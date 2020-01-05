Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi thoải mái tiêu xài, tuổi Ngọ thị phi đeo bám

Tâm linh - Tử vi 05/01/2020 05:13

Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tài lộc tăng, thoải mái tiêu xài, tuổi Ngọ cẩn thận thị phi đeo bám. Còn tử vi của bạn thì thế nào?

Xem tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tài lộc của tuổi Tý khởi sắc. Thu nhập không rủng rỉnh nhưng vẫn đầy đủ.

Trong ngày, tuổi Tý có thể gặp điều tốt bất ngờ, trong công việc hay tình duyên.

Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu vì công việc mà thấy bất an, lo lắng. Sẽ có sự thay đổi trong công việc, nhưng bạn có thể xem đây là thử thách để phát triển.

Tình duyên khá tốt đẹp với người độc thân.

Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của tuổi Dần

tu vi thu hai ngay 6/1/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần trong ngày mới nên kiềm chế, tránh giận quá mất khôn, ảnh hưởng đến công việc.

Tuổi Dần được quý nhân giúp đỡ nhiều trong sự nghiệp.

Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão sau thời gian sự nghiệp ảm đạm đã có khởi sắc trong hôm nay. Bạn có thể nhân cơ hội mà tìm hướng phát triển.

Tuổi Mão có gia đình nên dành thời gian nhiều cho con cái hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn với tinh thần phấn chấn, sẽ càng hoàn thành công việc hiệu quả hơn. Sau giờ làm, bạn còn có thời gian vui vẻ, thoải mái bên gia đình, bạn bè.

Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu hai ngay 6/1/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ có sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Dù tiểu nhân vẫn đang rình rập nhưng không có cơ hội.

Về tài lộc, tuổi Tỵ cẩn thận tiêu xài quá tay trong ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nên cẩn thận ăn nói, đặc biệt là với đồng nghiệp. Họa thị phi có thể khiến bạn bị ảnh hưởng không ít.

Người độc thân đừng quá vội vàng, nhất là với những mối quan hệ mới.

Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp chút hiểu lầm trong công việc. Bạn chỉ cần làm tốt công việc của mình sẽ là lời giải thích thỏa đáng nhất.

Tài lộc tăng vào cuối ngày, tuổi Mùi thoải mái tiêu xài.

Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của tuổi Thân

tu vi thu hai ngay 6/1/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân chuẩn bị có một bước tiến mới trong công việc. Người đi làm có thể được thăng chức, người kinh doanh mở rộng quy mô buôn bán.

Dù vậy, người đang yêu hay có gia đình nên cẩn thận có mâu thuẫn.

Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu gặp được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp.

Tài lộc ổn định, không tăng nhưng vẫn đủ tiêu xài.

Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất với sự kiên định đã có được thành tích xuất sắc trong mắt cấp trên.

Tuổi Tuất có tin vui tiền bạc vào cuối ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu hai ngay 6/1/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Hai ngày 6/1/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi có sự nghiệp thăng tiến, yên tâm hưởng thành quả.

Dù vậy, tình duyên khá ảm đạm với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Tết Canh Tý 2020: Con giáp nào tiền chất đống, con giáp nào túi trống không?

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