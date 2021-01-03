Tử vi thứ Hai ngày 4/1/2021 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tài khoản tăng số ầm ầm, tuổi Ngọ tài lộc thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 03/01/2021 06:00

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 4/1/2021 của 12 con giáp, tuổi Tỵ tài khoản ngân hàng nhảy số ầm ầm. Tuổi Ngọ tài lộc thăng hoa, kiếm tiền siêu đỉnh.

Tử vi thứ Hai ngày 4/1/2021 của 12 con giáp lúc hung lúc cát giúp bản mệnh biết trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng, giải quyết.

Tử vi thứ Hai ngày 4/1/2021 của tuổi Tý

tu vi thu hai ngay 4/1/2021 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Hai ngày 4/1/2021 của tuổi Tý không nên cho vay mượn - Ảnh minh họa: Internet

Tý tuyệt đối không được cho bất cứ ai vay mượn trong thời điểm này. Bạn nên cẩn thận kẻo bị kẻ xấu lừa gạt, mất tiền mất luôn mối quan hệ. Thậm chí còn gánh nợ ngập đầu, không có cách nào giải quyết được mớ hỗn độn này. Thế nên làm gì cũng nên cẩn thận tính toán kỹ càng.

Tử vi thứ Hai ngày 4/1/2021 của tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu có một ngày làm việc khá tốt đẹp vì được cấp trên khen ngợi hết lời. Bạn nên tập trung công việc, chăm chỉ kiếm tiền để thay vận đổi đời. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn vô cùng tốt, làm gì cũng thành công ngoài mong đợi. Không bị bất cứ ai khiển trách hay hãm hại.

Tử vi thứ Hai ngày 4/1/2021 của tuổi Dần

Nhờ sự chăm chỉ, cần cù, bạn được quý nhân nâng đỡ vượt qua mọi khó khăn trong công việc. Dù có khó khăn, nhiều thử thách đến mấy cũng vượt qua nhẹ nhàng mà không làm khó được bản thân. Thế nên hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng làm mất lòng ai trong thời điểm này.

Tử vi thứ Hai ngày 4/1/2021 của tuổi Mão

tu vi thu hai ngay 4/1/2021 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Hai ngày 4/1/2021 của tuổi Mão có nhiều biến động - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Mão có nhiều biến động tiêu cực lẫn tích cực trong ngày đầu tuần. Bạn nên giữ vững phong độ làm việc để chuẩn bị đối mặt với nhiều khó khăn đang chờ mình phía trước. Làm gì cũng nên tính toán trước sau để không rước họa vào thân, tiền bạc không cánh mà bay.

Tử vi thứ Hai ngày 4/1/2021 của tuổi Thìn

Thìn xảy ra nhiều tranh chấp, bất đồng quan điểm với đồng nghiệp, cấp trên nên tinh thần sa sút. Sức khỏe của bạn trong ngày cũng không tốt vì ăn uống không điều độ, thức khuya giải quyết công việc. Điều này khiến vận trình công việc của bạn gặp nhiều trở ngại, công việc cũng không diễn ra như ý muốn.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp may mắn vận trình thăng hoa. Vận tiền tài của bạn trong thời điểm này cứ tăng lên đều đều cứ hết rồi lại đầy. Cuộc sống của bạn gặp nhiều tin vui, tiền bạc, công danh đều như ý muốn. Nhất là chuyện tình cảm không cầu mà được duyên lành như ý.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Ngọ

tu vi thu hai ngay 4/1/2021 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Hai ngày 4/1/2021 của tuổi Ngọ thu nhập ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ có nguồn thu nhập ổn định, tài lộc thăng hoa không lo lắng về cơm áo gạo tiền. Không những vậy bạn còn có nhiều thời gian dành cho bạn bè, gia đình. Nhờ vậy mà những mâu thuẫn được giải quyết êm đẹp, không còn nhiều hiềm khích như thời gian trước đây.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi có vận tình duyên, tiền tài như ý. Bạn muốn gì được nấy trong thời điểm này, cuộc sống vô cùng thăng hoa và rực rỡ. Trong công việc, bạn được quý nhân nâng đỡ. Trong chuyện tình cảm, bạn tìm được duyên lành như ý, tha hồ tận hưởng cuộc sống thú vị.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Thân

Thân khá nhanh nhẹn và thông minh nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Trong công việc, bạn không còn vướng phải bất cứ chuyện buồn nào, rắc rối cũng được giải quyết êm đẹp. Nói chung bạn ước gì được nấy, tiền bạc của cải đề huề không lo túng thiếu.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Dậu

Con đường quan lộ của bạn gặp nhiều trục trặc vì bản thân không có năng lực mà trèo cao nên té đau. Bạn nhiệt tình giúp đỡ người khác nhưng toàn rước khổ đau, bất hạnh về cho mình. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này khá chật vật, mệt mỏi đủ đường.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Tuất

tu vi thu hai ngay 4/1/2021 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Hai ngày 4/1/2021 của tuổi Tuất nên chú ý sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của bạn trong thời điểm này không tốt, thường xuyên mắc phải chứng đau đầu, đau bao tử. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng mệt mỏi, làm bao nhiêu cũng không được công nhận. Thế nên hãy quan tâm đến sức khỏe của mình, làm việc nhưng phải nghỉ ngơi điều độ, đúng giờ đúng giấc.

Tử vi thứ Hai ngày 4/11/2019 của tuổi Hợi

Hợi khá may mắn trong ngày đầu tuần, tiền bạc đều phất lên như diều gặp gió. Bạn có thể thanh toán hết những khoản nợ nần, không còn vướng phải bất cứ chuyện thị phi nào trong thời điểm này. Thế nên hãy tận dụng cơ hội để thăng tiến, làm giàu đổi đời trong công việc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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