Tử vi thứ Hai ngày 29/7/2019 của 12 con giáp: Tuổi Sửu bị lừa gạt cả tình lẫn tiền, tuổi Mão tiền đổ về đếm rụng tay

Vận trình của Tý vô cùng khởi sắc, tiền đổ về liên tục. Ngày đầu tuần, bạn không có quá nhiều áp lực về công việc. Tính ra Tý có thể giải quyết những vấn đề khó khăn trong chớp mắt mà không cần đến sự giúp sức của ai, một mình lập nên sự nghiệp vẻ vang.

Tử vi thứ Hai ngày 29/7/2019 của 12 con giáp , ngày đầu tuần vận trình của nhiều người có chút biến động nhưng cũng vượt qua nhanh chóng, ngồi không rung đùi chờ đợi quả ngọt, thành công đến với mình.

Vận trình của Dần không mấy ổn định, gặp nhiều chuyện không vui đổ về cùng lúc. Bạn nên tránh những cuộc cãi vã, mâu thuẫn với cấp trên cũng như đồng nghiệp. Bởi miệng từ họa mà ra, bạn ngồi lê đôi mách chuyện của người khác nên vướng họa vào người.

Sửu có cơ hội gặp gỡ nhiều người nhưng vì tính dễ tin người mà thường xuyên gặp rắc rối. Bạn gặp phải kẻ lừa đảo không chỉ mất tiền mà còn ảnh hưởng đến tình cảm. Nói chung ngày đầu tuần, bạn làm gì, kết giao với ai cũng nên thận trọng một chút.

Tử vi thứ Hai ngày 29/7/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 29/7/2019 của tuổi Mão tiền bạc đổ về đếm mỏi tay - Ảnh minh họa: Internet

Thần Tài đến tìm bạn trong hoàn cảnh bất ngờ, túng thiếu nhất. Vận trình của Mão không bao giờ rơi vào khó khăn, tiền hết rồi lại đầy. Ngày thứ Hai, bạn nhận được nhiều tin vui đổ về cùng lúc, tiền đếm mỏi tay không hết. Thậm chí còn có thời gian, tiền của làm từ thiện, tích phúc đức cho bản thân.

Tử vi thứ Hai ngày 29/7/2019 của tuổi Thìn

Mối quan hệ tình cảm của bạn có nhiều chuyện vui không tả hết. Người độc thân sớm gặp được mối nhân duyên như ý muốn. Kén chọn đến mấy cũng sẽ thoát ế trong chớp mắt. Vợ chồng có nhiều thời gian dành cho nhau nên có thể thấu hiểu, thông cảm và yêu thương nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 29/7/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 29/7/2019 của tuổi Tỵ không có nhiều chuyện vui - Ảnh minh họa: Internet

Ngày đầu tuần của Tỵ gặp nhiều chuyện không vui. Điều này vô cùng ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như vận trình của bạn. Bạn gặp khó khăn nhưng không ai đứng ra giúp sức, thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hại, cản đường. Một mình bạn không đấu lại những người xấu nên dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, mệt mỏi.

Tử vi thứ Hai ngày 29/7/2019 của tuổi Ngọ

Cục diện của Ngọ có nhiều biến chuyển tích cực. Bạn sớm nhận ra con đường và mục tiêu của bản thân nên lên kế hoạch thay đổi. Ngày thứ Hai bạn có thể thay đổi cách làm việc của bản thân để phù hợp với những dự định của mình hơn. Chắc chắn bạn sẽ thành công ngoài mong đợi.

Tử vi thứ Hai ngày 29/7/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 29/7/2019 của tuổi Mùi gặp khá nhiều chuyện vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Theo lá số tử vi, vận trình của Mùi có khá nhiều chuyện vui, nhất là trong công việc. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm thì lại gặp chuyện buồn. Người độc thân vẫn chịu cô đơn vì những người đến với bạn chỉ là lợi dụng. Còn những người có một nửa thì cãi vã không dứt.

Tử vi thứ Hai ngày 29/7/2019 của tuổi Thân

Thân đón nhận số tiền khủng từ quý nhân phương xa mang đến. Bạn tha hồ tiêu xài, dành thời gian cho gia đình để hưởng thụ những thành quả mà bản thân đạt được. Thân có nhiều thời gian hàn gắn những mối quan hệ trước đây bị rạn nứt, chắc chắn mọi người xung quanh sẽ hiểu tấm lòng của bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 29/7/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 29/7/2019 của tuổi Dậu mở mắt ra là có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Cứ mở mắt ra vào mỗi buổi sáng, Dậu nhận được tiền từ trên trời rơi xuống. Ngày đầu tuần bạn không có quá nhiều áp lực từ cấp trên cũng như công việc. Một ngày của bạn trôi qua rất bình yên, không có bất cứ rắc rối nào xảy ra.

Tử vi thứ Hai ngày 29/7/2019 của tuổi Tuất

Tuất không nên ngồi lê đôi mách chuyện của người khác, hãy im lặng hoàn thành tốt việc của mình là được. Bởi càng nói nhiều, càng chen vào những chuyện không thuộc phạm trù của mình, bạn sẽ dễ bị người xấu dẫn dắt khiến bản thân mất ấn tượng trong mắt người khác.

Tử vi thứ Hai ngày 29/7/2019 của tuổi Hợi

Hợi không nên tham gia đầu tư hay những trò chơi đỏ đen. Bởi thứ Hai là ngày tiền ra, bạn nên cẩn thận trong chi tiêu để không ảnh hưởng đến tâm trạng. Việc hao tiền tốn của sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn khá nhiều, nhất là những bệnh như đau bao tử, mệt mỏi, căng thẳng…

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm