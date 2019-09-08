Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi vận may chiêu tài, tuổi Tuất tiểu nhân cản đường

Tâm linh - Tử vi 08/09/2019 12:00

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của 12 con giáp, tuổi Mùi gặp nhiều may mắn, tiền tài đổ về liên tục. Tuổi Tuất bị tiểu nhân cản đường, hãm hại.

Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của 12 con giáp cho biết trước những vận trình của bản mệnh phải trải qua để tìm cách khắc phục hoặc đối mặt giải quyết một cách êm đẹp nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Tý

Ngày thứ Hai, vận trình của Tý có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn gặp được quý nhân giúp đỡ, khó khăn cách mấy cũng có thể vượt qua dễ dàng. Nhờ vậy mà vận trình của bạn lên như diều gặp gió, có thể loại bỏ những kẻ xấu đâm sau lưng mình.

Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Sửu

tu vi thu hai ngay 9/9/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Sửu gặp nhiều trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, vận trình của Sửu gặp nhiều trở ngại. Bạn làm việc nóng vội nên cơ hội đổ đến đều vụt mất không nắm bắt được. Vì vậy mà tài năng của bạn không có đất dụng võ, không được cấp trên công nhận. Thậm chí còn bị đồng nghiệp hiểu lầm, chơi xấu.

Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Dần

Dần có khả năng giao tiếp khá tốt. Nhờ vậy mà bạn gặp gỡ được nhiều người tốt, giúp cho vận trình của bạn ngày một đi lên, thăng quan tiến chức. Theo tử vi 12 con giáp, bạn sẽ tìm được mối tình khắc cốt ghi tâm trong ngày đầu tuần. Chuyện tình cảm thăng hoa rực rỡ khiến ai cũng chói mắt.

Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Mão

tu vi thu hai ngay 9/9/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Mão thành công trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Mão nên chuẩn bị thực hiện những kế hoạch cho mình. Bởi đây là cơ hội tốt giúp bạn có thể vượt qua được sự tự ti của bản thân mà thành công hơn trong công việc. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng gặp được khá nhiều chuyện vui. Mão độc thân gặp được ý trung nhân. Mão có gia đình, người yêu, tình cảm thăng hoa rực rỡ.

Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn nhận được khá nhiều tin vui về đường tình duyên và gia đạo. Gia đình của bạn, anh em, vợ chồng đều hòa thuận, không còn xích mích, tranh cãi. Về tình duyên, Thìn sắp có hỷ sự, tin vui đổ về liên tục giúp tinh thần của bạn ngày càng phấn chấn hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu hai ngay 9/9/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Tỵ khó khăn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ gặp khá nhiều khó khăn về đường tiền tài. Nỗ lực và cố gắng thời gian qua của bạn không được công nhận. Thậm chí còn gặp tình cảnh hao tài tốn của, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu xài. Điều này khiến tâm trạng của bạn tụt dốc không phanh. Chuyện buồn đổ về liên tục khiến bản mệnh không yên.

Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Ngọ

Ngày đầu tuần của Ngọ khá bình yên, vận tài chính cũng ở mức trung bình. Ngọ không phải đối mặt với nhiều chuyện khó khăn, nan giải. Bạn chỉ cần ngồi không hưởng lộc trời ban mà không sợ bất cứ ai cản đường, hãm hại.

Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Mùi

tu vi thu hai ngay 9/9/2019 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Mùi tiền đổ về liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có vận may chiêu tài. Tiền đổ về liên tục khiến bạn chóng mặt, nhức đầu vì phải tính toán tiêu xài như thế nào. Có thể nói ngày đầu tuần, bạn không cần phải lo về chuyện tiền bạc, ngồi không cũng có tiêu xài thả ga, tha hồ mua sắm.

Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Thân

Thân nhận được nhiều tin vui trong ngày đầu tuần. Có thể nói những chuyện buồn phiền đã nhanh chóng qua đi, bạn sớm lấy lại thăng bằng trong cuộc sống của mình. Vì vậy mà tinh thần của bạn vào ngày thứ Hai vô cùng suôn sẻ, hanh thông.

Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Dậu

tu vi thu hai ngay 9/9/2019 cua 12 con giap 5
Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Dậu được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Dậu gặp được nhiều quý nhân trong ngày thứ Hai. Những gì bạn làm đều có người đứng sau nâng đỡ. Nhờ vậy mà Dậu không gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào trong chuyện tiền bạc, công việc. Có thể nói vận trình của bạn khá thuận lợi, tiền đổ về như nước.

Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Tuất

Tuất xảy ra xung đột, cãi vã với đồng nghiệp và cấp trên. Vì vậy mà tiểu nhân có cơ hội cản đường thăng tiến cũng như tài chính của bạn. Lời khuyên cho bạn là nên bình tĩnh, đừng giận quá mất khôn mà làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận.

Tử vi thứ Hai ngày 9/9/2019 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày thứ Hai. Người kinh doanh tìm được khách hàng tiềm năng, khả năng làm giàu cao. Người làm công ăn lương sớm nhận được nhiều tin vui về đường thăng tiến, tăng lương thưởng. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng hưng phấn trong ngày đầu tuần.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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