Tử vi thứ Năm 16/10/2025 của 12 con giáp: Mùi - Tuất phúc sâu lộc dày, tiền bạc tự về tay, Mão - Thân cẩn trọn mất tiền, công việc trắc trở đủ đường

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ gặp nhiều xung đột. Ngũ hành tương xung tạo ra không ít các bất đồng trong tình yêu của các cặp đôi. Ngoài ra, cả hai luôn cố chấp, ngang bước nên khó có thể dung hòa tốt trong mối quan hệ này.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ không được ổn định. Con giáp này gặp không ít sự cố khiến cho những hoạch định đều không thể diễn ra theo đúng kỳ hạn. Bản mệnh phải thay đổi nhiệm vụ vào những phút cuối khiến bạn mất nhiều thời gian mới có thể cân bằng lại. Sau nhiều thời gian cố gắng, bạn đã nhận được kết quả xứng đáng với những gì đã bỏ ra.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên vượng sắc và diễn ra suôn sẻ. Người đã kết hôn đón nhận nhiều niềm vui lớn còn người độc thân đang duy trì tốt các mối quan hệ xã giao, từ đó gia tăng cơ hội một nửa yêu thương cho mình.

Người tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình đồng thời những ấp ủ bấy lâu cũng có thể hiện thực hóa. Những bạn đang tìm kiếm công việc mới sẽ nhận được kết quả như mong đợi. Bạn còn nhận được những khoản thu mới từ công việc làm ăn bên ngoài của mình. Con giáp này có thể thừa thắng xông lên để tiếp tục mang về nhiều lợi nhuận hơn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ trải qua một ngày vô cùng thuận lợi. Tinh thần tích cực, lạc quan giúp bản mệnh chẳng ngại ngần bắt tay vào bất cứ công việc gì. Do đó, vận trình tài lộc của con giáp này khá thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng đây cũng là lý do khiến cho tuổi Hợi không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền cho những khoản không cần thiết.

Chuyện tình cảm của con giáp này có những dấu hiệu phát triển tích cực. Một số mâu thuẫn giữa bạn và nửa kia được tháo gỡ, tình cảm cũng được hâm nóng lại như phút ban đầu. Sau những sóng gió, cả hai biết trân trọng, yêu thương và muốn gắn bó với nhau hơn.

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra khá khó khăn. Vì tác động của ngày Tương Xung nên dù có nhiều tham vọng nhưng thì người tuổi này cũng gặp nhiều ngáng trở trong quá trình làm việc. Ngoài ra, tâm trạng bất ổn phần nào cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Ngoài ra, vì nhẹ dạ cả tin cho người khác vay mượn tiền nên con giáp này bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên ảm đạm và khiến bạn mệt mỏi dai dẳng. Bạn và đối phương có nhiều quan điểm khác biệt nên thường xảy ra mâu thuẫn. Những cuộc cãi vã khiến đôi bên mệt mỏi và dần trở nên xa cách.



Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra khá khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tốt đẹp và hanh thông. Người tuổi này cũng sẽ có sự nâng đỡ của Trường Sinh vận nên đã đem tới nhiều ý tưởng làm việc hơn cho mình. Những ý kiến đóng góp vào công việc của đội nhóm giúp bản mệnh dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sự nâng đỡ của Chính Tài đã giúp cho nguồn thu nhập của con giáp này gia tăng đáng kể.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ diễn ra như ý. Người tuổi này có xu hướng luôn giữ kín và không muốn chia sẻ chuyện riêng tư với bất kỳ ai. Ngoài ra, mẫu người trong lòng của bạn phải là người thông minh, có cùng sở thích, đặc biệt phải chung thủy và biết tôn trọng lẫn nhau.

Tuổi Tỵ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ có thể đối mặt với nhiều thách thức nhưng với kỹ năng xuất sắc của mình nên có thể vượt qua mọi khó khăn trong ngày này. Đồng thời, sức chiến đấu của người tuổi này rất bền bỉ, đồng thời còn biết cách đạt được những điều mình muốn. Nếu cảm thấy vượt quá sức của mình, bản mệnh có thể mạnh dạn xin lời khuyên, hỗ trợ từ những người đồng nghiệp xung quanh.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ chưa có dấu hiệu khởi sắc và gặp nhiều trắc trở. Phần lớn mọi hiểu lầm, mâu thuẫn giữa bạn và nửa kia đều xuất phát từ những lời nói khó nghe, cái tôi cao ngất ngưỡng của những người trong cuộc.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ tiến triển khả quan và thuận lợi. Nhờ có những quyết định sáng suốt, người tuổi này đạt được bước tiến mới trên con đường công danh. Nhưng bản mệnh lại không quá mặn mà với con đường mà mình đang theo đuổi hiện tại. Những hạng mục đầu tư đều suôn sẻ giúp cho con giáp này có được thu nhập ổn định, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống một cách đáng kể.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ ngập tràn hạnh phúc, ngọt ngào. Người độc thân thu hút nhiều sự chú ý của những người khác giới nhờ có đào hoa vượng. Đường tình yêu của bạn diễn ra nhưng mong muốn. Dù vẫn còn điềm báo gặp trở ngại nhưng tình cảm của cả hai đủ lớn để vượt qua được điều này.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có những ý tưởng sáng tạo, độc đáo để phát triển sự nghiệp. Hãy cố gắng để biến chúng thành hiện thực thay vì chỉ suy nghĩ. Tử vi khuyên bạn nên tiến hành những việc này càng sớm càng tốt thì mới nhanh chóng đạt được những gì mình mong muốn. Người làm công ăn lương sẽ có thêm những lựa chọn mới để tăng thêm thu nhập cho mình. Người kinh doanh thì có một ngày bội thu nhờ hàng hóa tiêu thụ rất tốt, đơn hàng tới tấp.

Vận trình tình duyên của bản mệnh đang tiến triển rất tốt. Dù bận rộn đến mấy, con giáp này cũng không quên dành thời gian cho nửa kia vì muốn đối phương luôn luôn cảm nhận được tình cảm chân thành và nồng nàn của mình. Nhờ vậy, tình cảm của hai bạn sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.



Người tuổi Mùi sẽ có những ý tưởng sáng tạo, độc đáo để phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp người tuổi Thân sẽ diễn ra không mấy suôn sẻ, thuận lợi. Người tuổi này thiếu cảnh giác và không giữ đường lui cho mình. Chính vì vậy, trong những tình huống bất ngờ, bản mệnh khó lòng tìm được ra hướng giải quyết rắc rối một cách tốt đẹp. Do đó, con giáp này cần sớm xây dựng lại kế hoạch quản lý tài chính thông minh, khoa học để cải thiện nguồn tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống hiện tại.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này không thuận lợi, gặp Hung Cát đan xen. Đôi lứa yêu nhau gặp mâu thuẫn do xuất phát từ tính cách khó hiểu bản mệnh. Nhưng may mắn là gặp Quý Nhân giúp đỡ nên cả hai có thể vui vẻ trở lại như thuở mới yêu.

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của người tuổi Dậu sẽ thuận buồm xuôi gió và suôn sẻ hết mức. Người tuổi này luôn sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp xung quanh để củng cố thêm cho mình những kiến thức mới. Đồng thời, cách làm việc của bản mệnh trong ngày này luôn đạt hiệu quả cao do biết cách tối ưu thời gian làm việc.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên viên mãn, tốt đẹp. Dự đoán bạn và nửa kia có thể sẽ xảy ra cãi vã, mâu thuẫn với nhau. Hãy thể hiện sự chân thành, tin tưởng lẫn nhau thì mối quan hệ của hai người mới duy trì được lâu dài.

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất sẽ trở nên trôi chảy, mọi việc tiến triển thuận lợi mà không gặp phải trở ngại gì. Thậm chí, con giáp này không phải tốn quá nhiều công sức mà vẫn hoàn thành được đúng tiến độ như mong đợi. Tuổi Tuất vô cùng hào hứng khi đón phúc lộc dồi dào, nhất là những người đang kinh doanh, buôn bán. Bản mệnh có thể làm quen được với một vài đối tác triển vọng, chính vì thế, hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội, đừng nhường cho người khác.

Về chuyện tình cảm, những người độc thân có vận đào hoa khởi sắc rực rỡ, nhân duyên nở rộ nên nhận được sự yêu mến từ người khác phái. Đây là cơ hội tốt để con giáp này chấm dứt tình trạng độc thân lâu ngày nếu biết nắm bắt thời cơ.

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái” và hanh thông. Những bài học kinh nghiệm lúc trước được người tuổi này vận dụng khôn khéo trong công việc, từ đó mang lại những thành tựu nổi bật cho mình. Ngoài ra, nguồn thu nhập được duy trì đều đặn vì con giáp này nhận được một khoản tiền thưởng rủng rỉnh do hoàn thành tốt công việc được giao.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng trở nên hài hòa, ngập tràn niềm vui vẻ. Dường như bạn dễ dàng nhận được sự đồng cảm từ người ấy nên mọi khó khăn trong cuộc sống, bạn đều có thể vượt qua được một cách ngoạn mục.



Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái” và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.