Tử vi thứ Hai ngày 6/5/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân công việc giảm sút, tuổi Hợi thu nhập khủng

Tý nên cân nhắc trước những lời xin giúp đỡ trong ngày hôm nay. Đôi khi giúp người lại chuốc thêm nhiều buồn phiền cho mình. Thậm chí bạn còn gánh nợ thay họ, đánh mất danh dự của bản thân. Không chỉ vậy còn buồn phiền, lao đao không dứt.

Sửu có một ngày khá hanh thông. Tinh thần của bạn vô cùng tốt vì vậy mà làm việc gì cũng mang lại hiệu suất ngoài mong đợi. Tuy nhiên bạn vô tình bị cuốn vào nhiều vụ không hay, điều này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bạn. Vì vậy hãy tỉnh táo để biết lựa bạn mà chơi, đừng tin tưởng bất cứ ai.

Tuổi Dần

Nhờ vào sự chăm chỉ, cần cù không ngừng mà Dần có được những thành tựu đáng được mong đợi trong ngày hôm nay. Bạn không sợ bất cứ tiểu nhân nào hãm hại, bởi bạn có đủ năng lực để đánh tan mọi tin đồn không hay về mình. Dần có bản lĩnh mạnh mẽ trị những người nói xấu sau lưng mình.

Tuổi Mão

Mão có nhiều thay đổi trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Mão sẽ có nhiều thay đổi trong hôm nay. Bạn có thể sẽ được chuyển công việc hoặc là làm thêm những việc khác. Nhờ vậy mà nguồn thu nhập cứ đổ về liên tục khiến bạn chóng mặt, hoa mắt vì phải đếm tiền. Bên cạnh đó Mão nên chi tiêu hợp lý nên dành dụm để sau này về già an nhàn hơn.

Tuổi Thìn

Thìn có tinh thần cạnh tranh khá cao. Bạn háo thắng luôn muốn giành phần hơn về mình. Vì vậy mà bạn xảy ra xung đột với nhiều người trong ngày hôm nay. Bạn đánh mất khá nhiều mối quan hệ xung quanh khiến tinh thần vô cùng tệ hại ảnh hưởng đến công việc.

Tuổi Tỵ

Tỵ có cơ hội làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ đưa ra nhiều quyết định đúng đắn trong ngày hôm nay. Không những được cấp trên khen thưởng, bạn còn được đồng nghiệp ngưỡng mộ. Bạn có cơ hội thể hiện tài năng của bản thân. Vì vậy có nhiều cơ hội thăng tiến và ghi điểm trong mắt cấp trên.

Tuổi Ngọ

Ngọ không cần phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc. Bởi ngày hôm nay, bạn sẽ thu về nguồn lợi khủng khiến ai cũng hờn đỏ mắt. Ngọ tha hồ mua sắm, du lịch mà không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Tuy nhiên hôm nay lại không tốt cho tình cảm của bạn. Cả hai thường xuyên xảy ra nhiều cuộc cãi vã đáng tiếc.

Tuổi Mùi

Mùi có đường tình duyên như ý muốn. Người độc thân sớm nhận được nhiều lời tỏ tình từ người khác phái. Hôm nay tinh thần của bạn khá phấn khởi vì vậy làm gì cũng mang lại nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên Mùi nên biết tiết chế cảm xúc, đừng thể hiện quá nhiều kẻo tiểu nhân đứng sau có cơ hội hãm hại.

Tuổi Thân

Thân nhận được khá nhiều tin buồn trong công việc. Bạn làm gì cũng bị cấp trên quở trách khiến tinh thần của bạn sa sút trầm trọng. Không những vậy những việc bạn làm đều không có kết quả tốt như bản thân mong muốn. Lời khuyên cho Thân là đừng bao giờ tin tưởng ai.

Tuổi Dậu

Dậu có con đường quan lộ rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Con đường quan lộ mở rộng giúp bạn kiếm được nhiều tiền. Không những vậy chuyện tình cảm cũng có nhiều bước tiến triển vượt bậc đáng mong đợi. Cuộc tình của bạn sẽ vô cùng bền lâu và hanh thông, không bao giờ sợ kẻ thứ ba xen ngang hãm hại.

Tuổi Tuất

Tuất gặp khá nhiều rắc rối trong việc giao tiếp. Bạn là kiểu người thẳng thắn nên vì vậy mà mất lòng nhiều người. Những điều này không mấy tốt cho công việc của bạn. Vì vậy hãy khôn khéo hơn, chuyện gì nên nói thì nói, chuyện không nên thì đừng nói. Nếu không bạn sẽ tự chuốc thêm nhiều buồn phiền vào người.

Tuổi Hợi

Hợi gặp khá nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Nguồn thu nhập cứ đổ về liên tục khiến bạn hoa mắt chóng mặt. Trong công việc không xảy ra bất cứ khó khăn hay trở ngại gì. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn thêm nhiều màu sắc, tâm trạng tốt hơn thời gian trước đây.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm