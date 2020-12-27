Tử vi thứ Hai ngày 28/12/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi vận đỏ bủa vây, tuổi Dậu khổ sở trăm đường

Con đường tài lộc của Tý ngày càng cải thiện, vận trình thăng hoa vô đối. Bạn nên chú ý đến sức khỏe của mình trong thời điểm này. Đừng làm việc quá sức kẻo ảnh hưởng đến vận trình đang suôn sẻ của mình. Hãy nghỉ ngơi, sắp xếp công việc hợp lý để đạt được thành tựu như ý hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 28/12/2020 của 12 con giáp hung cát đan xen giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách đề phòng.

Dần nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng hành xử thô lỗ với người khác. Trong ngày, bạn hãy biết tiết chế cảm xúc của bản thân. Đừng nóng nảy làm hỏng việc lớn mà bản thân đang phụ trách. Hoặc đừng lo chuyện bao đồng trong thời điểm này mà làm lỡ việc của mình.

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu có nhiều cơ hội thăng tiến, vận trình vô cùng vượng sắc trong thời điểm này. Những cố gắng của bạn đã được đền đáp xứng đáng, tiền bạc đổ về tiêu như nước. Ngày hôm nay, bạn mang nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người nên được yêu mến, đi đến đâu cũng được đón tiếp.

Tử vi thứ Hai ngày 28/12/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 28/12/2020 của tuổi Mão có chuyện vui đổ về - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mão có chuyện vui trong công việc nên làm đâu thắng đó, hốt lộc trời ban. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được khá nhiều tin vui. Người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, vợ chồng hòa hợp, không còn cãi vã như trước đây.

Tử vi thứ Hai ngày 28/12/2020 của tuổi Thìn

Thìn không tìm được duyên lành như ý, người độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, người yêu xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi vã không đáng có. Nói chung vận trình của bạn trong ngày vô cùng ảm đạm, tiền bạc thiếu thốn, tình duyên cũng không đi đến đâu.

Tử vi thứ Hai ngày 28/12/2020 của tuổi Tỵ

Bạn được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng nhất trong thời điểm này. Những người tuổi Tỵ không còn sợ ai hãm hại hay cản đường thăng tiến. Những việc bạn làm đều được cấp trên đánh giá cao, vì vậy hãy tha hồ thể hiện tài năng của mình một cách triệt để nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 28/12/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ nhận được nhiều tin vui về tiền bạc trong thời điểm này, bạn tha hồ hốt lộc lá trời ban. Tinh thần của bạn cũng khá tốt, làm đâu thắng đó, đầu tư trúng đậm. Những việc bạn làm đều như ý muốn, công việc, tình duyên đều sáng chói, tha hồ thăng tiến lên vị trí mà mình mong muốn.

Tử vi thứ Hai ngày 28/12/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 28/12/2020 của tuổi Mùi vận đỏ bủa vây - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mùi vận đỏ bủa vây kín lối, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Những chuyện bạn làm đều đạt được nhiều thành tựu khá lớn. Tuy nhiên khi đầu tư hay hùn hạp làm ăn với bạn bè cũng nên cân nhắc, đừng tin tưởng quá mức mà hại thân.

Tử vi thứ Hai ngày 28/12/2020 của tuổi Thân

Thân là con giáp xui xẻo vướng phải nhiều họa thị phi trong thời điểm này. Những việc bạn làm đều không mang lại kết quả như ý khiến bạn chán chường, mệt mỏi. Hãy giữ bình tĩnh để không vướng phải nhiều chuyện rắc rối. Bên cạnh đó cũng nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói để không làm người khác cảm thấy khó chịu.

Tử vi thứ Hai ngày 28/12/2020 của tuổi Dậu

Vận trình ngày thứ Hai của bạn có nhiều biến cố xảy ra. Bạn gặp khá nhiều chuyện buồn đổ về cùng lúc khiến vận trình xuống dốc không phanh. Những người tuổi Dậu gặp xui xẻo đủ đường, làm gì cũng không như ý muốn, không được bất cứ ai công nhận công sức của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 28/12/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 28/12/2020 của tuổi Tuất vướng tình tay ba - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều trục trặc vì vướng phải tình tay ba. Bạn phải đau đầu, mệt mỏi vì phải gặp nhiều chuyện rắc rối, mối quan hệ ngày càng rạn nứt nhiều hơn. Hãy bình tĩnh giải quyết vấn đề khó khăn trong thời điểm này để vận trình được khá hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 28/12/2020 của tuổi Hợi

Hợi nhận được nhiều tin vui về đường tiền bạc. Công danh, sự nghiệp của bạn phất lên như diều gặp gió, đầu tư vào đâu là trúng đậm đến đó. Những việc bạn làm đều mang lại thành quả tốt, hãy biết tận dụng cơ hội này để thể hiện tài năng vượt trội của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm