Tử vi thứ Hai ngày 5/12/2022 của 12 con giáp: Mùi - Tỵ vận trình thăng hoa viên mãn, tài lộc hanh thông, Tý gặp tiểu nhân ám hại, cuộc sống diễn ra không mấy khả quan về tài chính

Nếu có ý định xuất hành vào ngày thứ 2 này, bạn nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây để gặp Tài Thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn khi thực hiện bất cứ công việc nào, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có.

* Giờ tốt trong ngày: 5h-11h

* Con số may mắn: 8, 11

Thờ gian này, kẻ xấu cũng sẽ luôn rình rập xung quanh, tìm cơ hội để hạ bệ bạn, đặc biệt nếu bạn là người có quyền cao chức trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 5/12/2022 của tuổi Sửu

Mộc khắc Thổ còn khiến tuổi Sửu dễ nảy sinh mâu thuẫn với những thành viên trong nhà. Bạn cần phải tìm cách thuyết phục mọi người xung quanh chứ không phải là khăng khăng làm theo ý mình, thậm chí là giận dỗi, chủ động gây ra chiến tranh lạnh.

Những người còn trẻ tuổi cần phải học cách lắng nghe nhiều hơn, chớ đặt cái tôi của mình lên quá cao. Bạn vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm sống, vì thế việc học hỏi những người đi trước không bao giờ là thừa đâu.

Do có Thực Thần chiếu mệnh, tuổi Sửu vớt vát được phần nào may mắn khi dễ dàng thu được khoản lời lãi lớn ngay trong ngày thứ Hai, nhất là khi bạn là người lao động tự do. Có lẽ tinh thần làm việc trách nhiệm của bạn khiến tiếng lành đồn xa, nhiều người muốn hợp tác với bạn.

* Giờ tốt trong ngày: 13h-19h

* Con số may mắn: 11, 90

Tử vi thứ Hai ngày 5/12/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần trong ngày thứ Hai sẽ tỏa sáng trong mọi sự kiện xã hội. Đây là một ngày tuyệt vời cho các hoạt động với gia đình và bạn bè. Tình yêu cũng sẽ đến như bạn mong chờ. Thật may mắn khi gặp một người mới. Hãy tăng cường thể lực để chuẩn bị đối đầu với thách thức trong tuần mới.

Ngoài ra, trong công việc bạn còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ đến từ đồng nghiệp xung quanh, vì thế, đừng ngại đối diện với khó khăn, thách thức nhé. Hơn nữa, những khó khăn xuất hiện cũng sẽ góp phần giúp bạn rèn luyện bản thân, trở thành người xuất sắc hơn.

* Giờ tốt trong ngày: 8h-15h

* Con số may mắn: 7, 28

Tử vi thứ Hai ngày 5/12/2022 của tuổi Mão

Đúng ngày thứ Hai nhờ Tương Xung ngăn trở, người tuổi Mão thường quá kiêu ngạo với thành tích của mình nên tỏ ra coi thường người khác. Bạn luôn tự cho mình là nhất và bác bỏ mọi sự khuyên nhủ từ người khác.

Tuy nhiên, con giáp này cần phải nhận ra một sự thật là mỗi người lại có một cách nghĩ, một góc độ quan sát vấn đề khác nhau, bạn không phải lúc nào cũng là người đúng đắn nhất. Chính vì vậy, hãy hạ cái tôi của mình đúng lúc để lắng nghe cũng như học hỏi nhiều hơn nhé.

Ngoài ra Thổ khắc Thủy cho thấy bạn đang quá thờ ơ với các thành viên trong gia đình mình. Bạn thích dành thời gian để giải trí hoặc tập trung cho sự nghiệp hơn là ở cạnh bên người thân, điều ấy khiến cho tình cảm giữa mọi người trở nên lạnh nhạt.

* Giờ tốt trong ngày: 14h-19h

* Con số may mắn: 12, 84

Tử vi thứ Hai ngày 5/12/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai gặp nhiều may mắn. Công việc của con giáp tiến triển tương đối thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Việc xây dựng những mối quan hệ xã hội tốt đẹp từ trước đó cũng giúp ít rất nhiều cho con đường thăng tiến. Hãy tập trung vào những việc nên làm ngay trước mắt để đạt được hiệu suất cao nhất.

Tình cảm thăng hoa, những hành động tưởng chừng như đơn giản của bạn lại đúng là thứ người ấy đang kiếm tìm trong quan hệ tình yêu. Các cặp đôi yêu thương nhau thắm thiết, mặn nồng, dường như không có mâu thuẫn nào.

* Giờ tốt trong ngày: 17h-23h

* Con số may mắn: 21, 77

Tử vi thứ Hai ngày 5/12/2022 của tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ trong ngày thứ Hai nhờ có Tam Hội nâng đỡ, những người tuổi này có thể nhanh chóng chinh phục những thử thách mà bản thân đã tự đặt ra từ trước đó. Thậm chí, bạn phát hiện ra được tiềm năng của mình và tìm được những định hướng phù hợp hơn trong tương lai.

May mắn hơn, quý nhân của bạn còn có thể xuất hiện trong ngày thứ hai, và đối phương có thể là người bạn đã quen biết từ lâu. Hãy học hỏi những kinh nghiệm quý báu từ người đó và nếu có thể, đôi bên hãy trở thành đối tượng hợp tác của nhau.

Mộc khắc Thổ cho thấy bạn thường xuyên trút cơn nóng giận của mình lên đầu nửa kia, điều đó khiến cho mối quan hệ đôi bên ngày càng trở nên căng thẳng. Bạn cần thay đổi mình trước khi đối phương hoàn toàn thất vọng về bạn.

* Giờ tốt trong ngày: 7h-9h

* Con số may mắn: 10, 16

May mắn hơn, quý nhân của bạn còn có thể xuất hiện trong ngày thứ hai, và đối phương có thể là người bạn đã quen biết từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 5/12/2022 của tuổi Ngọ

Hỏa sinh Thổ, gia đình chính là bến đỗ bình yên của người tuổi Ngọ. Dù một ngày đi làm mệt mỏi đến mấy, chỉ cần về nhà là bạn có thể cảm thấy thư giãn ngay. Bạn có những người thân vô cùng quan tâm và thấu hiểu.

Người độc thân có thể nhận được sự chú ý của đối tượng khác giới. Bạn có thể thử trò chuyện cởi mở với đối phương để xem hai người có hợp với nhau không, chứ không nên từ chối một cách quá vội vàng. Đó có thể là người rất phù hợp với bạn đấy.

Thiên Tài giúp sức, bản mệnh không cần phải lo đến chuyện tiền bạc. Người làm ăn buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng đổ về tới tấp. Dù phải vất vả 1 chút nhưng bạn sẽ thu được một khoản đáng kể đấy.

* Giờ tốt trong ngày: 8h-19h

* Con số may mắn: 75, 24

Tử vi thứ Hai ngày 5/12/2022 của tuổi Mùi

Bước sang thứ Hai, người tuổi Mùi may mắn vận trình có nhiều khởi sắc. Nếu đang ấp ủ một kế hoạch nào đó thì tốt nhất bạn nên tiến hành vào thời điểm đang vượng cát khí như này bởi xác suất thành công là khá cao. Tài chính ổn định cũng sẽ giúp bạn không cần phải bận tâm quá nhiều, vừa có thể lo cho cuộc sống vừa đủ tiềm lực để thực hiện các dự định công việc của mình. Đây là thời điểm vượng tài, bạn có thể tiến hành việc cầu tài vào thời gian này.

Vận trình tình cảm nhìn chung ổn định, các cặp đôi có mâu thuẫn nhưng cũng nhờ thế mà thêm hiểu về nhau. Với những ai còn độc thân, cứ mạnh dạn mở rộng mối quan hệ, bạn sẽ dễ dàng gặp được một nửa của mình.

* Giờ tốt trong ngày: 5h-9h

* Con số may mắn: 6, 46

Tử vi thứ Hai ngày 5/12/2022 của tuổi Thân

Chính Tài đem đến nguồn tiền bạc dồi dào cho người tuổi Thân. Bản mệnh dù làm trong ngành nghề nào đi nữa cũng nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Đó là động lực lớn lao cho bạn.

Cụ thể, người làm công ăn lương dễ được khen thưởng vì những đóng góp cho tập thể. Người làm ăn kinh doanh có thể nhận được tiền lãi lời từ những khoản đầu tư béo bở trước đó. Thậm chí, bạn còn quen biết thêm được với nhiều đối tác nhiều triển vọng.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia có thể xảy ra tranh cãi trong ngày hôm nay. Vợ chồng có một vài quan điểm không phù hợp với nhau là chuyện bình thường, chính vì vậy hãy kiên nhẫn và cùng đối phương gỡ bỏ mọi rắc rối nhé.

* Giờ tốt trong ngày: 9h-12h

* Con số may mắn: 18, 41

Tử vi thứ Hai ngày 5/12/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai có nguy cơ phải đương đầu với không ít rắc rối trong các mối quan hệ. Chẳng những quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc khiến công việc đình trệ. Cách cư xử chưa khéo léo khiến bạn mất điểm trầm trọng với cấp trên. Con giáp nên hiểu rằng, trong công việc, thắng hay thua cũng chỉ có tính chất tạm thời và điều quan trọng là con giáp này luôn giữ tinh thần bền bỉ, không ngừng cố gắng. Cơ hội thăng tiến đến gần, bản mệnh có tài năng và mọi người đều ghi nhận điều này.

Trong tình cảm, con giáp và nửa kia có thể sẽ rơi vào cảnh tan vỡ nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Con giáp này đừng đem cơn nóng giận trong công việc về trút lên đầu nửa kia.

* Giờ tốt trong ngày: 13h-19h

* Con số may mắn: 87, 49

Tử vi thứ Hai ngày 5/12/2022 của tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy cục diện Bán Hợp trợ mệnh, người tuổi Tuất gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc. Con giáp có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân và dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Tình hình tài chính của bản mệnh ở trạng thái ổn định, không gặp điều bất lợi nào. Có cát thần Chính Tài ở bên, bạn sẽ chẳng còn phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Trong tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng khá hợp ý với bạn. Duyên lành sắp đến, hãy cởi bỏ những vết thương trong quá khứ, mở cửa trái tim để đón nhận yêu thương mà bạn xứng đáng có được đi thôi.

* Giờ tốt trong ngày: 19h-20h

* Con số may mắn: 9, 19

Con giáp có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân và dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 5/12/2022 của tuổi Hợi

Đây là một trong những ngày mà bạn có thể nhìn đâu cũng thấy u ám, tiêu cực. Hòa hợp với những người khác đôi khi đòi hỏi một sự điều chỉnh khó khăn. Có khả năng xảy ra sự cố trong giao tiếp mà không phải lỗi của bạn. Hãy kiên nhẫn khi đối mặt với sự thất vọng.

Hãy luôn bình tĩnh khi đối diện với những bất đồng, bởi càng nóng nảy thì mọi chuyện càng trở nên khó giải quyết hơn mà thôi. Đôi bên hãy cùng ngồi lại để thảo luận với nhau, chắc chắn cuối cùng sẽ đi đến cách xử lý vấn đề tối ưu nhất.

Thổ khắc Thủy, người tuổi Hợi còn độc thân chớ nên có cái nhìn quá tiêu cực về chuyện tình cảm. Bạn cần phải thử cho đối phương cơ hội thì mới biết người ấy có thật lòng hoặc có phù hợp với mình hay không. Đừng vội đưa ra quyết định từ chối nhé.

* Giờ tốt trong ngày: 6h-13h

* Con số may mắn: 31, 14

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!