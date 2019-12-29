Tử vi thứ Hai ngày 30/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý kiếm tiền tỷ, tuổi Hợi ngồi không hưởng lộc

Tý có cơ hội kiếm được tiền tỷ, tha hồ hưởng thụ trong ngày đầu tuần. Những việc bạn làm đều đã được công nhận, cấp trên vô cùng yêu mến và trọng dụng bạn. Vì thế hãy yên tâm làm việc, mọi công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tử vi thứ Hai ngày 30/12/2019 của 12 con giáp dự đoán được một ngày diễn ra với bản mệnh như thế nào, thuận lợi hay khó khăn giúp bạn lường trước được mọi điều xảy ra với mình.

Bạn có tinh thần vô cùng tốt nên làm việc gì cũng thành công vang dội. Dần hăng hái giúp đỡ người khác nên được yêu mến. Vì vậy mà ngày đầu tuần của bạn thuận lợi, vui vẻ ngoài mong đợi, được nhiều người yêu thương, giúp đỡ nên khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Cục diện của những người tuổi Sửu thay đổi khôn lường. Nửa ngày đầu vô cùng hanh thông, nhưng nửa ngày sau lại vướng phải nhiều phiền phức. Vì mâu thuẫn với đồng nghiệp nên những việc bạn làm đều gặp phải rắc rối, vận trình sa sút không ngờ đến.

Tử vi thứ Hai ngày 30/12/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 30/12/2019 của tuổi Mão có nguồn tiền đổ về - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão có nguồn tài nguyên đổ về vô cùng lớn. Bạn không còn vướng phải nhiều rắc rối như trước. Công sức của bạn được đền đáp xứng đáng, cấp trên trọng dụng, yêu mến hết lòng. Đặc biệt còn ưu ái cho bạn giữ nhiều dự án lớn.

Tử vi thứ Hai ngày 30/12/2019 của tuổi Thìn

Thìn có nhiều cơ hội phát tài trong thời gian sắp tới. Ngày đầu tuần có nhiều điềm báo tốt giúp bạn có tinh thần vô cùng phấn chấn. Người kinh doanh buôn bán nhận được nhiều lộc trời ban. Người làm công ăn lương tha hồ được tăng lương tăng thưởng.

Tử vi thứ Hai ngày 30/12/2019 của tuổi Tỵ

Tỵ có nhiều cơ hội tốt trước mắt nên bạn có một ngày vô cùng thuận lợi. Bạn có thái độ cư xử nhã nhặn, lễ phép nên được mọi người yêu mến. Ngày đầu tuần, bạn có cơ hội học hỏi kinh nghiệm nên công việc sau này sẽ có nhiều bước tiến vượt bậc hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 30/12/2019 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Hai ngày 30/12/2019 của tuổi Ngọ dễ nóng giận - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ dễ nổi nóng vô cớ, vì vậy mà đánh mất không ít cơ hội tốt đến với mình. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà chuyện tình cảm của bạn cũng gặp không ít rắc rối. Nói chung nững việc bạn làm đều không như ý trong ngày thứ Hai đầu tuần.

Tử vi thứ Hai ngày 30/12/2019 của tuổi Mùi

Mùi có số đào hoa trong ngày đầu tuần. Nữ tuổi Mùi nhận được nhiều lời tỏ tình. Nam tuổi Mùi đi đâu cũng trở thành trung tâm, được nhiều người ngỏ lời yêu. Tuy nhiên bạn nên dành thời gian cho công việc, đừng lo yêu đương mà đánh mất những cơ hội tốt đến với mình.

Tử vi thứ Hai ngày 30/12/2019 của tuổi Thân

Thân dễ gây hiểu lầm với những người xung quanh. Vì tính cách quá mạnh mẽ lại thẳng thắn khiến bạn không gây được nhiều ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Lời khuyên cho Thân là nên biết tiết chế cảm xúc, hành động để không ảnh hưởng đến công việc lẫn chuyện tình cảm.

Tử vi thứ Hai ngày 30/12/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 30/12/2019 của tuổi Dậu không sợ ai cản đường - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có những bước phát triển vượt bậc. Bạn không còn sợ bất cứ ai cản đường thăng tiến vì vậy có thể vùng vẫy trên đống tiền, tha hồ mua sắm, tận hưởng những ngày vui vẻ. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý muốn. Người độc thân không tìm được ý trung nhân.

Tử vi thứ Hai ngày 30/12/2019 của tuổi Tuất

Tuất là con giáp thông minh, có thể tiếp thu những lời khuyên, bài học kinh nghiệm từ người khác. Vì vậy mà bạn nhận được nhiều cơ hội tốt đẹp trong công việc, được đồng nghiệp yêu mến. Suy cho cùng thứ Hai đầu tuần đối với bạn vô cùng thuận lợi, không còn lo chuyện tiền bạc hay công việc.

Tử vi thứ Hai ngày 30/12/2019 của tuổi Hợi

Mọi chuyện của Hợi diễn ra như ý muốn. Những mối quan hệ xã hội của bạn cũng vô cùng tốt, không còn gay gắt như trước. Vì vậy tinh thần của bạn cũng vô cùng hưng phấn, đánh đâu thắng đó, tiền bạc tiêu xài không hết. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm