Tử vi thứ Năm 12/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, tiền tài phủ phê, Mão - Thân khó khăn chồng chất, tiền bạc hao hụt khó tránh

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng sẽ trở nên ấm áp. Bạn và đối phương có nhiều điểm tương đồng nên trong nhiều vấn đề hai bạn không cần nói quá nhiều nhưng đối phương vẫn hiểu bạn đang muốn gì. Các cặp vợ chồng đều có sự thoải mái trong tư tưởng cũng như đồng điều trong lý tưởng sống nên không khó để dung hòa tình yêu này.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có nhiều thuận lợi và suôn sẻ. Bạn có thể suôn sẻ hoàn thành những nhiệm vụ được giao mà không cần chịu nhiều áp lực như thời gian trước đây. Nguồn tài chính của con giáp này có dấu hiệu tăng cao nhờ có được thu nhập từ các công việc ngoài luồng. Đồng thời, bạn hãy lên kế hoạch tiết kiệm để có được một khoản tiền ổn định trong tương lai.

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ có biến chuyển tích cực và suôn sẻ trăm bề. Bản mệnh nhận được một khoản thu nhập kha khá từ công việc chính thức. Người tuổi này có thể cân nhắc đầu tư sinh lời khi bước vào năm mới. Những khoản đầu tư trước đó dần sinh lời, từ đó đem đến cho con giáp này một cuộc sống thoải mái và có phần sung túc hơn trước đây.

Hơn nữa, vận trình tình duyên có niềm vui mới. Những bạn độc thân có thể gặp được người phù hợp và bước vào mối quan hệ mới. Các cặp đôi nên cân bằng thời gian giữa tình cảm và công việc, dành cho nhau sự quan tâm nhiều hơn nữa nếu không muốn mối quan hệ dần phai nhạt.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra có tốt, có xấu. Những kế hoạch bị trì hoãn trước lúc bắt đầu nay đi vào hoạt động với năng suất khá tốt. Song, điềm báo có kẻ tiểu nhân cản trở nên đòi hỏi bản mệnh không được mất bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề. Vận trình tài lộc tốt đẹp. Con giáp này có khả năng kiếm được lợi nhuận từ công việc cá nhân. Nếu chịu khó tích góp thì thời gian tới tiền bạc sẽ rất đủ đầy để chi cho những đam mê khám phá của bạn.

Hơn thế nữa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ tương đối ổn định. Dù có những ngày tháng hạnh phúc nhưng bạn cũng đừng vì thế mà quên hâm nóng tình cảm của mình. Qua đó, bạn có thể tạo ra những bữa cơm hay đơn giản đi dạo phố cùng với người ấy. Dù là người có đôi, có cặp hay còn độc thân cũng sẽ đón nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình cảm trong ngày. Người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp sau những lần cố gắng kiếm tìm.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão không được thoải mái và gặp trắc trở. Con giáp này thường xuyên phải tăng ca để hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bản mệnh đang có những quan điểm trái chiều với cấp trên. Người tuổi này nên chủ động trao đổi vấn đề thay vì chỉ thầm than trách. Người tuổi này nên chủ động tìm kiếm khách hàng mới để nâng cao tài chính của bản thân.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ có chút muộn phiền. Những cặp đôi có chút cãi vã do quan điểm bất đồng. Những bạn độc thân cần chờ đợi thêm thời gian nữa mới nhận được tin tức tích cực từ nửa kia. Một vài xung đột sẽ xảy ra là lung lay lòng tin của bạn vào mối quan hệ hiện tại. Theo đó, các cặp đôi đang tìm hiểu nhau khó tìm được sự ủng hộ từ người lớn.



Mọi công việc của người tuổi Mão không được thoải mái và gặp trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn suôn sẻ và hanh thông. Tam Hợp nâng đỡ giúp cho người tuổi này có thể hoàn thành công việc theo đúng dự tính. Trong năm mới bạn có nhiều cơ hội mở rộng kinh doanh cũng như mối quan hệ giúp cho công việc thêm thuận lợi. Bạn nhận được khoản nhuận bút từ công việc tựu do của mình.

Về chuyện tình cảm, bản mệnh có thời gian ở bên gia đình và người yêu của mình. Những bạn còn độc thân chưa thể tìm được người phù hợp do bạn đang tập trung cho sự nghiệp. Ngũ hành tương sinh giúp hai bạn càng thêm gắn kết. Những ai đang yêu xa sẽ sớm gặp nhau và bắt đầu tính chuyện lâu dài. Người độc thân cũng sẽ sớm có tín hiệu về người yêu mới.

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ khó đạt thành ý nguyện. Bạn nên cân đối lại tài chính vào các khoản cần chi để tránh rơi vào cảnh thiếu hụt. Người tuổi này nếu không điều chỉnh lại kế hoạch chi tiêu sẽ rất có thể phải đi vay mượn từ người khác. Đồng thời, tinh thần làm việc sa sút nên người tuổi này chưa thể bắt kịp nhịp độ làm việc trong thời điểm này. Điều này là nguyên nhân khiến cho tiến độ công việc không theo quỹ đạo mong muốn.

Chuyện tình cảm gặp không ít thử thách. Đôi lứa yêu nhau vẫn còn nhiều hiểu lầm chưa được tháo gỡ khiến cho mối quan hệ giữa hai người căng thẳng hơn bao giờ hết. Theo tử vi, điều quan trọng bây giờ là hãy nhanh chóng tháo gỡ mâu thuẫn để gìn giữ tình cảm này.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ được Thiên Đức Cát Tinh trợ mệnh nên có được nhiều mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hài hòa. Thông qua tài giao tiếp khéo léo, hoạt ngôn mà người tuổi này được cấp trên ưu ái cho gặp các đối tác lớn, đồng thời còn được tham gia vào những cuộc đàm phán quan trọng của công ty. Những quyết định đầu tư tài chính được đưa ra đúng điểm, có thể đem về cho bạn nguồn doanh thu khá giúp nâng cao nguồn tài chính một cách rõ rệt.

Ngoài ra, con giáp này còn có được người bạn đời hết lòng tin yêu và luôn ủng hộ bạn trong bất cứ việc gì. Sự san sẻ, đồng hành của người ấy chính là động lực giúp bạn không ngừng cố gắng trong cuộc sống. Trong khi đó, người độc thân vẫn hài lòng với cuộc sống tự do, tự lo hiện tại.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là người có trách nhiệm cao và nền tảng kiến thức vững chắc nên nhanh chóng đạt đến vị trí mong đợi. Một số bạn đang có ý định chuyển đổi môi trường làm việc cứ tự tin với những quyết định của mình. Do đó, vận trình tài lộc của người tuổi Mùi sẽ có khởi sắc. Bạn nhận được một khoản không nhỏ từ công việc tay trái của mình.

Về chuyện tình cảm đôi lứa, hai bạn duy trì mối quan hệ bình hòa với nhau. Bản mệnh và người yêu của mình luôn đề cao mối quan hệ hiện tại nên cả hai luôn cố gắng hết sức để cả hai có những phút giây thật hạnh phúc bên nhau. Các cặp vợ chồng đều có sự thoải mái trong tư tưởng cũng như đồng điều trong lý tưởng sống nên không khó để dung hòa tình yêu này.



Người tuổi Mùi là người có trách nhiệm cao và nền tảng kiến thức vững chắc nên nhanh chóng đạt đến vị trí mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình tài lộc của người Thân sẽ sụt giảm đáng kể. Con giáp này nếu không nhanh chóng có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không hạn chế mua sắm thì đừng hỏi tại sao tiền “không cánh mà bay”. Do thiếu sự tập trung trong quá trình làm việc nên người tuổi này phải mất khá nhiều thời gian và công sức để theo kịp tiến độ với mọi người. Mặc dù vậy, bản mệnh đừng bỏ cuộc giữa chừng mà hãy chuyên tâm hơn nữa để có thể đạt được hiệu quả như mong đợi.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng sẽ tương đối lận đận. Bạn có thể bị Ngũ hành xung khắc tác động khiến tình cảm của cả hai t nảy sinh những mâu thuẫn không đáng. Nếu không sớm vượt qua thì cuộc sống hôn nhân của hai người khó lòng cứu vãn.

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra chẳng đáng lo. Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi này có thể gặt hái về cho mình những thành tựu nổi bật. Mọi công sức mà bản mệnh bỏ ra trước đó từng bước nhận được đền đáp xứng đáng. Chính Tài xuất hiện là tín hiệu vượng phát về mặt tài vận. Theo đó, nguồn thu nhập ổn định và khả năng cao là có thể tăng trong khoảng thời gian sắp tới.

Vận trình tình cảm vượng khi được sao Thái Âm che chở. Những cặp đôi cũng sẽ có khoảng thời gian lãng mạn, ngọt ngào bên nhau. Bên cạnh đó, người độc thân có cơ hội se duyên với người khác giới, có thể đó là người ở rất gần bạn mà chẳng qua bạn không hề chú ý.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sau những khó khăn cũng đã có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Trong thời gian tới, bản mệnh sẽ nhận được tin tức tích cực về sự thăng tiến. Do đó, vận trình tài lộc tăng tiến vượt bậc. Bản mệnh nhận được thêm một khoản kha khá do đảm nhận vị trí công việc mới. Một số bạn đang tìm kiếm cơ hội nâng cao tài chính cũng sẽ sớm nhận được tin tức tốt.

Về chuyện tình cảm, con giáp này cũng đã thoải mái đón nhận tình cảm từ người khác mang đến và cơ mình cơ hội để được hạnh phúc sau những tổn thương. Sau lần thay đổi này, bản cảm nhận sâu sắc tình cảm từ mọi người xung quanh dành cho mình.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thuận lợi hoàn thành những nhiệm vụ được giao theo đúng thời hạn. Một số bạn có thể gặp phải chút trục trặc nhưng chỉ cần kiên trì sẽ nhanh chóng đạt thành ước nguyện. Bản mệnh đón nhận tin vui về tài chính nên không cần lo lắng về tiền bạc. Con giáp này chỉ cần tập trung hoàn thành những dự án sắp tới sẽ không cần lo lắng về tài chính.

Vận trình tình cảm có nhiều khởi sắc. Người độc thân vượt qua được những ám ảnh quá khứ và bắt đầu dành tình cảm cho những người thương mình thật lòng hơn. Và rất nhanh thì bạn sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình để tiến tới hôn nhân vào một ngày không xa.



Người tuổi Hợi thuận lợi hoàn thành những nhiệm vụ được giao theo đúng thời hạn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.