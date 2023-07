Tử vi thứ Hai ngày 9/1/2023 của 12 con giáp: Tỵ - Mão vận trình hanh thông, phát tài phát lộc, Thìn gặp vận đen đeo bám, tiểu nhân ám hại, xui xẻo đủ đường

May mắn cho người tuổi Sửu là trong ngày thứ Hai tới đây nhờ Chính Quan nên học hành và công việc rất thuận lợi. Các bạn học sinh cứ kiên trì nỗ lực và chuẩn bị bài đầy đủ cho tuần mới thì kết quả rất tuyệt vời. Người đi làm cuối tuần không vướng bận công việc, có thời gian thảnh thơi nghỉ ngơi nạp năng lượng cho tuần mới.

Tử vi thứ Hai ngày 9/1/2023 của tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày thứ Hai 9/1/2023 Thiên Tài đem tới vận may tài lộc cho người tuổi Dần. Bạn có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình. Tuy nhiên, bạn cần có cách sử dụng đồng tiền từ trên trời rơi xuống một cách đúng đắn, chớ nên tiêu xài một cách hoang phí.

Những người chăm chỉ với các công việc làm thêm cũng sẽ nhận được một khoản tương xứng với công sức đã bỏ ra. Bạn tìm thấy động lực cho mỗi việc mình làm và ngày càng cố gắng hơn nữa. Tương lai bạn sẽ vô cùng sung túc.

Tử vi thứ Hai ngày 9/1/2023 của tuổi Mão

Lục Hợp giúp người tuổi Mão trong ngày này biết coi trọng thể diện của mình trong công việc. Hôm nay nếu ai có hẹn thêm với đối tác làm ăn thì rất thuận lợi, đôi bên đều thỏa mãn yêu cầu. Lục Hợp còn che chở giúp con giáp này rút ngắn được khá nhiều thời gian xử lý những rắc rối đang gặp phải.

Trong ngày này, bạn cũng có thể tranh thủ xây dựng các mối quan hệ xã giao của mình. Nếu có quan hệ rộng rãi, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Thậm chí, dù gặp phải khó khăn, bạn cũng sẽ nhanh chóng gặp được quý nhân giang tay nâng đỡ.

Tử vi thứ Hai ngày 9/1/2023 của tuổi Thìn

Cục diện Tương Hại gây ảnh hưởng xấu đến người tuổi Thìn, khiến bạn phải đối diện với sự hãm hại của kẻ tiểu nhân. Chính vì vậy, bạn chớ nên dễ dàng tin vào lời rủ rê của người khác. Muốn gặt hái thành công, bạn nên dựa vào sức của chính mình.

Người làm lãnh đạo có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm nếu luôn nghe theo lời xu nịnh của kẻ dưới. Bạn cần có quan điểm, chính kiến của riêng mình và có cái nhìn phân minh về mọi việc. Đừng để quan điểm của mình bị chi phối quá nhiều bởi người khác.

Tử vi thứ Hai ngày 9/1/2023 của tuổi Tỵ

Thiên Ấn là dấu hiệu tích cực trên con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ. Bạn hoàn toàn có thể là người dẫn dắt cả tập thể vượt qua được khó khăn. Hơn nữa, bạn đưa ra những hướng phát triển thích hợp để tất cả mọi người cùng cố gắng.

Chuyện tình cảm có nhiều điểm sáng. Người độc thân tìm được nửa kia hợp ý. Những ai đã có gia đình sẽ có được hạnh phúc viên mãn, tài chính ổn định không phải lo cuộc sống thiếu thốn.

Tử vi thứ Hai ngày 9/1/2023 của tuổi Ngọ

Vận nhờ Tam Hợp nên ngày đầu tuần của người tuổi Ngọ được yên thân, công việc không bị tiểu nhân quấy rối. Bạn là người có tài lại có tâm nên nếu còn trẻ cứ tranh thủ cố gắng để sau này không phải hối hận. Thời gian tới ngọ có nhiều cơ hội để cọ xát để có được những bước tiến không ngờ trong sự nghiệp của mình.

Đường tình cảm rất tốt nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ. Bạn và người ấy có sự tương đồng về tính cách nên đôi khi cả hai có tâm hồn đồng điệu và thu hút nhau. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để Ngọ đưa ra các quyết định quan trọng trong chuyện tình cảm như việc kết hôn hoặc sinh con.

Tử vi thứ Hai ngày 9/1/2023 của tuổi Mùi

Bước sang thứ Hai, người tuổi Mùi may mắn vận trình có nhiều khởi sắc. Nếu đang ấp ủ một kế hoạch nào đó thì tốt nhất bạn nên tiến hành vào thời điểm đang vượng cát khí như này bởi xác suất thành công là khá cao. Tài chính ổn định cũng sẽ giúp bạn không cần phải bận tâm quá nhiều, vừa có thể lo cho cuộc sống vừa đủ tiềm lực để thực hiện các dự định công việc của mình. Đây là thời điểm vượng tài, bạn có thể tiến hành việc cầu tài vào thời gian này.

Vận trình tình cảm nhìn chung ổn định, các cặp đôi có mâu thuẫn nhưng cũng nhờ thế mà thêm hiểu về nhau. Với những ai còn độc thân, cứ mạnh dạn mở rộng mối quan hệ, bạn sẽ dễ dàng gặp được một nửa của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 9/1/2023 của tuổi Thân

Tử vi trong ngày thứ Hai 9/1/2023 của 12 con giáp cho thấy vận sự nghiệp của người tuổi Thân không tốt do ảnh hưởng từ Kiếp Tài. Tuy nhiên vì hôm nay là ngày nghỉ nên cũng may là không bị ảnh hưởng quá nặng, trừ những bạn phải tăng ca, làm thêm hoặc làm nghề tự do. Có kẻ cạnh tranh làm ăn với người kinh doanh, trong ngày nên canh chừng cẩn thận vì có trộm cắp vặt.

Tình cảm cũng ảm đạm không kém do Thổ khắc Thủy. Những ai đã lập gia đình hôm nay không được hài hòa trong mối quan hệ gia đình cho lắm. Bạn và người ấy dễ nảy sinh những mâu thuẫn và bất hòa về mặt đối nhân xử thế. Người đang yêu thì cứng đầu cố chấp luôn tự cho mình là đúng nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 9/1/2023 của tuổi Dậu

May mắn có Tam Hội độ mệnh nên cuối tuần tuổi Dậu được ngơi tay, không bị làm phiền bởi cấp trên. Người làm ăn tự do khéo ăn khéo nói, linh hoạt nên không bao giờ bị đi lùi. Cảm giác sẽ có lúc khá mệt mỏi nhưng tôi tin rằng ý chí tinh thần mạnh mẽ có thể khiến bạn vượt qua tất cả.

Trong tình cảm, con giáp và nửa kia có thể sẽ rơi vào cảnh tan vỡ nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Con giáp này đừng đem cơn nóng giận trong công việc về trút lên đầu nửa kia.

Tử vi thứ Hai ngày 9/1/2023 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai cho biết nhờ có Chính Quan soi tỏ, người tuổi Tuất chinh phục được mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó. Vì vậy, bạn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và tôn trọng của mọi người xung quanh. Hãy tự hào về chính bản thân mình nhé.

Tất nhiên, bạn chẳng thể làm vừa lòng được tất cả mọi người, xung quanh bạn vẫn luôn có những kẻ ghen ăn tức ở. Song, bạn hãy bỏ ngoài tai những lời sai trái, chỉ tập trung vào nhiệm vụ của mình, nếu bạn ngay thẳng và nghiêm túc thì chẳng cần sợ bất cứ ai.

Tử vi thứ Hai ngày 9/1/2023 của tuổi Hợi

Tuổi Hợi có Tỷ Kiên chiếu mệnh nên bất lợi cho những người làm quản lý, lãnh đạo. Cấp dưới của bạn không tận tâm, hay chia bè kết phái để chống lại bạn, cẩn thận nhé. Bạn nào còn trẻ thì sẽ đạt được sự tín nhiệm của cấp trên nhưng lại làm mất lòng đồng nghiệp.

Mặt tối và tình cảm, Thổ khắc Thủy nên sẽ có những thay đổi trong mối quan hệ giữa bạn và người ấy khiến cả 2 xa cách. Người độc thân khá kiêu ngạo và tự tin nên không thích chủ động, ghét sự phức tạp nên vẫn ế mốc người. Hãy lên kế hoạch một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình hoặc bạn bè nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!