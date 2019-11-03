Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ công việc giảm sút, tuổi Ngọ thu nhập ổn định

Tâm linh - Tử vi 03/11/2019 12:00

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Tỵ công việc giảm sút. Tuổi Ngọ có thu nhập ổn định, thu về nguồn tiền lớn.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của 12 con giáp có nhiều biến chuyển vượt bậc giúp bản mệnh vượt qua khó khăn nhanh chóng và thu về nhiều nguồn thu nhập khủng nhất từ trước đến nay.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Tý

Tý nhận được nhiều lời mời vay mượn tiền. Bạn nên cẩn trọng trong việc này kẻo bị người ta hãm hại, tiền mất tật mang, tiền bạc một đi không trở lại. Thậm chí bạn còn gánh nợ thay họ, đánh mất chữ tín khiến người khác chê cười, mỉa mai.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Sửu

tu vi thu hai ngay 4/11/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Sửu có nhiều điều không may - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu có một ngày không tốt lành. Bạn bị tiểu nhân nói xấu, thọc gậy bánh xe nên vận trình vô cùng tệ hại. Tinh thần của bạn không tốt nên làm chuyện gì cũng vướng phải khó khăn, xui xẻo khiến cấp trên quở trách, giảm lương thưởng trong thời gian sắp tới.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Dần

Nhờ vào sự chăm chỉ, thông minh, Dần vươn lên trở thành đại gia, lắm tiền nhiều của trong ngày thứ Hai đầu tuần. Bạn có đủ năng lực để đánh bay những kẻ tiểu nhân hãm hại, cản đường mình. Dần không còn sợ ai lời ra tiếng vào. Bạn chỉ đi một đường thẳng đạt đến thành công của mình trong tương lai.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Mão

tu vi thu hai ngay 4/11/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Mão có khá nhiều biến đổi tích cực trong ngày đầu tuần. Bạn có thể sẽ được chuyển công việc hoặc bộ phận khác. Nhờ vậy mà nguồn thu nhập của bạn tăng cao, khả năng cũng được bộc lộ hết công sức khiến cấp trên trầm trồ, thán phục. Nên nhớ hãy giữ vững phong độ này, chắc chắn bạn sẽ giàu có và có chức có quyền.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Thìn

Thìn xảy ra tranh chấp, cạnh tranh với đồng nghiệp. Bạn khá bốc đồng, bộc trực nên thường gây ra nhiều hiểu lầm, đánh mất mối quan hệ tốt đẹp. Những người xung quanh nghĩ bạn kiêu ngạo nên không mấy yêu mến. Điều này khiến bạn không có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Nếu cứ giữ tính cách này, bạn sẽ không nhận lại được những thành quả tốt như bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu hai ngay 4/11/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Tỵ tâm trạng không yên - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có nhiều quyết định quan trọng trong ngày thứ Hai. Vì vậy mà tâm trạng của bạn lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng công việc. Những cơ hội đến với bạn đều không hoàn thành. Thế nên vận trình của Tỵ sa sút, giảm mạnh, công việc trì trệ, bị cấp trên quở trách.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ có nguồn thu nhập ổn định, không còn lo cơm áo. Bạn tha hồ mua sắm, du lịch và nghỉ ngơi tận hưởng phút giây thư giãn bên gia đình và bạn bè. Hãy nắm bắt cơ hội này để nghỉ ngơi thật tốt trước khi bước vào thử thách đầy cam go trước mắt.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Mùi

tu vi thu hai ngay 4/11/2019 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Mùi tình duyên không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có đường tình duyên không như ý. Người độc thân vẫn cô đơn lẻ bóng. Người có gia đình, người yêu thường xuyên cãi vã vì những vấn đề nhỏ nhặt. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên không có cùng quan điểm. Thậm chí còn có kẻ thứ ba xuất hiện khiến mối quan hệ dần rạn nứt.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, làm gì cũng thành công như mong muốn. Bạn được cấp trên trọng dụng, yêu thương nên sẽ có vị trí cao mà bản thân mơ ước. Không những vậy bạn còn được đồng nghiệp yêu mến, giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Dậu

tu vi thu hai ngay 4/11/2019 cua 12 con giap 5
Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Dậu có công danh sáng chói - Ảnh minh họa: Internet

Con đường quan lộ của bạn vô cùng sáng chói. Không những vậy chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc đáng mong đợi. Cuộc tình của bạn sẽ vô cùng bền lâu, có thể sẽ tính đến chuyện trăm năm trong thời gian sắp tới. Bạn và người ấy sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn, bên nhau trọn đời.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, Tuất gặp họa thị phi, chuyện tình cảm không như ý trong thời gian sắp tới. Bạn là kiểu người thẳng thắn, khô khan nên dễ làm phật lòng người khác. Trong mối quan hệ, bạn không biết cách dung hòa, vun đắp, vì vậy mà cả hai xảy ra nhiều tranh chấp, cãi vã.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Hợi

Hợi gặp khá nhiều may mắn trong ngày thứ Hai đầu tuần. Nguồn thu nhập cứ đổ về liên tục giúp bạn thanh toán được nhiều khoản nợ nần trước đây. Công việc của bạn suôn sẻ, không gặp bất cứ khó khăn hay trở ngại gì. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn có thêm nhiều màu sắc, tâm trạng tốt hơn thời gian trước đây.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp trúng thưởng cực khủng, đi du lịch hưởng thụ trong 2 ngày cuối tuần này

Top con giáp trúng thưởng cực khủng, đi du lịch hưởng thụ trong 2 ngày cuối tuần này

Dưới đây là những con giáp may mắn, trúng thưởng cực khủng, tha hồ mua sắm, đi du lịch đó đây sau những chuỗi ngày làm việc mệt mỏi trong 2 ngày cuối tuần này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi mới nhất con giáp thông minh

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 3 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 3 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo