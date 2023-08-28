Tử vi thứ Hai ngày 28/8: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, vận đỏ hơn người, giàu nứt vách đổ tường, đạt đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đếm tiền mỏi tay trong ngày 28/8, sự nghiệp thăng tiến như phi mã.

Tuổi Hợi

Hợi có được ưu điểm hơn người là giác quan thứ 6 mẫn tiệp, mau lẹ. Bởi thế mà đứng trước bất cứ dự án, nguồn vốn nào, họ cũng đều nhanh chóng lên kế hoạch và triển khai thực hiện thành công tốt đẹp. Tài chính của họ còn khá vượng chính nhờ vào những mối quan hệ tốt lành với bạn bè, bằng hữu và đối tác.

Các con giáp tuổi Hợi luôn chính trực công minh và đôi xử công bằng, nhiệt tình giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn mà không đòi hỏi được báo đáp đền ơn. Vì lẽ đó mà trong ngày 28/8, những cá nhân được người tuổi Hợi “cứu viện” trong cảnh khốn khó đều một lòng giúp đỡ và chỉ đường cho thần may mắn tới gõ cửa nhà con giáp này.

Tử vi thứ Hai ngày 28/8: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, vận đỏ hơn người, giàu nứt vách đổ tường, đạt đến đỉnh cao danh vọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong ngày 28/8, được Tam Hợp quý nhân nâng đỡ, nếu tuổi Tý nỗ lực làm việc sẽ có viễn cảnh sự nghiệp tươi sáng. Tài lộc khá vượng, tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, không chỉ thu về đủ số vốn bỏ ra mà còn bỏ túi không ít lợi nhuận.

Nếu trước đó bạn cho người khác vay mượn tiền bạc, vào thời điểm này có cơ hội đòi được nợ mà không phải tốn quá nhiều công sức. Tuy nhiên, trong thời gian này có điềm tiểu nhân quấy phá, đừng tin người quá dễ dàng kẻo bị lừa gạt, nhất là trong hợp tác làm ăn.

Tình cảm vợ chồng hòa hợp, con cái khỏe mạnh, hiếu thảo với cha mẹ. Có điều kiện đưa cả gia đình đi du lịch để thay đổi không khí và gắn kết tình yêu thương. Tình hình sức khỏe của tuổi Tý trong ngày 28/8 bình ổn, thế nên bạn làm gì cũng tràn ngập hứng khởi.

Tử vi thứ Hai ngày 28/8: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, vận đỏ hơn người, giàu nứt vách đổ tường, đạt đến đỉnh cao danh vọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh là những người có ý chí kiên cường, mạnh mẽ và nhiều tham vọng, tuổi Dần thậm chí còn bản lĩnh hơn nhiều người nghĩ. Dù cuộc sống ban đầu không tránh khỏi nhiều thử thách nhưng họ chẳng nhờ cậy đến ai mà luôn tự mình đương đầu với chúng. Theo tử vi học, trong ngày 28/8, tuổi Dần sẽ đón nhận nhiều thành công bất ngờ. Sự nghiệp phát triển ngày càng rực rỡ, tiền đồ sáng lạn.

Ngay cả tình duyên của con giáp này cũng vô cùng thuận lợi. Người kết hôn rồi thì hạnh phúc khăng khít, người độc thân cũng tìm được ý trung nhân. Nếu biết nắm bắt thời cơ, con giáp này sẽ nhanh chóng thành đại gia.

Tử vi thứ Hai ngày 28/8: 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, vận đỏ hơn người, giàu nứt vách đổ tường, đạt đến đỉnh cao danh vọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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