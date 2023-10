Tử vi thứ Hai ngày 31/5/2021 của 12 con giáp: Tý sự nghiệp thăng hoa, Mão tài vận đột phá, Ngọ - Thìn tiểu nhân đeo bám, cẩn thận chi tiêu

Tử vi 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý trong thứ Hai này gặp nhiều may mắn. Với một số người làm ăn kinh doanh, con giáp có thể ký kết được hợp đồng lớn và đối tác gặp được sẽ trở thành khách hàng thân thiết, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội gặp gỡ với một người có quyền lực và địa vị cao trong xã hội, đây chính là quý nhân giúp bạn thăng tiến trong tương lai.

Đường tình duyên của sửu có phần ảm đạm. Đôi lứa dễ vướng hiểu lầm, Người độc thân vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực.

Tử vi thứ Hai ngày 31/5/2021 của tuổi Dần

Vào thứ Hai ngày 31/5/2021, người tuổi Dần muôn vàng xui xẻo, tai ương bủa vây. Những thất bại trong công việc liên tiếp kéo đến khiến con giáp mất niềm tin vào bản thân. Dần lâm vào bế tắc nên rất dễ cáu gắt, trở nên xa cách với mọi người. Con giáp nên ngồi sắp xếp lại những gì mình đã làm trong thời gian vừa rồi để rút ra bài học và lên kế hoạch cho dự tính tiếp theo, như vậy vừa giúp ích cho bản thân, lại tránh được nhiều phiền hà.

Sức khỏe của Dần cũng là điều đáng lo ngại trong thời gian này. Hãy chú ý nghỉ ngơi. Làm việc hợp lý để tinh thần thoải mái, tìm ra hướng đi cho riêng mình.

Tử vi thứ Hai ngày 31/5/2021 của tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão vào thứ Hai này tiền tài ồ ạt đổ về như thác lũ. Con giáp yêu thích công việc hiện tại và luôn phấn đấu hết mình cho nó. Trời không phụ lòng người, bản mệnh công danh phát đạt, làm một lời mười. Nếu đang có ý định đầu tư sang một lĩnh vực khác, con giáp có thể tiến hành ngay thứ Hai. Thời vận đang lên, con giáp sẽ có khởi đầu thuận lợi.

Đường tình cảm Mão có biến động nhẹ. Những hiểu lầm vụn vặt khiển bạn và người ấy bất hòa liên tục. Tuy nhiên, đây chỉ là thử thách, thời gian qua đi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Tử vi thứ Hai ngày 31/5/2021 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có khả năng đối mặt với nhiều trắc trở, trục trặc trong vấn đề tài lộc vào thứ Hai. Khi làm ăn, con giáp nên thận trọng, đừng vì giao tình trước đó mà lơ là chuyện tiền bạc. Bạn đang trở thành đối tượng bị tiểu nhân nhòm ngó, tìm cách ám hại. Với những đối tác, khách hàng mà bạn đang làm việc cùng, nếu không giải quyết được, hãy nhờ luật pháp can thiệp.

Người tuổi Thìn thời gian này nên tỉnh táo nhìn nhận đâu là bạn đâu là thù kẻo tin lầm người rồi mất trắng. Hãy nhớ những người giữ được cái đầu "lạnh" trong trường hợp khẩn cấp mới là người thông minh, đáng để nể phục.

Tử vi thứ Hai ngày 31/5/2021 của tuổi Tỵ

Vào thứ Hai này, người tuổi Tỵ được quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối đến thành công. Với những ai đang khởi nghiệp, tìm đường khẳng định bản thân, con giáp nhận được nhiều cơ hội mới, thăng tiến không ngừng, tạo được nhiều thành tích nhất định. Còn nếu bạn là người làm công ăn lương, Tỵ thu nhập ổn định, an yên, sung túc sống qua ngày.

Con giáp nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Có thể sẽ có xích mích giữa các thành viên trong dòng họ. Con giáp nên nhanh chóng giải quyết để tránh những hiểu lầm sâu hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 31/5/2021 của tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho thấy, người tuổi Ngọ vào thứ Hai cẩn thận lời ăn tiếng nói. Con giáp có thể vướng vào thị phi nơi công sở. Những hiểu lầm đã có từ trước, đến thời điểm này thì mọi thứ đều bùng nổ. Ngọ nên chú ý giữ mình , tránh đối đầu trực tiếp với đồng nghiệp. Những trận cãi vã chỉ mang lại lợi lộc cho kẻ tiểu nhân. Con giáp cần hết sức tỉnh táo trong thời gian này.

Người tuổi Ngọ có sức khỏe dồi dào, cơ thể tráng kiện.Tuy nhiên, do bận rộn, con giáp vô tình buông lơi bản thân, dẫn đến nhiều tinh thần sa sút. Con giáp nên cân bằng giữa làm việc và thư giãn để còn tận hưởng nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Tử vi thứ Hai ngày 31/5/2021 của tuổi Mùi

Dự đoán, người tuổi Mùi có một ngày đầu tuần không được thuận lợi. Con giáp nên cẩn trọng trong chuyện tiền bạc, hạn chế cho ai vay nợ, mượn tiền vì khả năng cao là không đòi lại được mà còn mất luôn thâm tình trước đó. Trong công việc, con giáp này không được chủ quan, lơ là bởi nhiều chuyện tưởng chừng đã đâu vào đấy, chỉ còn chờ tới lúc thu tiền về tay thì bỗng thay đổi, mất trắng cả chì lẫn chài.

Gia đạo của Mùi vào thứ Hai cũng có biến cố. Bạn nghi ngờ có kẻ thứ ba chen vào giữa gia đình bạn. Tuy nhiên, đây chỉ là nghi ngờ từ một phía. Lời khuyên cho Mùi là hãy trao đổi thắng thắng với nửa kia trước khi mối quan hệ đi vào bế tắc.

Tử vi thứ Hai ngày 31/5/2021 của tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy thứ Hai không phải là ngày may mắn với Thân, dù có Thái Dương soi chiếu nhưng cục diện vẫn là hung cát đan xen, hung nhiều hơn cát. Thân sẽ đối mặt với hung vận rõ nét, khiến chuyện tình cảm, công việc gặp sóng gió.

Mặt tài vận của con giáp này cũng cho thấy sự giảm sút. Người tuổi Thân chuẩn bị mất một số tiền không nhỏ cho công việc gia đình. Đặc biệt là những ai đã kết hôn, gánh nặng kinh tế sẽ càng rõ rệt.

Tử vi thứ Hai ngày 31/5/2021 của tuổi Dậu

Tử vi cho thấy công việc của Dậu có thể bị đình trệ. Con giáp này bị tiểu nhân phá rối rất nhiều. Lộ trình thăng quan tiến chức vì thế mà gián đoạn, trở nên mù mịt. Ngoài ra, thời điểm này Dậu còn gặp khó khăn về tài chính. Các khoản thu nhập ít dần khiến bản mệnh nhiều lần phải dùng tới khoản tiền tiết kiệm.

Không những thế, trong ngày Dậu cần cẩn trọng vì có hung tinh. Con giáp này dễ bị mất tiền oan hoặc bị lừa tiền, vướng phải tranh chấp về tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 31/5/2021 của tuổi Tuất

Vào thứ Hai ngày 31/5/2021, tuổi Tuất bị vận xui đeo bám, vì thế vận trình khó tránh khỏi không được như ý muốn. Bản mệnh là người có năng lực song trong vào thứ Hai khó lòng có được cơ hội để thể hiện cho cấp trên thấy được.Ngoài ra, hung tinh gây xung sát, chủ yếu khiến bản mệnh tán tài hao lộc. Không chỉ mất tiền, con giáp này còn có thể gặp phải mâu thuẫn với những người thân trong gia đình.

Tử vi thứ Hai ngày 31/5/2021 của tuổi Hợi

Thứ Hai ngày 31/5/201, người tuổi Hợi đón ngày mới may mắn trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc, tài chính do có Thiên Tài trợ lực. Người làm công ăn lương ngoài thu nhập chính có thể “kiếm thêm” từ nhiều nguồn khác. Đó có thể là khoản thu do bạn đầu tư bên ngoài, làm thêm việc khác hoặc được thừa hưởng từ người khác mà có.

Đường tình duyên của bản mệnh không được như ý. Mâu thuẫn từ việc bất đồng quan điểm, chẳng người nào chịu nhún nhường càng khiến tình hình thêm căng thẳng.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.