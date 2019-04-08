Ngày hôm nay vận trình của Tý gặp nhiều rắc rối, không hanh thông. Bạn dễ rơi vào chuyện thị phi, không đáng có khiến tinh thần sa sút trầm trọng. Tiền bạc cũng đội mũ ra đi không quay lại vì tính cách tin người nên khiến bạn gặp nhiều trắc trở.

Tử vi hôm nay của Sửu đánh đâu thắng đó, đầu tư làm ăn lớn cũng suôn sẻ. Bạn nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu từ những người bạn thân thiết. Nếu nắm bắt cơ hội, bạn sẽ sớm trở thành đại gia, được nhiều người ngưỡng mộ, tôn trọng.

Tuổi Dần

Bạn có khả năng giao tiếp tốt nên gặp chuyện gì cũng có người đứng ra giúp đỡ. Về chuyện tình cảm chẳng còn bàn cãi. Những đôi yêu nhau sẽ sớm về chung một nhà. Người đã có gia đình sớm có tin vui về đường con cái. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều người khác phái.

Tuổi Mão

Mão ăn nên làm ra, được cấp trên tin tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Mão nên chuẩn bị trình làng những dự định kế hoạch của mình. Bởi ngày hôm nay, bạn được cấp trên chiếu cố, tạo cơ hội cho thể hiện khả năng. Nhờ vậy mà sự nghiệp của bạn ngày càng hanh thông, thuận lợi, một bước lên vị trí cao mà mình luôn mong muốn.

Tuổi Thìn

Thứ Hai là một ngày tốt lành của Thìn, gia đạo êm ấm, tài vận suôn sẻ. Thìn có nhiều cơ hội ở bên gia đình nên tâm trạng cũng thoải mái và vui vẻ hơn. Bạn không còn bị công việc gây áp lực. Những khó khăn dần lắng xuống, mọi chuyện trở nên khởi sắc trông thấy.

Tuổi Tỵ

Tỵ gặp nhiều khó khăn trong chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay của Tỵ gặp nhiều khó khăn về tiền tài. Bạn làm gì cũng không mang lại kết quả tốt như mong đợi, đổi lại còn xảy ra xích mích, cự cãi với bạn bè và người thân. Hôm nay là ngày hao tài tốn của. Thậm chí còn có thể đánh mất những mối quan hệ tốt của bản thân.

Tuổi Ngọ

Ngọ có một ngày vô cùng bình yên, không có quá nhiều áp lực. Bạn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn thoải mái. Tiền bạc trong hôm nay cũng ở mức ổn định, không thất thoát nhiều vì không mua sắm hay tiêu tiền vào những trò đỏ đen.

Tuổi Mùi

Mùi có thể sẽ thoát ế trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay của Mùi có nhiều cuộc hẹn bất ngờ. Bạn được nhiều người mời ăn uống, có cơ hội gặp gỡ nhiều người bạn mới. Cũng nhờ vậy mà những người độc thân trúng tiếng sét ái tình, tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Thậm chí còn có cơ hội thay đổi công việc mà mình yêu thích.

Tuổi Thân

Thân gặp vấn đề về sức khỏe. Ngày hôm nay, bạn nên cẩn thận trong việc ăn uống và đừng bỏ bữa kẻo ảnh hưởng đến bao tử. Thân nên cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi để không làm sức khỏe sa sút. Chuyện gì cũng nên đặt sức khỏe lên hàng đầu để sau này không phải hối hận.

Tuổi Dậu

Dậu áp lực công việc khiến tinh thần của bạn sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Dậu khá căng thẳng vì áp lực công việc cứ bủa vây. Bạn luôn trong trạng thái lo lắng cho tiến độ công việc không như ý. Ngày hôm nay, bạn cũng nên cẩn thận tránh mua sắm, tiền bạc kiếm được cũng nên lên kế hoạch chi tiêu hợp lý. Vì nếu dùng vào những trò chơi đen đỏ thì thế nào cũng tiền mất tật mang.

Tuổi Tuất

Tình cảm của Tuất hôm nay xảy ra nhiều xung đột, cự cãi. Giữa cả hai có người thứ ba chen chân vào khiến tình cảm rạn nứt, có thể dẫn đến chia tay. Bạn nên giữ bình tĩnh để giải quyết những vấn đề đến với mình. Chuyện gì cũng nên tỉnh táo để giải thích với đối phương những khúc mắc của cả hai.

Tuổi Hợi

Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền tỷ trong ngày hôm nay. Người buôn bán chắc chắn sẽ kiếm được nguồn khách hàng tiềm năng, mang lại nguồn thu nhập khủng. Bạn có nhiều của cải, tài sản trong hôm nay, vì vậy phải biết cách chi tiêu và cất giữ cẩn thận.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm