không được phát huy hết mức. Với tính cách hiếu thắng, cố chấp, bạn dễ rơi vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”, công việc không được tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, may mắn có Chính tài phù trợ cùng thói quen chi tiêu có kế hoạch, bản mệnh sẽ không phải lo lắng nhiều đến chuyện thiếu tiền tiêu.  

Vận tình duyên gặp nhiều trở ngại. Nhiều cặp đôi yêu xa do hoàn cảnh đang cảm thấy không chắc chắn về tình cảm của mình dành cho đối phương nên dễ dàng rơi vào cảnh “đường ai nấy đi”.

Tuổi Sửu

Tài lộc của người tuổi Sửu trong hôm nay diễn ra tương đối ổn định. Tuổi Sửu là người có quan niệm “năng nhặt chặt bị” nên làm rất tốt trong mọi công việc. Do đó, bạn không cần phải lo lắng gì về vấn để tài chính cả. Ngoài ra, khi làm việc, bản mệnh cần thay đổi suy nghĩ, tiếp thu góp ý từ đồng nghiệp để có kết quả tốt hơn trong công việc.  

Vận tình duyên của con giáp này có điểm sáng. Con giáp này có thể nhận được sự quan tâm của người ấy, song bạn nên dành thời gian để  tìm hiểu nhau nhiều hơn trước khi xác lập mối quan hệ chính thức.

 

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi khó ngờ. Bạn nhận được quyền lợi xứng đáng với công sức mình bỏ ra, địa vị từ đó cũng được củng cố rõ rệt. Nhờ có tài lộc rủng rỉnh mà con giáp này đang có được cuộc sống sung túc và không cần lo lắng gì.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên nở rộ đào hoa. Quý nhân Lục Hợp soi chiếu đem tới cho con giáp này tin vui tới tấp trong phương diện tình cảm. Con giáp này và nửa kia đang tận hưởng những phút giây thật sự vui vẻ bên cạnh tình yêu của mình. Người độc thân được người thân giới thiệu, mai mối cho mối duyên số tốt lành.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra có mối hung hiểm xung quanh. Bản mệnh có suy nghĩ khá đơn giản nên dễ bị người khác lợi dụng, do vậy, bạn đừng tỏ ra quá thân thiện và hãy phớt lờ những người không thân thiết. Về mặt tài vận, người tuổi Mão chi tiêu tốn kém. Tử vi khuyên bạn nên chú ý giảm bớt chi tiêu trong các hoạt động thường ngày, tránh rơi vào cảnh bị cháy túi.

Hơn nữa, tình duyên ảm đạm buồn tẻ. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy xảy ra tranh cãi gay gắt, chẳng ai chịu thua ai. Nếu không ai xuống nước làm hòa, e rằng mối quan hệ này sớm muộn cũng tan vỡ.

Tử vi thứ Năm 17/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra có mối hung hiểm xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mọi công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra dễ dàng tốt đẹp. Bản mệnh không quá chú trọng đến lợi ích cá nhân, luôn vì tập thể mà cố gắng hết mình nên nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp và cấp trên. Con giáp này có được cuộc sống ổn định hơn trước nhờ nguồn thu nhập được cải thiện một cách rõ rệt.

Vận tình duyên của tuổi này nhẹ nhàng hòa hợp. Bạn nên tâm sự những điều phiền muộn trong lòng với người ấy, điều này sẽ giúp bạn nhẹ lòng và dễ dàng tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra khó khăn bất ổn và không thuận lợi. Tỉ Kiên xuất hiện khiến bản mệnh vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tử vi khuyên bạn nên hết sức bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Bạn mệnh còn sẽ gặp khó khăn về tiền của do có sự xuất hiện của Thất Sát Tinh.

Vận tình duyên của người tuổi Tỵ cũng gặp nhiều áp lực. Các cặp vợ chồng có những dấu hiệu hiệu rạn nứt, tình cảm đôi bên đang dần phai nhạt. Tử vi dự đoán sẽ có người thứ ba chen chân vào mối quan hệ này, càng làm cho cuộc sống hôn nhân ngày càng thêm gay gắt.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong ngày có điều mới mẻ, thuận lợi. Thiên Ấn ghé thăm giúp bản mệnh tự tin thoát khỏi những khuôn khổ cứng nhắc, tìm thấy cơ hội mới giúp công việc được thăng tiến nhanh chóng. Vận trình tài lộc rực rỡ, vững chắc. Hôm nay có nhiều cát khí, tuổi Ngọ làm việc có chủ kiến, hiệu quả cao nên mang nhiều điều tốt về vận tài lộc.

Vận tình duyên của người tuổi Ngọ cũng sẽ hạnh phúc viên mãn. Nhờ Thiên Tài che chở và nâng đỡ, mệnh chủ và người ấy tiến triển nhanh chóng, có thể tính đến “chuyện trăm năm”. 

Tuổi Mùi

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra vô cùng trôi chảy và hanh thông tốt đẹp. Sự tự tin, quyết đoán trong việc đưa ra quyết định giúp bạn dễ dàng gặt hái nhiều thành công cho mình. Cát tinh nâng đỡ mang tới nhiều cơ hội tiến thân cho bản mệnh trên đường công danh bổng lộc.

Vận tình duyên của con giáp này phát triển tốt đẹp. Tam Hợp ghé thăm khiến tuổi Mão mở lòng để trải nghiệm cảm giác yêu đương mới mẻ và cho phép bản thân được sống thoải mái hơn. Người độc thân nhận được nhiều lời tỏ tình của người khác, trong khi tình cảm các cặp vợ chồng ngày càng gắn kết hơn.

Tử vi thứ Năm 17/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ diễn ra vô cùng trôi chảy và hanh thông tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ liên tiếp gặp khó khăn và trắc trở. Hung tinh tương xung gây ra ít nhiều cản trở cho người tuổi này trong quá trình làm việc, đặc biệt là khi kết hợp với người khác. Những ý kiến bất đồng cần được thống nhất, ít nhất là thông qua một cuộc nói chuyện rõ ràng. Bản mệnh cũng nên phát huy năng lực làm việc để củng cố vận tiền tài của mình. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ gặp đủ sóng gió. Kim – Mộc xung khắc báo hiệu về những trắc trở, mâu thuẫn lên lứa đôi. Tình yêu thiếu niềm tin lâu dần trở nên lạnh nhạt, xa cách và khó hàn gắn.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ không được hanh thông, thuận lợi. Khí Lục Hại xuất hiện khiến cho bản mệnh bị chèn ép, gây khó dễ trong công việc. Tử vi khuyên bạn nên đề phòng và tránh tiếp xúc với những người không thân thiết. Con giáp này luôn tự hành động theo ý mình nên công việc kết quả công việc không đạt theo yêu cầu, vì thế tài chính không có chuyển biến tốt.

Bản mệnh có vận tình duyên cải thiện tốt dần. Tam Hợp dự báo người độc thân sẽ gặp được người quan trọng để cùng xây dựng tương lai. Bên cạnh đó, các cặp đôi cũng hạnh phúc viên mãn nhờ thường xuyên hâm nóng tình cảm bằng những cuộc hẹn hò riêng tư.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ trở nên thuận lợi dễ dàng. Chính sự thông minh và một chút liều lĩnh đã mang lại cho con giáp này nhiều sự tín nhiệm từ cấp trên của mình. Bản mệnh hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội này để phát huy năng lực của mình và tạo nền tảng cho bước tiến sau này. Sự khôn ngoan trong các quyết định tài chính đã mang lại cho bản mệnh nguồn thu nhập khủng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ đong đầy hạnh phúc. Bản mệnh và người thương đang trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời mà tình yêu đem tới. Hạnh phúc trở nên mãnh liệt, đong đầy hơn khi cả hai đều biết vun vén cho mối quan hệ này.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay thuận lợi suôn sẻ. Tương Hội mang tới cho con giáp này niềm tin, sự may mắn và giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Thêm nữa là các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn giúp đường thăng tiến của bản mệnh rộng mở.

Tuy nhiên, tình duyên của con giáp này có chút xa cách. Bàn cố hết sức để vun vén tình cảm, nhưng người ấy lại không cảm nhận được, khiến cho mối quan hệ ngày càng rạn nứt. Thay vì làm theo suy nghĩ của mình, bạn nên quan sát để biết cách làm cho người ấy vui vẻ.

Tử vi thứ Năm 17/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay thuận lợi suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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