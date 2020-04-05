Tử vi thứ Hai ngày 6/4/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu tình yêu tìm đến, tuổi Mão tiền bạc phủ phê

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có nhiều cơ hội làm quen với nhiều bạn mới. Những việc bạn làm đều mang lại thành tựu nhất định. Người độc thân cố gắng nhiều cũng có ngày thoát ế ngoạn mục. Bạn tìm được mối tình khắc cốt ghi tâm vô cùng viên mãn.

Tử vi thứ Hai ngày 6/4/2020 của 12 con giáp lúc lên lúc xuống giúp bản mệnh lường trước được một ngày xảy ra những gì để tìm cách phòng tránh.

Dần có tinh thần khá tốt. Bạn vui vẻ nên nói nhiều hơn ngày thường. Vì vậy mà công việc của bạn có nhiều khởi sắc ngoài mong muốn. Nỗ lực của bạn được cấp trên công nhận, đồng nghiệp yêu mến. Tuy nhiên bạn nên chú trọng lời ăn tiếng nói. Đừng khiến nhiều người yêu mến mình phải buồn lòng, khó chịu.

Sửu có chuyện tình duyên phơi phới. Bạn có nhiều thời gian dành cho đối phương nên cả hai yêu thương nhau nhiều hơn. Người độc thân thoát ế, tìm được ý trung nhân như ý. Tuy nhiên công việc của bạn lại không may mắn. Người làm công ăn lương bị cấp trên chèn ép. Người kinh doanh buôn bán gặp nhiều phiền phức.

Tử vi thứ Hai ngày 6/4/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 6/4/2020 của tuổi Mão có thu nhập khủng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão có nhiều nguồn thu nhập từ trên trời rơi xuống. Bạn được quý nhân giúp đỡ nên tiền tiêu không hết, không lo tiểu nhân quấy phá hay cướp công. Ngày thứ Hai bạn tha hồ tiêu xài thoải mái không cần lo lắng chuyện thiếu tiền.

Tử vi thứ Hai ngày 6/4/2020 của tuổi Thìn

Đường tình duyên của Thìn gặp nhiều rắc rối. Mối quan hệ của bạn có kẻ thứ ba chen vào nên xảy ra nhiều mâu thuẫn. Lý do lớn là vì cả hai không thấu hiểu nhau nên dễ dẫn đến chia tay, không cách nào cứu vãn được. Điều này khiến tâm trạng của bạn trong ngày vô cùng mệt mỏi, buồn chán.

Tử vi thứ Hai ngày 6/4/2020 của tuổi Tỵ

Công việc của bạn không mấy tốt đẹp. Bạn bị cấp trên, đồng nghiệp hiểu lầm nên làm việc gì cũng không được ủng hộ. Những ý tưởng của bạn dù tốt đến mấy cũng không được đồng tình, công nhận. Điều này cản trở con đường thăng tiến, kiếm tiền của bạn trong thời gian này.

Tử vi thứ Hai ngày 6/4/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ gặp lại người cũ nên trong lòng không mấy vui vẻ. Bạn gặp nhiều chuyện buồn cả trong công việc lẫn tình cảm. Đây là lý do khiến bạn buồn phiền, mệt mỏi không dứt. Thậm chí còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân khiến sinh ra nhiều bệnh liên quan đến bao tử, đau đầu.

Tử vi thứ Hai ngày 6/4/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 6/4/2020 của tuổi Mùi tình cảm ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình của bạn có nhiều cảm xúc ngọt ngào. Bạn có nhiều thời gian dành cho người ấy nên thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Nhưng trong ngày, công việc của bạn không có nhiều thuận lợi. Thậm chí còn bị giảm lương thưởng vì những sai lầm của bản thân gây ra.

Tử vi thứ Hai ngày 6/4/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân có công việc không như ý muốn. Bạn đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn nên tiền mất tật mang. Bạn tin người quá mức nên vướng phải nhiều họa thị phi, gánh chịu nhiều chuyện buồn từ trên trời rơi xuống.

Tử vi thứ Hai ngày 6/4/2020 của tuổi Dậu

Bạn có cơ hội đi công tác nhiều nên gặp gỡ những đối tác, bạn bè mới. Điều này giúp cuộc sống của bạn thêm phần thú vị, vui vẻ hơn. Tuy nhiên Dậu nên cẩn thận cách ăn nói để không làm phật lòng người khác. Nhất là với những đối tác làm ăn với bạn trong thời gian dài.

Tử vi thứ Hai ngày 6/4/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 6/4/2020 của tuổi Tuất có mối quan hệ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ của bạn có nhiều tiến triển tốt đẹp. Tuy nhiên công việc lại không như ý muốn. Thời điểm này lương bổng có phần giảm sút nên bạn phải hết sức cẩn thận trong chi tiêu. Đừng vung tay quá trán mà thiếu trước hụt sau khiến bản thân vô cùng lao đao, lận đận.

Tử vi thứ Hai ngày 6/4/2020 của tuổi Hợi

Bạn bị chi phối nhiều bởi gia đình và người thân. Vì vậy bạn không có nhiều cơ hội làm những điều mình thích. Đa số bạn phải nghe sự sắp đặt của người khác và ít nói lên được ý kiến, quan điểm của mình. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên quan tâm bản thân nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm