Tử vi thứ Hai và thứ Ba đầu tuần (16/10 - 17/10), 3 con giáp mang đầy phúc khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi

Tâm linh - Tử vi 16/10/2023 07:54

Trong 2 ngày đầu tuần, tuy có nhiều khó khăn thử thách nhưng 3 con giáp sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi luôn có tính cách lạc quan, suy nghĩ tích cực. Đồng thời, họ cũng thuộc tuýp người cầu tiến, không ngừng học hỏi, vươn lên. Người tuổi Mùi cho rằng những khó khăn, thất bại là cơ hội tốt để họ học hỏi kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân. Con giáp này luôn đối mặt với những khó khăn, thử thách bằng thái độ điềm tĩnh, can đảm vượt qua và dám nghĩ dám làm.

Bước sang 2 ngày đầu tuần, người tuổi Mùi có tài lộc vượng. Sự nghiệp của họ cũng có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực. Là người tận tâm, tận lực với công việc, con giáp này có thể được giao những trọng trách, nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này thăng tiến trong sự nghiệp. Không chỉ vậy, tuổi Mùi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. 

Tử vi thứ Hai và thứ Ba đầu tuần (16/10 - 17/10), 3 con giáp mang đầy phúc khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp tuổi Thân luôn tin rằng với sự nỗ lực bền bỉ của bản thân, họ sẽ đạt được thành công đúng như mong đợi. Người tuổi Thân thích nghi rất tốt với mọi hoàn cảnh và luôn nỗ lực vươn lên. Tử vi dự đoán, trong 2 ngày đầu tuần, người tuổi Thân sẽ không còn gặp điềm xui mà ngược lại còn gặp nhiều may mắn.

Người làm kinh doanh buôn bán thì có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Con giáp này làm ăn buôn bán có tài, có tâm nên được nhiều khách hàng ủng hộ. Sau nhiều khó khăn, vất vả, con giáp tuổi Thân cũng đạt được thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân mình.

Tử vi thứ Hai và thứ Ba đầu tuần (16/10 - 17/10), 3 con giáp mang đầy phúc khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thực tế, những người tuổi Sửu rất hào phóng và tốt bụng. Con giáp này được biết đến với tinh thần làm việc chăm chỉ, không ngại khó khăn, gian khổ. Bên cạnh đó, tuổi Sửu rất có ý chí tiến thủ, không chịu an phận thủ thường. Đến trung tuổi, họ sẽ được đề bạt giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan, tổ chức họ làm việc.

Bước sang 2 ngày đầu tuần, người tuổi Sửu sẽ có tài vận vượng. Họ được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện để phát triển khả năng. Con giáp tuổi Sửu cần phải chớp lấy thời cơ, nắm bắt mọi cơ hội thì sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi. Đây cũng là thời điểm tốt để họ tìm kiếm công việc, hướng kinh doanh mới hoặc đầu tư vào lĩnh vực mà họ am hiểu. Nỗ lực hết mình trong công việc, con giáp này sẽ thu về thành quả xứng đáng. Nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

Tử vi thứ Hai và thứ Ba đầu tuần (16/10 - 17/10), 3 con giáp mang đầy phúc khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 18h ngày 18/8 âm lịch, Thần Tài báo mộng vàng, 3 con giáp tỉ sự hanh thông, gánh tiền còng lưng, thu lộc dồn dập

Đúng 18h ngày 18/8 âm lịch, Thần Tài báo mộng vàng, 3 con giáp tỉ sự hanh thông, gánh tiền còng lưng, thu lộc dồn dập

Theo dự đoán cho 12 con giáp, đúng 18h ngày 18/8 âm lịch, 3 con giáp này sẽ liên tục gặp may mắn, được quý nhân giúp sức, từ đó sự nghiệp, tiền tài bước sang trang.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tuần tử vi tuần mới tử vi hôm nay tử vi ngày 16/10/2023 tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 6 giờ 45 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 7 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 8 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc