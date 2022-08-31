Tử vi thứ Năm 1/9/2022 của 12 con giáp: Mão - Dậu có tín hiệu vui về tài lộc; Thân - Tuất gặp trục trặc trong công việc, dễ mất lòng đồng nghiệp

Tuy nhiên tử vi cảnh báo bạn không nên dấn thân vào mấy trò đỏ đen kẻo tiền mất tật mang, không còn xu dính túi. Đường tình cảm yên ổn nhờ hai hành Thủy tương hòa. Mặc dù bận rộn với công việc ở bên ngoài nhưng Tý vẫn lo chu toàn cho gia đình, không để ai phải chịu thiệt thòi. Chính vì vậy nên gia đình bạn vẫn rất bình an vô sự, đừng lo nghĩ nhiều nhé.

Hôm nay công việc của Tý rất suôn sẻ, cuối tuần thảnh thơi hơn người. Người đi làm xa có quý nhân giúp đỡ, không phải lo gặp bất trắc. Những bạn làm công việc mang tính chất di chuyển, hội họp thì suôn sẻ trăm bề, không lo làm ăn thất bát. Đường tài lộc khởi sắc không kém vì có Thiên Tài chiếu vận. Người tuổi này dễ trúng thưởng, được cho tiền hoặc phát tài bất ngờ trong ngày này.

Chính tinh thần trách nhiệm là điểm cộng giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội để phát triển, nâng bước lên hàng ngũ lãnh đạo tương lai. Hôm nay là ngày Thổ khí vượng, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe cho mình. Thổ khí đang lên, ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của người tuổi này. Tốt nhất nên ăn uống sinh hoạt khoa học, rèn luyện thể dục thể thao điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh, sung sức.

Xem tử vi ngày 1/9/2022 của 12 con giáp, tuổi Sửu được Thiên Ấn nâng đỡ công việc tiến triển thuận lợi. Dù gặp bất cứ trở ngại nào, bạn cũng có thể xử lý nhanh gọn mà không phải nhờ người khác giúp sức. Các vấn đề nảy sinh đều thuộc chuyên môn nên cũng là cơ hội để bạn khoe tài. Nếu có thể duy trì phong độ hiện tại lâu dài, đường thăng tiến của bạn sẽ vô cùng rộng mở.

Tuổi Dần

Tuổi Dần may mắn được Chính Quan tương trợ nên công việc đỡ vất vả hơn hẳn trong thứ Năm. Những ai đang chờ tin vui thi cử, xin việc hoặc đòi quyền lợi thì sắp thành công rồi đó. Bạn cũng là người làm được việc và khiêm nhường nên chẳng ai dám ăn hiếp, ngược lại còn được rất nhiều người yêu mến.

Vận trình tình cảm may mắn hơn dự kiến nhờ Thủy Mộc tương sinh. Nhiều người sắp đón tin vui liên quan đến sinh nở, cưới hỏi, yêu đương đến với mình. Một số người sẽ làm lành với nửa kia sau thời gian dài giận dỗi, chiến tranh lạnh với nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày Thiên Tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão báo hiệu vận tài lộc của con giáp này khởi sắc khá nhanh, nhờ vậy bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng gì. Người làm văn phòng cũng có thêm thu nhập phụ bên ngoài, bận rộn hơn nhưng rất xứng đáng. Trong khi đó, người buôn bán kinh doanh cũng sẽ có một ngày làm ăn tấn tới, hàng hóa tiêu thụ rất đắt khách.

Bản mệnh cũng là người biết giữ chữ tín trong làm ăn nên được khách hàng tin tưởng, ủng hộ đều đều. Tuy nhiên, Mộc – Thổ xung khắc, đường tình duyên trục trặc có thể khiến tinh thần bản mệnh trở nên bất ổn. Bản mệnh mải mê với công việc nên bỏ bê nửa kia. Mâu thuẫn và hiểu lầm liên miên khiến quan hệ giữa đôi bên càng thêm gay gắt.

Tuổi Thìn

Tử vi thứ Năm 1/9/2022 của tuổi Thìn dự đoán, đường công việc lâm Kiếp Tài nên thời gian gần đây sẽ có điềm tranh đấu, ghen ghét lẫn nhau trong công việc hoặc bị cướp công. Những bạn đang kinh doanh buôn bán thì nên nhìn thị trường kẻo bị cướp mất khách lúc nào không hay.

Đã thế chuyện tiền bạc của Thìn còn bị tiểu nhân quấy phá. Bản mệnh thẳng thắn nói ra ý kiến của mình, vô tình lại đắc tội với kẻ tiểu nhân lòng dạ nhỏ nhen chặn đường làm ăn. Cho người khác nợ tiền thì không đòi được, toàn gặp những người lì lợm thiếu ý thức.

Tuổi Tị

Nhờ Tam Hợp cục che chở, tuổi Tị đón nhiều niềm vui về phương diện tình cảm. Điều này đặc biệt có lợi cho các bạn độc thân khi bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ người khác phái, mở rộng mối quan hệ cho mình và biết đâu trong số đó sẽ có người mà bạn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Với các cặp đôi, cả bạn và người ấy đều vô cùng trân trọng mối quan hệ hiện tại nên luôn cố gắng để bảo vệ hạnh phúc này.

Giữa cả hai khó tránh những khúc bất đồng quan điểm nhưng quan trọng là hai bạn đều chủ động nhún nhường, tìm cách thấu hiểu đối phương để giữ gìn hòa khí. Chính Quan cũng giúp con giáp này làm việc hăng say hơn, mọi việc tiến hành trong ngày đều rất thuận lợi. Tuy nhiên, bạn cũng đừng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc vì sẽ không mang lại hiệu quả cao. Đừng quá ảo tưởng về sức mạnh của mình khi ôm đồm tất cả vào người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của Ngọ hôm nay gặp Thiên Ấn chiếu cố nên khá là uy quyền khi đi làm, nói có người nghe, làm có người công nhận. Công sức của bạn bỏ ra bấy lâu nay cuối cùng cũng được cấp trên nhìn thấy, không phải áy náy nữa. Chỉ cần làm tốt việc của mình, không cao ngạo thì thành công nào cũng sẽ tới.

Đường tài lộc của con giáp này khá sáng. Bạn độc lập tài chính và lao động chính đáng để có một khoản riêng không phải sống phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Mọi chuyện đều đến tay bạn tự lo từ đầu đến cuối, không cần dựa dẫm ai vì sợ sau này bị người khác kể công, cực phiền hà. Chuyện tình cảm, gia đình không được tốt cho lắm vì Thủy Hỏa tương khắc. Nhớ nhắc nhở người thân trong nhà nên cẩn thận khi đi xa, đi đường dài kẻo gặp trục trặc. Những bạn có gia đình nên quan tâm con nhiều hơn, đừng chỉ chăm chăm lo cho công việc.

Tuổi Mùi

Trong ngày phạm Xung Thái Tuế, người tuổi Mùi khá chật vật khi đối mặt với vận xui liên tiếp. Công việc gặp nhiều khó khăn, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng năng lực và thời gian có hạn nên bạn vẫn chưa thể giải quyết ngay được, thậm chí còn bị kẻ xấu gây khó dễ. Hung vận còn cảnh báo nguy cơ thất thoát tiền bạc của con giáp này. Có nhiều chuyện không rõ nguyên nhân bất ngờ xảy ra khiến bạn trở tay không kịp, cuối cùng chỉ đành ngồi nhìn tiền bạc ra đi mất.

Do đó, bạn nên thận trọng trong việc đầu tư, kinh doanh, không nên ham lợi trước mắt mà không cân nhắc hậu quả về sau. Chuyện tình cảm cũng nảy sinh nhiều vấn đề, mà nguyên nhân chính lại nằm ở chính tuổi Mùi. Có vẻ như bạn đang đặt cái tôi cá nhân quá cao, không chịu lắng nghe lời giải thích của đối phương mà luôn nhận định điều mình nghĩ, mình làm là đúng. Đây chính là điểm mấu chốt khiến tình yêu của bạn đổ vỡ.

Tuổi Thân

Công việc dễ có trục trặc lớn như nghỉ việc giữa chừng, xin nghỉ dài ngày hoặc bỏ dở công việc hiện tại đang làm. Công việc chồng chất gây ra ức chế, không hài lòng với mức lương hiện tại, chỉ muốn tìm chỗ làm mới hoặc nghỉ ngơi một thời gian để lấy tinh thần.

Đường tài lộc của con giáp này kém may mắn vì Tương Hại cục đe dọa. Bạn là người nóng tính nên khi giải quyết những chuyện liên quan đến tiền cần phải bình tĩnh hết sức kẻo chuyện bé xé ra to. Những người sắp chuyển việc nên cân nhắc nếu như thấy mức lương ở hiện tại vẫn ổn. Chuyện tình cảm có tin tốt nhờ Kim sinh Thủy. Hội độc thân vui tính, hoạt bát nên hay được người khác giới để ý. Hôm nay con giáp này dễ nhận được nhiều sự đồng thuận của mọi người. Nếu chọn ngày này để ra mắt bạn trai, bạn gái cũng rất phù hợp đấy bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có điềm báo sẽ được quý nhân mang tới nhiều may mắn trên con đường công danh. Bản mệnh có đủ tự tin và quyết đoán cũng như ý tưởng, kế hoạch để phát triển sự nghiệp cá nhân, vượt xa đối thủ. Cát khí trong ngày hôm nay khá vượng nên cũng rất thích hợp để cho con giáp này muốn khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô kinh doanh, buôn bán, chuyển đổi công việc mới sẽ rất thuận lợi, suôn sẻ.

Bạn nên có sự mạnh dạn và xông xáo hơn để nắm bắt cơ hội lần này. Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên có phần khởi sắc hơn. Đào hoa nở rộ, con giáp nà dễ giành được cảm tình của người khác phái. Bản mệnh biết cách để bày tỏ tình cảm chân thành của mình và không ngần ngại để dành thời gian cho người mình yêu.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp Kiếp Tài chiếu mệnh nên dễ nảy sinh nghi ngờ trong công việc, không nên tin tưởng cấp dưới hay đồng nghiệp. Bạn đừng làm việc theo cảm hứng, bởi điều này khiến bạn không hoàn thành được nhiệm vụ được giao, dễ mất lòng lãnh đạo.

Dự báo đường tài lộc trong ngày hôm nay có nhiều vấn đề nảy sinh, bản mệnh chưa suy nghĩ kĩ càng đã đưa ra quyết định, thậm chí khá liều lĩnh khi không xem xét cẩn thận mà đã đưa tiền vào nơi không đảm bảo, cẩn thận kẻo tiền mất tật mang nhé.

Tuổi Hợi

Được Tam Hội cục nâng đỡ, người tuổi Hợi có một ngày hào hứng khi công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Thời điểm này bạn có thể tranh thủ tiến hành các việc lớn như khởi nghiệp, mở rộng quy mô, triển khai dự án mới…

Công việc hanh thông nên kéo theo tài vận cũng có chuyển biến tích cực, hứa hẹn cơ hội được tăng lương nên nguồn thu nhập chính tăng nhẹ. Con giáp này hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thưởng phù hợp với công sức đã bỏ ra. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc có thể làm giảm bớt niềm vui trong ngày của Hợi khi tình cảm rối ren do mâu thuẫn quan điểm. Các cặp đôi dễ nảy sinh cãi vã, hoặc rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Người độc thân cảm thấy thỏa mãn với tình trạng hiện tại, không quá sốt sắng tìm kiếm một nửa bên cạnh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm