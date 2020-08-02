Tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần được cát tinh che chở, tuổi Sửu áp lực

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý thuận lợi trong sự nghiệp. Bạn giữ vững tinh thần trách nhiệm cao, càng khiến cấp trên tin tưởng.

Xem tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Công việc của tuổi Sửu có vẻ áp lực, nhưng bạn nên giữ vững tin thần tích cực.

Dù vậy, chuyện tình cảm có phần sa sút, cả hai dễ tranh cãi mâu thuẫn.

Tuổi Sửu đặc biệt giữ gìn sức khỏe, ăn uống lành mạnh.

Tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần được cát tinh soi chiếu, công việc suôn sẻ không hề gặp trở ngại.

Tài lộc dồi dào trong hôm nay, tăng thu nhập nhờ công việc phụ.

Tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của tuổi Mão

Tình cảm của tuổi Mão trong hôm nay hài hòa, vui vẻ. Đặc biệt, người độc thân gặp được nhân duyên tốt đẹp.

Tuy nhiên, công việc có dấu hiệu đi xuống, bạn nên tập trung hơn vào những nhiệm vụ quan trọng.

Tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có điềm báo tiểu nhân quấy phá chuyện công việc, làm ăn. Bạn nên có kế hoạch để đối phó với người này.

Tuổi Thìn thận trọng chuyện tiền bạc trong hôm nay.

Tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ phải đối mặt với chuyện thị phi trong hôm nay. Công việc sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tài lộc tăng tiến nhờ vào sự nhanh nhạy của con giáp này.

Tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có vận trình tài lộc không được ổn định trong hôm nay. Đừng dễ dàng tin người khác mà thiệt cho mình.

Trong tình cảm, tuổi Ngọ nên giữ lý trí, đừng dễ sa đà mà đánh mất bản thân.

Tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của tuổi Mùi

Vận trình công việc của tuổi Mùi có nhiều bước tiến mới trong hôm nay.

Chuyện tình cảm có vết rạn, nên dành thời gian để thấu hiểu nhau hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có nhiều khó khăn trong công việc. Bạn phải dựa vào sức mình để giải quyết vấn đề này.

Bạn phải chịu cảm giác cô độc trong sự nghiệp, nhưng hãy cố gắng nhiều hơn, vận trình sẽ khởi sắc trong thời gian tới.

Tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Người kinh doanh buôn bán có cơ hội gia tăng doanh số.

Tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có một ngày đầu tuần nhiều niềm vui, đặc biệt là trong công việc.

Tài lộc trung bình, vẫn đủ đầy để chi tiêu trong ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Hai ngày 3/8/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi tìm được tự tin trong công việc, càng khẳng định bản thân với cấp trên.

Tài lộc tăng vào giữa ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.