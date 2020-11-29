Tử vi thứ Hai ngày 30/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần nằm không hưởng lộc, tuổi Tỵ chuyện buồn bủa vây

Theo tử vi 12 con giáp, Tý vụt sáng như sao, công danh chạm đỉnh khiến ai cũng nể phục. Những ý tưởng của bạn được mọi người xem trọng, khen ngợi hết lời. Đồng nghiệp có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn và những hiềm khích trước đây đã không còn. Những vất vả đã qua, bạn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận điều tốt đẹp đến với mình.

Tử vi thứ Hai ngày 30/11/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách giải quyết êm đẹp.

Dần được sao may mắn chiếu mệnh nên công việc của bạn thuận buồm xuôi gió. Dù kiếm được khá nhiều tiền nhưng bạn không bao giờ kiêu ngạo hay tiêu tiền phung phí. Bạn luôn sống khiêm tốn và tiết kiệm nên được nhiều người thương. Nói chung vận trình của bạn sẽ vô cùng hanh thông, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui đến với mình.

Sửu gặp nhiều chuyện buồn ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như công việc của mình. Vì tính cách khá nóng nảy nên bạn gây ra nhiều chuyện sai khiến ai cũng không dám đến gần bạn. Điều này khiến vận trình của bạn vô cùng lao đao, mệt mỏi, không có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tử vi thứ Hai ngày 30/11/2020 của tuổi Mão

Thứ Hai đầu tuần của Mão gặp tin buồn bất ngờ ập đến khiến bạn không trở tay kịp. Công việc của bạn chậm trễ, không hoàn thành đúng tiến độ nên bị cấp trên khiển trách, gây ra nhiều chuyện đáng tiếc. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn khá như ý. Người độc thân tìm được ý trung nhân tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 30/11/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Hai ngày 30/11/2020 của tuổi Thìn tài lộc sáng chói - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, con đường tài lộc của bạn khá sáng chói, có nhiều cơ hội kiếm tiền tỷ. Hễ bước ra đường là Thìn nhận được tin vui, lộc lá từ trên trời đổ xuống khiến bạn không kịp trở tay. Điều này giúp tinh thần và sức khỏe của bạn tốt hơn, không còn xảy ra bất cứ khó khăn, trở ngại nào như trước đây.

Tử vi thứ Hai ngày 30/11/2020 của tuổi Tỵ

Vận trình của Tỵ có nhiều chuyện buồn không thể lường trước được. Thậm chí còn bị tiểu nhân cản đường thăng tiến, hãm hại khiến vận trình của bạn khá bấp bênh. Thế nên thời điểm này đừng tin tưởng ai quá nhiều, cũng đừng lơ là trong công việc mà rước họa về cho mình.

Tử vi thứ Hai ngày 30/11/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn, đừng quá tham công tiếc việc mà hại thân. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Đừng quá nhiệt tình giúp đỡ người khác mà khiến bản thân vướng vào nhiều chuyện buồn không thể lường trước được.

Tử vi thứ Hai ngày 30/11/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 30/11/2020 của tuổi Mùi giao tiếp khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi khá khéo léo trong giao tiếp nên được nhiều người yêu mến. Vận trình của bạn khá thuận lợi, làm một hưởng mười, tha hồ tận hưởng lộc trời ban. Mùi không còn vướng phải bất cứ vướng mắc nào, không sợ tiểu nhân hãm hại hay cản đường như trước đây.

Tử vi thứ Hai ngày 30/11/2020 của tuổi Thân

Thân nên thận trọng lời ăn tiếng nói trong thời điểm này. Bạn làm gì cũng nên quan tâm đến cảm xúc của người khác, đừng thẳng thắn quá mức khiến người xung quanh phải khó chịu. Trong công việc, bạn cũng nên nhiệt tình hơn để không bị mọi người xa lánh.

Tử vi thứ Hai ngày 30/11/2020 của tuổi Dậu

Dậu có vận trình không được như ý, gặp nhiều chuyện buồn trong ngày. Những việc bạn được giao đều không hoàn thành đúng tiến độ, làm bao nhiêu cũng không đủ tiêu. Thậm chí còn vay mượn khắp nơi khiến nhiều người không dám đến gần.

Tử vi thứ Hai ngày 30/11/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 30/11/2020 của tuổi Tuất may mắn bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Tuất được mệnh danh là con thần may mắn trong thời điểm này. Hễ bước ra đường là đón được lộc trời ban, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Nói chung vận trình của bạn không xảy ra bất cứ khó khăn nào, hãy thoải mái tận hưởng trong thời điểm vàng này.

Tử vi thứ Hai ngày 30/11/2020 của tuổi Hợi

Hợi gặt hái khá nhiều thành công trong công việc. Bạn được cấp trên ưu ái, đồng nghiệp yêu mến nên chuyện khó khăn gì cũng vượt qua được. Không những vậy chuyện tình cảm của bạn cũng như ý muốn, người độc thân có nhiều cơ hội thoát ế.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm