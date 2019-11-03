Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ công việc giảm sút, tuổi Ngọ thu nhập ổn định

Tý nhận được nhiều lời mời vay mượn tiền. Bạn nên cẩn trọng trong việc này kẻo bị người ta hãm hại, tiền mất tật mang, tiền bạc một đi không trở lại. Thậm chí bạn còn gánh nợ thay họ, đánh mất chữ tín khiến người khác chê cười, mỉa mai.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của 12 con giáp có nhiều biến chuyển vượt bậc giúp bản mệnh vượt qua khó khăn nhanh chóng và thu về nhiều nguồn thu nhập khủng nhất từ trước đến nay.

Nhờ vào sự chăm chỉ, thông minh, Dần vươn lên trở thành đại gia, lắm tiền nhiều của trong ngày thứ Hai đầu tuần. Bạn có đủ năng lực để đánh bay những kẻ tiểu nhân hãm hại, cản đường mình. Dần không còn sợ ai lời ra tiếng vào. Bạn chỉ đi một đường thẳng đạt đến thành công của mình trong tương lai.

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu có một ngày không tốt lành. Bạn bị tiểu nhân nói xấu, thọc gậy bánh xe nên vận trình vô cùng tệ hại. Tinh thần của bạn không tốt nên làm chuyện gì cũng vướng phải khó khăn, xui xẻo khiến cấp trên quở trách, giảm lương thưởng trong thời gian sắp tới.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Mão có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Mão có khá nhiều biến đổi tích cực trong ngày đầu tuần. Bạn có thể sẽ được chuyển công việc hoặc bộ phận khác. Nhờ vậy mà nguồn thu nhập của bạn tăng cao, khả năng cũng được bộc lộ hết công sức khiến cấp trên trầm trồ, thán phục. Nên nhớ hãy giữ vững phong độ này, chắc chắn bạn sẽ giàu có và có chức có quyền.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Thìn

Thìn xảy ra tranh chấp, cạnh tranh với đồng nghiệp. Bạn khá bốc đồng, bộc trực nên thường gây ra nhiều hiểu lầm, đánh mất mối quan hệ tốt đẹp. Những người xung quanh nghĩ bạn kiêu ngạo nên không mấy yêu mến. Điều này khiến bạn không có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Nếu cứ giữ tính cách này, bạn sẽ không nhận lại được những thành quả tốt như bản thân mong muốn.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Tỵ tâm trạng không yên - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ có nhiều quyết định quan trọng trong ngày thứ Hai. Vì vậy mà tâm trạng của bạn lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng công việc. Những cơ hội đến với bạn đều không hoàn thành. Thế nên vận trình của Tỵ sa sút, giảm mạnh, công việc trì trệ, bị cấp trên quở trách.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ có nguồn thu nhập ổn định, không còn lo cơm áo. Bạn tha hồ mua sắm, du lịch và nghỉ ngơi tận hưởng phút giây thư giãn bên gia đình và bạn bè. Hãy nắm bắt cơ hội này để nghỉ ngơi thật tốt trước khi bước vào thử thách đầy cam go trước mắt.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Mùi tình duyên không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có đường tình duyên không như ý. Người độc thân vẫn cô đơn lẻ bóng. Người có gia đình, người yêu thường xuyên cãi vã vì những vấn đề nhỏ nhặt. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên không có cùng quan điểm. Thậm chí còn có kẻ thứ ba xuất hiện khiến mối quan hệ dần rạn nứt.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, làm gì cũng thành công như mong muốn. Bạn được cấp trên trọng dụng, yêu thương nên sẽ có vị trí cao mà bản thân mơ ước. Không những vậy bạn còn được đồng nghiệp yêu mến, giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Dậu có công danh sáng chói - Ảnh minh họa: Internet

Con đường quan lộ của bạn vô cùng sáng chói. Không những vậy chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc đáng mong đợi. Cuộc tình của bạn sẽ vô cùng bền lâu, có thể sẽ tính đến chuyện trăm năm trong thời gian sắp tới. Bạn và người ấy sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn, bên nhau trọn đời.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, Tuất gặp họa thị phi, chuyện tình cảm không như ý trong thời gian sắp tới. Bạn là kiểu người thẳng thắn, khô khan nên dễ làm phật lòng người khác. Trong mối quan hệ, bạn không biết cách dung hòa, vun đắp, vì vậy mà cả hai xảy ra nhiều tranh chấp, cãi vã.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Hợi

Hợi gặp khá nhiều may mắn trong ngày thứ Hai đầu tuần. Nguồn thu nhập cứ đổ về liên tục giúp bạn thanh toán được nhiều khoản nợ nần trước đây. Công việc của bạn suôn sẻ, không gặp bất cứ khó khăn hay trở ngại gì. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn có thêm nhiều màu sắc, tâm trạng tốt hơn thời gian trước đây.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm